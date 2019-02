Ministerpräsident Winfried Kretschmann lässt sich als Freund der Narretei das Großereignis in der "Affen-Stadt" nicht entgehen. Foto: dpa

Walldürn. Die "Affen-Stadt" Walldürn wird am morgigen Sonntag zur absoluten Narrenhochburg, wenn beim 37. Fränkischen Narrentreffen des Narrenrings-Main-Neckar Umzugsgruppen und Motivwagen aus nah und fern im närrischen Treiben durch die Stadt ziehen. Mit dabei ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Fastnachtsbegeisterter, dem wir im Vorfeld einige Fragen gestellt haben.

Gibt es etwas in Walldürn oder der näheren Umgebung, auf das Sie sich besonders freuen?

Sehr gespannt bin ich darauf, die Grünkernsuppe im Historischen Rathaus zu schlürfen! In meiner Narrenzunft "Gole" in Riedlingen löffele ich ja jedes Jahr meine Froschkuttelsuppe, die besteht aus Rinderinnereien. Ein gutes Viertele wird sicher auch dabei helfen, die Walldürner Narrensuppe runterzutreiben, schließlich wollen wir das einmalige Jubiläum wie 1225 Jahre Walldürn so richtig feiern!

Sie gelten als bekennender Fastnachter. Wurde Ihnen das Närrische in die Wiege gelegt?

Und wie! Die schwäbisch-alemannische Fasnacht liegt in meiner DNA. Meine Mutter war ja bereits eine richtige Fasnachts-Nudel. Sie steckte mich und meine Geschwister schon in die Verkleidungen, als wir uns noch in die Hosen schissen.

Mit welcher Kostümierung präsentiert man sich als Ministerpräsident beim närrischen Walldürner Umzug?

Wahrscheinlich werde ich mich wieder in meinen blauen Bauernkittel zwängen. Und vielleicht setze ich mir auch meine Katzenschwanzmütze auf? An der hängt ein flauschiger Schwanz, mit dem man selbst aus einem bescheidenen Schwaben wie mir einen großspurigen Spruch herauskitzeln kann.