Von Rüdiger Busch

Buchen. Naturkost begleitet Liza Pfannenschwarz schon ihr ganzes Leben – kein Wunder, wenn der Vater Gründer, Gesicht und Stimme eines der größten Müslihersteller des Landes ist. Beruflich ist sie in die Fußstapfen des Vaters getreten und ist im Familienunternehmen tätig. Ergänzend hat die junge Frau nun ihre eigene Firma gegründet: Bei Raw-Naturkosmetik werden seit Kurzem Gesichtsöle und bald auch Cremes produziert, die den strengen Kriterien für eine Naturkosmetik-Zertifizierung entsprechen und zudem klimaneutral hergestellt werden.

Lebensmittel und Kosmetik – das sind zunächst zwei vollkommen unterschiedliche Welten. Könnte man meinen. Es gibt aber durchaus Parallelen, vor allem, was die Verarbeitung der natürlichen Rohstoffe angeht. Und da verfügt Liza Pfannenschwarz über reichlich Erfahrung: "Wir haben bei Seitenbacher eine hohe Produktionstiefe!"

Inhaberin Liza Pfannenschwarz (l.) und Produktionsleiterin Inga Zeller. Foto: Rüdiger Busch

Doch wie kommt man eigentlich auf die Idee, Naturkosmetik herzustellen? "Ich bin allergisch gegen zahlreiche Duftstoffe und habe schon immer Probleme, für meine empfindliche Haut Pflegeprodukte zu finden", berichtet die Unternehmerin. Einen weiteren Impuls, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, erhielt die zweifache Mutter während ihrer Schwangerschaften, als sie sich von der wohltuenden Wirkung von Bio-Ölen für die Haut überzeugte.

Liza Pfannenschwarz erkannte: "Unserem Körper möchten wir möglichst gute und gesunde Nahrung zuführen, aber auch unsere Haut will gut ernährt sein." So entstand die Idee für die Marke ,Raw‘". Das englische Wort "raw" steht für roh oder unbehandelt und drückt die Philosophie in einem Wort aus. Aus kaltgepressten Bio-Ölen wird Naturkosmetik hergestellt, die den Körper von außen ernährt und die der Haut alle Vitamine, Fettsäuren und Mineralstoffe gibt, die sie braucht.

Doch davor galt es, große Herausforderungen zu meistern: Wie kann man Produktionsprozesse so umgestalten, dass im Endprodukt immer noch alle Nährstoffe enthalten sind und die wertvollen Bio-Öle nicht "zu Tode erhitzt" werden? Und wie lässt sich der markante Eigengeruch der Öle so abmildern, dass sie "salonfähig" werden, dass sie angenehm riechen. Die Antworten fanden Liza Pfannenschwarz und ihre Produktionsleiterin Inga Zeller gemeinsam in ihrem Labor am Firmensitz des Start-Ups In der Vorderen Wanne in Buchen. Hilfreich war dabei ihr Faible für Technik: "Maschinen sind mein Leben", sagt Liza Pfannenschwarz, "ich habe mich schon immer für Maschinen und ihre Programmierung begeistert."

Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt verging dann aber doch einige Zeit: Im November 2020 gründete sie die Firma Twins Naturkosmetik & Lifestyle mit der Marke Raw-Naturkosmetik. Eineinhalb Jahre hätten sie im Labor sehr viel ausprobiert, getestet, für gut befunden, aber auch verworfen und weggekippt. Ehe die Ergebnisse dieser Arbeit auf den Markt kommen können, stehen aufwendige Tests und Zertifizierungen an. So tragen die Raw-Produkte das Natrue-Siegel, mit dem seit 2008 Kosmetikprodukte unter dem Gesichtspunkt der biologisch natürlichen Inhaltsstoffe zertifiziert werden.

Doch vor wenigen Tagen war es schließlich so weit, und das junge Unternehmen konnte mit den ersten vier Gesichtsölen auf den Markt gehen. Erhältlich sind aktuell vier Gesichtsöle und zwar auf Mohn-, Hanf-, Kürbis- und Sesambasis. Cremes wurden ebenfalls schon entwickelt. Hier wartet das Raw-Team noch auf die Zertifizierung.

Foto: Rüdiger Busch

Alle Rezepturen haben Liza Pfannenschwarz und Inga Zeller selbst kreiert und damit Produkte erschaffen, die es so auf dem Markt bislang nicht gab. Hergestellt werden die Öle und Cremes alle in Buchen, und nur ein geringer Anteil der Bestandteile wird dazugekauft. Die Bio-Öle, die mit etwa 75 Prozent Hauptbestandteil des fertigen Produkts sind, stammen von der Ölmühle in Grünsfeld. "Durch die hohe Produktionstiefe haben wir die Kontrolle über den gesamten Prozess", erklärt Liza Pfannenschwarz, "von der Saat über die Herstellung bis hin zum Marketing und zum Vertrieb."

Apropos Vertrieb: Derzeit sind die Raw-Produkte über die Homepage und im Seitenbacher-Werksverkauf in Buchen erhältlich. "Wir möchten uns erst einen Namen machen", erklärt Florian Pfannenschwarz, der für Einkauf und Vertrieb zuständig ist. Später sollen die Artikel dann auch im Einzelhandel verkauft werden. "Wir setzen nicht auf schnelles, sondern auf ein gesundes Wachstum", erklärt Pfannenschwarz. Und wenn Wachstum, dann in Buchen, das ist ihm und seiner Frau klar.

Doch jetzt geht es erst einmal darum, die Kunden zu erreichen und zu überzeugen. Wenn diese dann die Verpackung öffnen, wartet erst einmal eine Überraschung auf sie – die Botschaft "Du bist schön!". Was dahintersteckt, erklärt Liza Pfannenschwarz: "Frauen laufen immer einem Bild von sich und vorgegebenen Schönheitsidealen nach. Das ist schade, und das ist nicht gesund", ist die Unternehmerin überzeugt. "Stattdessen sollten sich Frauen so wie sie sind schön finden und sich in ihrer Haut wohlfühlen." Eine Botschaft, die man zweifellos nicht oft genug wiederholen kann.