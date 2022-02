Das ELR-Programm will attraktive Ortsmitten wie hier in Walldürn fördern. Foto: jam

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist ein vielseitiges Werkzeug, um unsere Gemeinden und Dörfer dauerhaft zu beleben und zu stärken. Ich bin stolz darauf, in diesem Jahr eine Rekordsumme von 6.641.315 Euro verkünden zu dürfen, die unmittelbar 78 Entwicklungsprojekte im Neckar-Odenwald-Kreis anstoßen wird", freute sich der CDU-Landtagsabgeordnete und zuständige Minister Peter Hauk am Freitag anlässlich der positiven Programmentscheidung für ELR-Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis.

"Im Rahmen der Programmentscheidung 2022 des ELR haben wir landesweit 510 Gemeinden mit insgesamt 1782 Projekten ausgewählt. Die aufgenommenen Projekte sind sehr vielfältig und werden mit einem Gesamtfördervolumen von 108,2 Millionen Euro wichtige Impulse für die strukturelle Entwicklung unseres ländlichen Raums setzen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte diese Summe nochmals um acht Millionen Euro gesteigert werden. Damit bringt das ELR-Programm trotz der noch immer schwierigen Pandemielage Schwung in viele Projekte und Planungen und stößt landesweit Gesamtinvestitionen in Höhe von 972 Millionen Euro an", so Hauk.

Hintergrund Die geförderten Projekte aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) im Neckar-Odenwald-Kreis mit dem jeweiligen Investitionsvolumen und Zuschuss im Überblick: > Adelsheim, 6 Projekte, angestoßenes Investitionsvolumen 5.035.942 Euro, Zuschuss 867.130 Euro; [+] Lesen Sie mehr Die geförderten Projekte aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) im Neckar-Odenwald-Kreis mit dem jeweiligen Investitionsvolumen und Zuschuss im Überblick: > Adelsheim, 6 Projekte, angestoßenes Investitionsvolumen 5.035.942 Euro, Zuschuss 867.130 Euro; > Aglasterhausen, 5 Projekte, 1.846.749 Euro, 96.570 Euro; > Billigheim, 4 Projekte, 1.559.782 Euro, 435.340 Euro; > Binau, 1 Projekt, 84.000 Euro, 28.200 Euro; > Buchen (Odenwald), Stadt, 2 Projekte, 1.138.296 Euro, 222.230 Euro; > Elztal, 2 Projekte, 428.255 Euro, 101.280 Euro; > Fahrenbach, 1 Projekt, 63.368 Euro, 15.960 Euro; > Hardheim, 3 Projekte, 714.095 Euro, 61.700 Euro; > Haßmersheim, 3 Projekte, 1.462.339 Euro, 254.460 Euro; > Höpfingen, 4 Projekte, 4.551.425 Euro, 1.268.140 Euro; > Hüffenhardt, 1 Projekt, 94.292 Euro, 20.000 Euro; > Limbach, 8 Projekte, 7.816.060 Euro, 1.139.100 Euro; > Mosbach, 4 Projekte, 1.576.601 Euro, 158.310 Euro; > Mudau, 5 Projekte, 1.765.917 Euro, 245.100 Euro; > Neckargerach, 1 Projekt, 51.562 Euro, 12.990 Euro; > Neckarzimmern, 1 Projekt, 370.025 Euro, 93.270 Euro; > Neunkirchen, 4 Projekte, 2.049.475 Euro, 475.880 Euro; > Obrigheim, 1 Projekt, 1.565.500 Euro, 156.550 Euro; > Ravenstein, 8 Projekte, 2.278.872 Euro, 177.540 Euro; > Rosenberg, 3 Projekte, 1.464.030 Euro, 352.240 Euro; > Schefflenz, 3 Projekte, 983.822 Euro, 110.190 Euro; > Seckach, 2 Projekte, 764.400 Euro, 142.890 Euro; > Waldbrunn, 4 Projekte, 1.212.978 Euro, 159.955 Euro; > Walldürn, 2 Projekte, 201.495 Euro, 46.290 Euro;

"Seit über 25 Jahren ist das ELR in Baden-Württemberg das wichtigste Strukturentwicklungsprogramm für den ländlichen Raum. Die Zahl der Anträge liegt dank der breiten Möglichkeiten des Programms auch 2022 wieder auf sehr hohem Niveau. Der schnellen Realisierung der zur Förderung ausgewählten Projekte steht nichts im Wege. Sofern die baurechtlichen Genehmigungen vorliegen, können die Projektträger ab jetzt sofort loslegen. Mit dieser Regelung möchten wir das Tempo bei der Umsetzung erhöhen und wegen der schnell steigenden Baukosten die Kosten stabiler halten", betonte der Minister.

Die Vielfältigkeit und erfreuliche Nachfrage des Strukturprogramms werden auch deutlich, wenn man auf die geförderten Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis schaut. Über die stolze Förderzusage von einer Million Euro können sich die Bürger in Waldstetten freuen (siehe Hardheim-Seite). Dort soll ein Dorfgemeinschaftshaus in Holzbauweise zur Stärkung der Dorfgemeinschaft errichtet werden.

750.000 Euro sollen die Modernisierung und Erweiterung des Kindergartens "Spatzennest" in Krumbach ermöglichen.

Zwei strukturelle und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen können mit dem Ausbau der oberen Eckenbergstraße in Adelsheim (533.680 Euro) und in Neunkirchen im Zeilweg am Hackwald (395.880 Euro) angegangen werden.

Ebenso kann sich die Evangelische Kirchengemeinde Rosenberg über eine Förderung in Höhe von 272.240 Euro freuen, die den Einbau eines barrierefreien Gemeinschaftsraumes mit Nebenräumen in der evangelischen Kirche bezuschussen soll.

Außerdem rückt der Neubau des Nachbarschaftsdorfladens in Götzingen in greifbare Nähe. Aus Holzbauweise soll dieser nachhaltig gebaut werden und profitiert auch deshalb von 200.000 Euro aus dem ELR-Topf.

Weitere Mittel zur Stärkung der Grundversorgung fließen nach Haßmersheim (200.000 Euro) und nach Billigheim (179.100 Euro). Rund 142.000 Euro sollen das Bahnhofsgelände in Seckach beleben.

Innerhalb der letzten zwei Jahre haben viele Fragen rund um die Themen Wohnraum und Wohnort eine veränderte Bedeutung bekommen. "Der im Neckar-Odenwald-Kreis absehbare Glasfaseranschluss für alle Haushalte sowie Naherholungsangebote geben den Menschen Mut, hier im ländlich geprägten Landkreis in ein zukunftsfähiges Eigenheim zu investieren. Immer häufiger auch stilvoll in den Umbau bereits vorhandener Substanz in der Ortsmitte. Kommunale Projekte wie die Schaffung von Spiel- und Dorfplätzen, Grünflächen und Sitzbänken sind ein weiterer wichtiger Schlüssel, um zum Wohlbefinden der Bürger beitragen zu können. Damit erhalten auch kleine Gemeinden klare Zukunftsperspektiven", so Minister Hauk.

Es fließen gut 1,8 Millionen Euro in rund 40 Wohnbauprojekte im Landkreis. Die Mittel werden dabei unter anderem zur Modernisierung und zum Abriss von Bestandsgebäuden verwendet. "Diese privaten Projekte schaffen Wohnraum, der dringend benötigt wird, und schaffen nebenbei einen optischen Mehrwert für das Ortsbild", freut sich der CDU-Politiker über die positive Resonanz des Förderprogramms.

"Um kraftvoll im Bereich des Mittelstands durchstarten zu können, werden rund 1,2 Millionen Euro für die Erweiterung und Modernisierung von mittelständischen Unternehmen in unserer Region bereitgestellt. Das sichert auch nachhaltig attraktive Arbeitsplätze in erreichbarer Nähe", so Peter Hauk. Unter anderem fließen die Mittel in den Business Park nach Adelsheim, in den Getechno nach Obrigheim sowie in das Gewerbegebiet nach Mudau.

"All das sind mustergültige Projekte, die das Leben im Neckar-Odenwald-Kreis verbessern und attraktiver oder überhaupt erst möglich machen. Jedes Projekt hat dabei seine eigene Geschichte und seinen eigenen Mehrwert. Besonders ist zu betonen, dass 35 Prozent der Zuschussprojekte mit Holz gebaut werden. Die innovative Bauweise trägt künftig wirksam zur CO2-Speicherung bei", ist sich Peter Hauk abschließend sicher.