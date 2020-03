Mika ist drei und bastelte in Auerbach. Foto: privat

Liam Schleier ist sechs Jahre als und hat in Heidersbach mit Kreide ein Straßenbild gemalt.

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Eine Idee geht um die Welt und sorgt in der Zeit der Coronakrise für Hoffnung: In vielen Ländern greifen Kinder zu Farben und gestalten bunte Regenbogen, die sie dann an die Fenster hängen. Ihre Botschaften lauten: "Wir bleiben zuhause" und "Alles wird gut!".

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis beteiligten sich viele Kinder, die bunte Regenbogen gestalteten. Wie kreativ sie dabei waren, zeigen die Fotos, die wir hier zusammengestellt haben.

In den nächsten Ausgaben werden wir weitere Bilder vorstellen: Eltern können uns ein Foto ihres Kindes/ihrer Kinder mit dem oder den Bildern an folgende Adresse mailen: red-buchen@rnz.de. Name (auf Wunsch genügt der Vorname), Alter und Wohnort des Kindes nicht vergessen!