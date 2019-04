1000 Orte in der Region haben die Jungen Liberalen in den letzten Wochen in der App "Wheelmap" bewertet. Foto: Tabea Laier

Von Tabea Laier

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn man einmal bewusst seinen Tagesablauf erlebt und dabei auf die vielen Momente achtet, in denen man auf Treppen, Stufen oder andere Hindernisse stößt, wird einem klar, wie schwer es Rollstuhlfahrer oder Menschen mit anderen Gehbehinderungen häufig an öffentlichen Orten haben.

Aus diesem Grund gibt es seit 2010 die App "Wheelmap", in der Orte auf der ganzen Welt im Hinblick auf ihre Barrierefreiheit eingetragen und bewertet werden. Auch die Jungen Liberalen Neckar Odenwald haben sich nun dieser Sache angenommen und im Zeitraum von rund drei Monaten 1000 Orte im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis in Bezug auf die Zugänglichkeit mit einem Rollstuhl bewertet und in die App "Wheelmap" eingetragen.

Dafür haben sie sämtliche Orte im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis besucht und deren öffentliche Einrichtungen unter dem Aspekt der Zugänglichkeit mit dem Rollstuhl angeschaut. Die Ergebnisse wurden dann in der "Wheelmap" festgehalten.

Das Fazit der Jungen Liberalen: Um die Barrierefreiheit war es von Ort zu Ort unterschiedlich bestellt. Es sei zu merken gewesen, dass an vielen Orten auf Barrierefreiheit geachtet wurde, oder dass die Orte erst vor kurzer Zeit barrierefrei umgebaut wurden. Aber es gebe im Landkreis auch öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Bushaltestellen, die nicht barrierefrei seien.

"Wheelmap" ist eine Online-Karte, in der Orte auf der ganzen Welt eingetragen und über ein Ampelsystem hinsichtlich ihrer Rollstuhlgerechtigkeit bewertet werden können. Das Projekt der "Sozialhelden", eines Vereins, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, hilft damit Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sich über mögliche Schwierigkeiten an den jeweiligen Orten zu informieren und ihren Tag somit besser zu planen.

Dafür kann man auf der Karte einfach die gewünschten Orte abrufen und dabei zwischen "teilweise rollstuhlgerecht", "voll rollstuhlgerecht" und "nicht rollstuhlgerecht" sowie der Verfügbarkeit eines WCs auswählen und sich folglich über die Zugänglichkeit der Einrichtung informieren.

Die Wheelmap von Buchen. Screenshot: RNZonline

Die Bewertung der Einrichtungen kann jeder online vornehmen. Um auf das Projekt aufmerksam zu machen, sind die "JuLis" nun mit gutem Beispiel vorangegangen und haben 1000 Orte in der Region von Hardheim über Mudau und Buchen bis nach Mosbach bewertet. Dabei haben sie festgestellt, dass hier im ländlichen Bereich vorher kaum Orte verzeichnet waren.

In Großstädten dagegen sehe die Sache ganz anders aus. Das Ziel der "JuLis" Neckar Odenwald ist besonders, den ländlichen Raum zu stärken. Deshalb möchten sie mit ihrer Aktion sowohl Mitbürger als auch Unternehmen in der Region animieren, an dem Projekt teilzunehmen und Geschäfte, Cafés sowie andere öffentlich zugängliche Orte in der App oder auf der Online-Karte einzustufen. "Wir wollen das Bewusstsein dafür schaffen, Gehbehinderten die Chance zu geben, gleichberechtigt am öffentlichen Leben teilzunehmen", betonten die Jungen Liberalen.

Mit den zunächst 1000 Orten der "JuLis" ist der erste Schritt getan. Nun hoffen sie, dass viele Menschen ihrem Beispiel folgen und die Chance auf Gleichberechtigung vorantreiben.

Info: Die Bewertung der Orte kann ohne Anmeldung unter www.wheelmap.org oder in der App "Wheelmap" vorgenommen werden.