Neckar-Odenwald-Kreis. Die Gewerkschaft "Bauen-Agrar-Umwelt" hat dieser Tage ihre Baubilanz für den Neckar-Odenwald-Kreis für das Jahr 2018 vorgelegt: Im vergangenen Jahr wurden kreisweit insgesamt 381 Wohnungen gebaut - darunter 260 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das seien zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Hierbei investierten Bauherren 79 Millionen Euro, wie die Industriegewerkschaft in einer Pressemeldung mitteilt. Man beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Bezirksvorsitzender Wolfgang Kreis sieht beim Neubau jedoch "deutlich Luft nach oben". Entscheidend sei, was gebaut werde: "Die Wohnungen müssen zum Portemonnaie und zur Lohntüte der Menschen passen. Es kommt darauf an, vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen zu bauen."

Dazu sei es dringend erforderlich, die steuerliche Abschreibung im Mietwohnungsbau dauerhaft von derzeit zwei auf drei Prozent zu erhöhen, fordert Kreis. Darüber hinaus brauche der soziale Wohnungsbau eine Förderung von mindestens sechs Milliarden Euro pro Jahr durch Bund und Länder - und das kontinuierlich für die nächsten Jahre, zeigt sich die Interessenvertretung überzeugt.

Im laufenden Jahr unterstütze der Bund den Bau von Sozialmietwohnungen mit lediglich 1,5 Milliarden Euro, ab 2020 werden die Mittel sogar auf eine Milliarde Euro abgesenkt. Zudem fallen pro Jahr rund 80.000 Sozialwohnungen aus der befristeten Mietpreisbindung heraus - deutlich mehr als in den letzten Jahren gebaut wurden.

"Der Bau braucht eine Perspektive. Und die bekommt er durch eine dauerhaft wirksame und verlässliche Förderung. Nur dann werden in der gesamten Prozesskette die dringend notwendigen Kapazitäten ausgebaut. Und das bedeutet zusätzliche Fachkräfte und sichere Arbeitsplätze, zusätzliche Produktionsstraßen und Baumaschinen", sagt Bezirkschef Wolfgang Kreis. Die Baubranche müsse die Gewissheit haben, dass alles, worin sie heute investiert, auch in fünf und zehn Jahren noch gebraucht werde.

Genau diese Signale fehlten allerdings in der aktuellen Wohnungsbaupolitik: So schaffe etwa das zeitlich begrenzte Baukindergeld keine nachhaltigen Impulse. Statt in den Neubau fließe die Förderung hier oft in den Kauf von alten Gebäuden. "Es ist fatal, die Wohnungsbaupolitik von Wahl zu Wahl zu planen, statt verlässliche und wirksame Rahmenbedingungen zu schaffen. Immerhin ist der Wohnungsbau bei wachsender Bevölkerung unverzichtbar und ein wichtiger Motor der Binnenkonjunktur - auch im Neckar-Odenwald-Kreis", sagt Kreis.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden im vergangenen Jahr bundesweit rund 285.000 Wohnungen gebaut. "Damit hinkt die Große Koalition ihrem Ziel, pro Jahr 375.000 neue Wohnungen zu schaffen, deutlich hinterher", heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft abschließend.