Letztes Jahr nahmen über 1000 Läufer am Odenwälder Herbstlauf teil. Wegen der Pandemie wird die Teilnehmerzahl begrenzt und die Läufe finden an zwei Tagen statt. Foto: Klaus Narloch

Mudau. (pm) Über 1000 Teilnehmer im vergangenen Jahr – der Odenwälder Herbstlauf hat seine Position als herausragendes Laufevent gefestigt. Auch in diesem Jahr erwartet der ausrichtende Förderverein des TSV Mudau zur 16. Auflage der Veranstaltung am 2. und 3. Oktober viele Laufbegeisterte, die sich das Lauferlebnis im herbstlichen Odenwald nicht entgehen lassen wollen.

Dank eines schlüssigen Hygienekonzeptes kann die Veranstaltung in Abstimmung mit dem Leichtathletikverband trotz der Corona-Pandemie nach derzeitigem Sachstand über die Bühne gehen, allerdings aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen an zwei Tagen.

So wird der 5-km-Lauf, der eine eigene Streckenführung aufweist, bereits am Freitagabend, 2. Oktober, über die Bühne gehen. Die Läufer werden vom Odenwaldstadion aus in Richtung Steinbach auf die Reise geschickt und durch das große Waldgebiet des Feldgewannes "Buch" wieder das Odenwaldstadion erreichen.

Der Halbmarathon mit seinen amtlich vermessenen 21,1 Kilometern als Königsdisziplin startet, wie alle anderen Läufe auch, am 3. Oktober im Mudauer Odenwaldstadion, führt durch den Ortskern und den Wellerpfad ins Quellgebiet des Mudbachs und von dort in das Waldgebiet des Mudauer und Schloßauer Neuhofs. Vorbei an der Marienkapelle biegt die Streckenführung oberhalb von Schloßau auf die Gemeindeverbindungsstraße nach Mörschenhardt ab, um am Mörschenhardter Forsthaus im Höhenweg das Dach des Laufevents zu erreichen. Dort bieten sich herrliche Blicke auf den herbstlichen Odenwald. Zurück geht es über das Hochplateau der ehemaligen Sendeanlage von Donebach, vorbei am Golfplatz zum Tiefpunkt der Strecke im Gewann "Buch" und von dort über Buchweg, Dr.-Humpert-Straße und Langenelzer Straße zurück in den Ortskern und zum Ziel im Odenwaldstadion.

Die ebenfalls amtlich vermessene 10-Kilometerstrecke ist eine abgespeckte Version des Halbmarathons. Auf dieser Strecke werden auch die Walker ihren Part absolvieren.

Die Startzeiten der Laufveranstaltung sind ungewohnt, jedoch der Vorgabe geschuldet, dass sich die einzelnen Läufe im Start- und Zielbereich nicht überschneiden dürfen.

Der 5-km-Lauf startet am Freitag, 2. Oktober um 18 Uhr im Odenwaldstadion Mudau. Für diesen Lauf sind maximal 500 Teilnehmer zugelassen.

Der 10-km-Walking-Lauf mit maximal 80 Teilnehmern startet am Samstagvormittag bereits früh um 9 Uhr. Es folgen um 11 Uhr der Halbmarathon (maximal 200 Läufer) und um 11.15 Uhr der 10-km-Lauf (maximal 220 Teilnehmer).

Auf den Bambinilauf im Odenwaldstadion wird der Veranstalter in diesem Jahr schweren Herzens verzichten müssen. Ebenso wird der Innenraum des Odenwaldstadions nur Läufern mit einer Startnummer zugängig sein.

Die Anfeuerung durch Zuschauer wird also nur entlang der Laufstrecken möglich sein. Verpflegung wird der Verein allerdings im Umfeld des Stadions anbieten können. Besondere Umstände bedürfen besonderer Lösungen: Der Förderverein des TSV Mudau hat sich mit dem Thema eines Laufevents im Odenwald unter diesen besonderen Umständen auseinandergesetzt, ein schlüssiges Konzept entwickelt und ist guter Dinge, seine Laufveranstaltung auch in diesem Jahr professionell umsetzen zu können.

Info: Anmeldemodalitäten, Startgebühren, Teilnehmerzahlen, Ergebnistafeln sowie Startzeiten gibt es unter www.odenwaelderherbstlauf.de.