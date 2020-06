Mudau. (pm) Beim Reiseveranstalter Grimm-Reisen in Mudau steht das Telefon nicht mehr still. Seitdem das Verkehrsministerium grünes Licht für Busreisen gegeben hat und in Baden-Württemberg die Vorschriften dazu veröffentlicht wurden, sind bei den Reisegästen viele Fragen offen. "Unsere Gäste wollen wissen ob und vor allem unter welchen Bedingungen ihre gebuchte Reise stattfinden darf. Seit Donnerstag haben wir endlich eine Antwort," freut sich Grimm-Geschäftsführerin Lena Grimm-Esposto.

Mit Maskenpflicht im Bus und Sicherheitsabstand bei den Unternehmungen können nun Reisen innerhalb Deutschlands und in europäische Nachbarländer mit den entsprechenden Lockerungen stattfinden. In der Praxis sieht es so aus, dass jeder Gast im Bus einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. Vor dem Einsteigen ist das Waschen oder Desinfizieren der Hände Pflicht und die Sitzplätze müssen während der gesamten Reise beibehalten werden.

"Hier wird auf den größtmöglichen Abstand zwischen den Gästen geachtet", verspricht Grimm-Esposto. "Außerdem werden wir, wie gewohnt, die Fahrzeuge regelmäßig gründlich reinigen und zusätzlich desinfizieren." Vorgeschrieben sind zusätzliche Pausen zur Belüftung des Busses sowie permanente Frischluftzufuhr über die Belüftungsanlage – ein Punkt, der in den Grimm-Fahrzeugen Standard ist.