Walldürn. (Sti.) Unter dem Motto "1225 Jahre Walldürn", "50 Jahre Städtische Musikschule", "30 Jahre Musikschulaustausch Montereau-Walldürn", und "25 Jahre Brass Collection" präsentiert die Städtische Musikschule Walldürn über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Konzerte und Darbietungen.

Den Auftakt bildete am Samstagabend im "Haus der offenen Tür" ein Lehrerkonzert, das sehr gut besucht war. Die Musikschullehrkräfte Sonja Arlt (Posaune), Bernd Heß (Trompete), Nelli Krug (Akkordeon), Angela Leupold (Gesang), Jutta Pfeil (Violine), Bernhard Trabold, Armin Wehner (beide Gitarre), Susanne Wütschner (Blockflöte), Sandra Zaiser (Querflöte) sowie Thomas Listl, Nina Benke und Josef Pfeil (alle Klavier) boten dem begeisterten Publikum ein großartiges 75-minütiges Konzertprogramm auf hohem musikalischen Niveau.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Leiter der Musikschule, Bernd Heß, startete das Konzert mit dem vom Musikschulleiter auf der Trompete und Nina Benke am Klavier gemeinsam dargebotenen "Concerto in B, Allegro" von Tomaso Albinoni. Dem ließen Sandra Zaiser auf der Querflöte und Thomas Listl am Klavier die "Sonata Nr. 2" von Jan Krtitel Vanhal mit den dabei zu hörenden Sätzen Allegro "moderato" und "Andante cantabile" folgen.

Jutta Pfeil auf der Violine und ihr Ehemann Josef Pfeil am Klavier brillierten im Anschluss daran mit dem "Venezianischen Gondellied", "Die Biene" und "Le Desir" aus den Bagatellen von Franz A. Schubert, und danach wusste die Sopranistin Angela Leupolt bei ihrem ersten von zwei gesanglichen Soloauftritten, instrumental begleitet von Thomas Listl, mit der Ariette "O mio babbino caro" aus der Oper Gianni Schicchi von Giacomo Puccini zu überzeugen und zu begeistern.

Weiter ging es mit dem nächsten Konzertprogrammpunkt "Concertino op. 101" von Caspar Kummer, gemeinsam dargeboten von Sandra Zaiser (Querflöte), Jutta Pfeil (Violine) und Nina Benke (Klavier).

Susanne Wütschner (Blockflöte), Bernhard Trabold (Gitarre) und Nelli Krug (Akkordeon) beeindruckten mit dem Traditional "Naftules Freilach", und anschließend warteten Sonja Arlt (Posaune) und Thomas Listl (Klavier) mit dem "Stop-Time Blues" von Jamey Aebersold auf.

Mit südamerikanischen Rhythmen erfreute Armin Wehner instrumental auf seiner Gitarre und gesanglich die Konzertbesucher. Dargeboten wurden von ihm die Liedbeiträge "Manha de Carneval" von Luiz Bonfa und "Samba do avio" von Antônio Carlos Jobim.

Sehr gefühlvoll war dann das von Pianist Thomas Listl selbst komponierte und vom ihm auf dem Piano gespielte Musikstück "Maybe it´s not in Vain", und ebenso beeindruckend war das von Susanne Wütschner (Blockflöte) und Bernhard Trabold (Gitarre) gemeinsam präsentierte "Tico Tico" von Zequinha de Abreu.

Den krönenden Abschluss des Lehrerkonzerts bildete die Sopranistin Angela Leupold - von Thomas Listl ein weiteres Mal instrumental sehr dezent und im Hintergrund auf dem Klavier begleitet - mit dem aus dem Musical "Porgy and Bess" stammenden "Summertime" von Georg Gershwin.

Nach dem nicht enden wollenden Schlussapplaus zeigte sich Musikschulleiter Bernd Heß in seiner kurzen Schlussansprache außerordentlich erfreut darüber, dass mehr als die Hälfte des Musiklehrerkollegiums der Musikschule Walldürn an dieser Jubiläums-Eröffnungsveranstaltung beteiligt war. Dafür dankte er allen mitwirkenden Lehrkräften und überreichte ihnen jeweils ein kleines Blumenpräsent bzw. einen guten Tropfen.