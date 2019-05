Odenwald/Tauber. (rnz) Die Konjunktur schwächelt, der Arbeitsmarkt nicht: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Monat April trotz leicht abgeschwächter Konjunktur weiter gesunken. "Die starken Wachstumsraten der Vorjahre werden wir laut Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nicht mehr erreichen, dennoch rechnen wir mit einem verhaltenen weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Jahresverlauf", so Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, die auch für den Neckar-Odenwald-Kreis zuständig ist. Aktuell sind im Agenturbereich 8751 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 186 (minus 2,1 %) weniger Arbeitslose als im Vormonat und 515 (Minus 5,6 %) weniger als noch im April 2018. Die Arbeitslosenquote ist auf 2,6 Prozent gesunken (minus 0,1 %). Zum Vergleich: In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,1 Prozent.

Die Unternehmen brauchen Mitarbeiter, in erster Linie gut ausgebildete - so lautet eine weitere Botschaft der Arbeitsagentur. So waren im April 7749 offene Stellenangebote gemeldet, 125 (Minus 1,6 Prozent) weniger als im März, jedoch 183 (Plus 2,4 Prozent) mehr als April letzten Jahres. Neu dazugekommen sind im April 1611 Stellenangebote, 184 (- 10,3 %) weniger als noch im März. "Qualifizierte Mitarbeiter bringen Unternehmen voran. Die richtigen Mitarbeiter mit zeitgemäßen Kenntnissen und Fähigkeiten sichern die Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft", führt Karin Käppel aus: "Oder von der anderen Seite betrachtet: Wer sich regelmäßig fortbildet, bleibt eine gefragte Arbeitskraft und hat beste Chancen für ein langes berufliches Aus- und Weiterkommen." Für Geringqualifizierte, die im Arbeitsverhältnis stehen, könne die Arbeitsagentur über das Förderprogramm "WeGebAU" Anpassungsqualifizierungen oder auch Berufsausbildungen mitfinanzieren.

Die aktuellen Arbeitsmarktdaten: Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,7 Prozent, 3017 Arbeitslose wurden hier im April gezählt. Im Hohenlohekreis gibt es 2,2 Prozent (Vormonat 2,3 Prozent) Arbeitslose, 1481 an der Zahl. Der Blick auf den Main-Tauber-Kreis liefert eine Arbeitslosenquote von unverändert 2,5 Prozent, 1904 Menschen waren hier im April ohne bezahlte Beschäftigung.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 2,9 Prozent (Vormonat 3,0 %). Es waren im April 2349 Menschen arbeitslos gemeldet, 92 weniger als im Vormonat, 183 weniger als im April 2018. 694 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 792 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben hier 299 Stellenangebote gemeldet (April 2018: 226). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1252, das sind immerhin 9,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Der Blick in die Nachbarregionen bringt ähnliche Zahlen: Bei der Arbeitsagentur Heilbronn waren im April 8739 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht 3,2 Prozent (minus 0,1 %). Die Agentur für Arbeit in Heidelberg meldet für den Rhein-Neckar-Kreis eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent. 13.312 Arbeitslose sind hier registriert.