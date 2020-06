Die Verantwortlichen der Neckar-Odenwald-Kliniken sowie die Vertreter des Fördervereins und der Hebammengemeinschaft „Kugelrund“ freuen sich über die neu gestalteten Zimmer in der Geburtshilfe am Standort Buchen. Foto: Andreas Hanel

Buchen. (ahn) "Wir wollen alles dafür tun, um neue Erdenbürger auch in einer möglichst schönen und positiven Atmosphäre zu begrüßen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Neckar-Odenwald-Kliniken, Landrat Dr. Achim Brötel, am Freitag bei einem Pressetermin am Buchener Klinikstandort. Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, hat man dort in letzter Zeit trotz der Corona-Krise einiges in Bewegung gesetzt: Nach der Zusammenlegung des Mosbacher und Buchener Standorts der Geburtshilfe wurden in Buchen vier Familienzimmer neu gestaltet und sorgen nun eben für eine schöne und positive Atmosphäre für Neugeborene und ihre Eltern. Wesentlichen Anteil daran hatte der Förderverein des Krankenhauses, der die Hälfte der Kosten, die sich auf 50.000 Euro belaufen, aufbrachte.

"Wir sind stolz darauf, was wir in kurzer Zeit geschaffen haben", sagte Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken, bei seiner Begrüßung der kleinen Runde, wobei sein Dank seinen Mitarbeitern und den Haustechnikern galt. Neben ihm und Landrat Dr. Brötel waren auch Chefarzt Dr. Winfried Munz und Vertreterinnen der Hebammengemeinschaft "Kugelrund" sowie vom Förderverein Vorsitzender Peter Emrich, Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und der ehemalige Chefarzt Dr. Klaus Hahnfeldt anwesend. Um den Sicherheitsabstand zu wahren, gab es nur für diese offiziell geladenen Gäste Platz. So wurde der Grünen-Politikerin Charlotte Schneidewind-Hartnagel – sehr zu ihrer Verwunderung – der Zugang verwehrt.

Doch zurück zu den neu gestalteten Zimmern der Geburtshilfe. Wie Landrat Dr. Brötel zurückblickte, sei die Zusammenführung der Geburtshilfe "eine schwierige Geburt" gewesen. Besonders in den sozialen Medien, "in denen es so arg sozial gar nicht zugeht", sei das Thema emotional diskutiert worden.

Doch die Zusammenführung der Geburtshilfe und Gynäkologie sowie die der Akutgeriatrie in Mosbach und der Wahlleistungsstation sei inzwischen "völlig reibungslos" vollzogen worden – und das trotz Corona. "Das ist eine beachtliche Leistung", lobte der Landrat, der der Geschäftsführung und dem gesamten Team seinen Dank aussprach.

Den Umbau der vier Patientenzimmer setzten die Mosbacher Firmen Spohn Malen und Strahlen, Fürst (Bodenbelag) und Faustmann (Schreinerarbeiten) sowie die Firma Hatec (Anschlussarbeiten) aus Fahrenbach in die Tat um. Außerdem trugen vier Haustechniker mit rund 380 Arbeitsstunden ihren Teil zum Gelingen bei.

Neben den vier Zimmern wurden noch weitere Maßnahmen angegangen, wie Dr. Brötel verriet: die Einrichtung eines neuen Arztzimmers, eines Besprechungsraums und eines weiteren Umkleidezimmers für neun Ärzte. Im Juni soll noch ein zusätzliches Untersuchungszimmer realisiert werden sowie der Umzug der Geburtswanne von Mosbach nach Buchen. "Dann sind wir wirklich bestens gerüstet, selbst wenn es einmal zu extremen Engpasssituationen kommen sollte", freute sich der Aufsichtsratsvorsitzende der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Dieser Meinung ist auch Chefarzt Dr. Winfried Munz, der die neu gestalteten Zimmer als einen "ersten positiven Schritt der Fusion" bezeichnete. Ziel müsse es in Buchen sein, dass man auch nach der Zusammenlegung künftig verlässlich sei, gute Qualität zeige und somit den Menschen eine gute Alternative biete. Außerdem sei es für ihn wichtig, dass es menschlich zugeht. "Bei uns sind die Patienten nicht nur eine Nummer."

Mit den vier Zimmern "geht es nun in die richtige Richtung", so der Chefarzt. Dass dies der Fall ist, belegen auch die Zahlen: Um etwa zehn bis 15 Prozent sei die Anzahl der Geburten in Buchen gestiegen. "Im Mai hatten wir drei bis vier Geburten am Tag, an einem Tag waren es sogar sieben", informierte Dr. Munz. Ziel sei es, im Jahr 800 Geburten zu betreuen.

Für die Zukunft wünscht er sich für den Buchener Standort Ruhe und "dass uns die Leute annehmen und wir eine gute Alternative sind. Denn wir sind für alle da." Das scheint sich auch im bayerischen und hessischen Raum herumgesprochen zu haben, woher auch einige werdende Eltern inzwischen nach Buchen kommen, wie Dr. Munz verrät.

Außerdem wünscht er sich, dass noch weitere neu gestaltete Zimmer hinzukommen. Es seien noch drei weitere in diesem Jahr geplant. Außerdem bekomme man ab August noch eine weitere Beleg-Hebamme, die das "gute Team hier", dem Dr. Munz dankte, unterstützen wird.

Wie allen Verantwortlichen der Kliniken galt der weitere Dank des Chefarztes dem Förderverein, der rund die Hälfte der Kosten von 50.000 Euro für den Umbau der vier Zimmer übernommen hatte.

Für den Fördervereinsvorsitzenden Peter Emrich eine Selbstverständlichkeit, denn "wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, möglichst viel zu tun, damit sich die Patienten hier wohlfühlen". Damit eine solche Unterstützung weiterhin gewährleistet ist, warb er für neue Mitglieder "für einen guten Zweck", da "wir neben den Spenden vor allem von den Mitgliedsbeiträgen leben."

Für die Unterstützung dankte auch Dr. Brötel, der hervorhob, das dies nicht das erste Mal gewesen sei, dass der Förderverein die Kliniken so großzügig unterstützte.

Außerdem unterstrich er den "unschätzbaren Wert einer flächendeckenden Krankenhauslandschaft", da besonders in der Corona-Krise die Bedeutung einer wohnortnahen und effizienten Versorgung deutlich wurde. Der Kampf gegen die große Politik stoße erfreulicherweise auch auf überregionale Resonanz: So werde das renommierte politische NDR-Magazin "Panorama" in Kürze in den Neckar-Odenwald-Kliniken einen Beitrag zur Thematik kleiner Krankenhäuser im ländlichen Raum drehen.

Die Geburtshilfe ist – auch mit den neuen Zimmern – auf jeden Fall auf einem guten Weg, dass sie – so das Ziel der Verantwortlichen – nachhaltig und dauerhaft erhalten bleibt, "weil sie ein elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge und der Zukunftssicherung ist", wie Dr. Brötel abschließend sagte.