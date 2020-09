Mudau. (pm) Auf Gemarkung Mudau war ein Wolf unterwegs. Das scheue Wildtier wurde, wie das Umweltministerium Baden-Württemberg am Dienstag mitteilte, bereits am 13. August von einer Wildtierkamera aufgenommen.

Anhand des Fotos konnten Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) sicher nachweisen, dass es sich um einen Wolf handelt. Ob sich das Tier noch in der Region aufhält oder weitergezogen ist, lässt sich nicht sagen, da Wölfe am Tag bis zu 75 Kilometer zurücklegen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt außerhalb des Fördergebiets "Wolfsprävention Schwarzwald". Das Umweltministerium hat die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Kreise über den Nachweis informiert und aufgefordert, Beobachtungen an die FVA in Freiburg zu melden.

Kontakt kann per E-Mail unter info@wildtiermonitoring.de oder unter Telefon 0761/4018-274 aufgenommen werden. Bei noch unzureichendem Herdenschutz können über die FVA Notfall-Zaunsets ausgeliehen werden.