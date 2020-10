Von Doris Eichkorn

Reisenbach/Windegg. Nur wenige Wochen sind vergangen, seit auf dem Hof von Hubert Schönenberger aus Stockach-Windegg in der Nähe des Bodensees insgesamt 29 Zuchttiere durch den Ausbruch von Botulismus verendet sind oder notgetötet werden mussten. Das Schicksal der Züchterfamilie bahnte sich durch den Spendenaufruf eines Helferkreises über soziale Netzwerke schnell den Weg bis zu Matthias Rechner und seiner Familie, welche selbst einen Milchviehbetrieb in Reisenbach führt. Die gesamte Familie Rechner hatte beschlossen, der Familie Schönenberger mit der Spende einer Jungkuh aus ihrem Stall etwas Hoffnung zu schenken.

In der vergangenen Woche war es dann soweit. Endlich war die Lage im Betrieb der Familie Schönenberger nach vielen Wochen voll Sorge und Unsicherheit so stabil, dass die Jungkuh der Rechners sich auf den Weg an den Bodensee machen konnte. Grety, so der schwungvolle und eingängige Name der jungen Fleckviehkuh, wurde von einem Viehhändler sicher und bequem direkt bis zur Stalltüre der Schönenbergers gebracht.

Hubert Schönenberger ist dankbar und freut sich sehr über Grety. "Sie ist einfach toll", schwärmt Schönenberger. "Sie ist sehr umgänglich und brav", beschreibt er den Charakter der jungen Kuh, die sich nun langsam in die Strukturen der noch vorhandenen Restherde eingliedern muss.

Auch Matthias Rechner und seine Familie freuen sich, Fotos und Nachrichten werden per WhatsApp von Hof zu Hof gesendet. Für Menschen, die sich nun ebenfalls an der Hilfsaktion für die Bauernfamilie beteiligen wollen, wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Dieses wurde zur Existenzsicherung und Unterstützung der Familie eingerichtet, um mit den eingehenden Spenden den entstandenen Schaden zu decken, neue Zuchttiere zu beschaffen sowie die Futtervorräte, die durch die Kontamination mit Botulinumtoxin vernichtet werden mussten sowie den entstandenen Milchgeldausfall, der den Betrieb an den Rand seiner Existenz brachte, aufzufangen.

Info: Sonderkonto "Hilfe für Bauernfamilie", Volksbank Stockach-Überlingen, IBAN: DE 32.690618000044998211, BIC: GENODE61UBE; Zuwendungen per PayPal sind über die Nutzung der Mailadresse Hilfe-fuer-Bauernfamilie@web.de möglich. Es können keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.