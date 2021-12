Mudau. (jasch) Ein Zeitungsartikel über das Kinderhospiz "Sterntaler" in Mannheim ließ Jürgen Hartl nachdenklich zurück: "Es wird für Sachen in aller Welt gesammelt, aber keiner schaut darauf, was vor der eigenen Haustür passiert. Dass Kinder überhaupt in ein Kinderhospiz kommen, ist nicht selbstverständlich", sagt er. Der in Mudau lebende Hartl wollte unbedingt helfen, und da er gerne schreibt, lag es für ihn nahe, eine Kurzgeschichte zu verfassen. Mit "Edwards letzter Film" möchte er Aufmerksamkeit schaffen für ein Thema, das immer noch tabuisiert wird.

Die Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz, Sabine Kraft, weiß, warum das so ist: "Es gibt viele Berührungsängste, die bis zur völligen Negierung reichen. Oft erleben diese Kinder, dass die Menschen um sie herum den Kontakt mit ihnen meiden, weil sie nicht wissen, wie mit einer solchen Situation umzugehen ist, oder sie erleben Mitleid. Dabei wollen die Kinder die Zeit, die sie haben, ‚voll‘ leben und keine ‚Sonderlinge‘ sein." Kraft bedauert diesen zurückhaltenden Umgang: "Dass Kinder an Erkrankungen sterben müssen, will man einfach nicht hören. Aber die Gesellschaft muss es hören, denn diese Kinder mit ihren Familien gehören mittenrein!"

Auch der leukämiekranke Edward, die Hauptfigur in Hartls Geschichte, erfährt diverse Schicksalsschläge, kann aber durch die Zuwendung der Hospizmitarbeiter neue Kraft gewinnen. Er verliebt sich sogar in Vanita, ein ebenfalls sterbenskrankes Mädchen im selben Hospiz. Als Edward verstirbt, blickt er mit dem Tod auf sein Leben zurück.

Der Leser bekommt Einblick in die verschiedenen Perspektiven der Figuren, auch in die der Hospizmitarbeiter. "Das Büchlein ist erst einmal attraktiv, weil es dünn ist, kurzweilig erzählt und wirklich gut zu lesen ist. Ich denke, es könnte tatsächlich gern gekauft und gelesen werden, und nebenbei erzählt es etwas zur Kinderhospizarbeit", so Kraft.

"Die Geschichte ist recht kurz. Ich finde auch mal ein Buch ganz gut, dass man auf der Zugfahrt lesen kann. Deswegen habe ich auch die Schrift größer gewählt. Nicht, um damit die Seiten zu füllen, sondern weil es angenehmer zu lesen ist", bekräftigt der Mudauer.

Als er sein Buch beim Bundesverband vorstellte – zunächst nur mit dem Anliegen, Spendenkonto und Kontaktdaten veröffentlichen zu dürfen –, wurde daraus eine Zusammenarbeit. Sabine Kraft und Cathrin Muell, leitende Redakteurin des Bundesverbands, lektorierten Hartls Kurzgeschichte und schlugen vor, sie mit Bildern des Künstlers Willi Raiber auszustatten.

Raiber ist Botschafter im Bundesverband Kinderhospiz. Er bebilderte bereits das Buch "Was ist los mit Ben?" zum Thema Kinderpalliativversorgung und spendete dem Bundesverband die Bildoriginale. "Als ich das Buch von Jürgen Hartl las, dachte ich sofort an die Bilder von Willi Raiber und habe sie ihm zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt." Eine ihm vermittelte Grafikstudentin designte außerdem den Buchdeckel nach Hartls Wünschen. Die Vorschläge gefielen ihm auf Anhieb. Herausgebracht wurde das Buch vom BoD-Verlag (Books on Demand).

Was den Inhalt des Buchs betrifft, so waren für Jürgen Hartl ein paar Feinheiten unabdingbar. Er ließ in die Geschichte beispielsweise Vielfalt und Religionsfreiheit einfließen, indem er einen indischen Namen für das Mädchen wählte, in das sich Edward verliebt. Auch die Frage danach, wie es nach dem Leben weitergeht, beantwortet Hartl nicht mit christlichen Vorstellungen. Er lässt Edward lieber in Form eines Films auf sein Leben zurückblicken. "Man hat ja gewisse Grundvorstellungen von manchen Dingen, die man dann auch umsetzen will", erklärt Hartl dazu.

"Die Mitarbeitenden wünschen sich, genauso wie wir beim Bundesverband, dass die Familien besser gehört, gesehen und verstanden werden." Die Geschichte könne dazu durchaus seinen Beitrag leisten, betont Sabine Kraft.

Ein "Verwaltungsdschungel", Pflege und Arbeit vereinen, zu wenige Kinderkrankenpflegedienste oder keine rollstuhlgerechten Zugänge seien nur einige der Hürden, die Eltern täglich zu bewältigen hätten. "Die Familien sind mit Tausenden Problemen behaftet, zusätzlich zu ihrer schwierigen Situation, Abschied nehmen zu müssen."

Vor allem wünscht sich Sabine Kraft, dass die Politik endlich sieht, "dass Kinderhospizarbeit notwendig ist und es eigentlich nicht die Aufgabe von Spenderinnen und Spendern sein sollte, die Kinderhospizarbeit oder den Bundesverband zu finanzieren."

Info: Das Buch ist als E-Book für 0,99 Euro erhältlich oder kann beim Verlag BoD oder im stationären Buchhandel über die ISBN für 5,49 Euro bestellt werden.