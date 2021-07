Gemäß dem „Digital-Pakt Schule“ werden die Grundschulen Mudau (Foto) und die Grundschule in Schloßau technisch aufgerüstet, wie jetzt im Mudauer Gemeinderat informiert wurde. Die Gemeinde hat dabei einen Obolus zu tragen. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Mit einer Änderung des bestehenden Flächennutzungsplans für das gesamte Gemeindegebiet soll als vorbereitender Bauleitplan bis Ende 2034 die Grundlage für künftige Bebauungspläne geschaffen werden. Wie Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in der Mudauer Odenwaldhalle mitteilte, will man auf Grundlage des Baugesetzbuchs im neuen Flächennutzungsplan die städtebauliche Entwicklung, die Art der Bodennutzung und die Bedürfnisse der Gemeinde mit ihren Einwohnern darstellen und bei künftigen Bauvorhaben berücksichtigen.

"Aufgabe der Bauleitpläne ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzubereiten und zu leiten". Von April bis Mai hatte die Verwaltung laut Gemeinderatsbeschluss einen Entwurf der ersten Änderung des Flächennutzungsplans für die Einwohner und die zuständigen Behörden und Träger öffentlicher Belange offengelegt. Wie Hauptamtsleiterin Bianca Groß erläuterte, seien durch die Einwohner keine Anregungen oder Bedenken eingegangen, die von den Behörden eingereichten Vorschläge seien in den neuen Plan bereits eingearbeitet worden. Als wichtigster Punkt war zu nennen, dass man im Langenelzer "Struthäcker III" auf 0,37 Hektar Baufläche verzichtet. Der Gemeinderat wägte nun die eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlegung ab und gab sein Okay für die erste Änderung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans. Darin enthalten ist auch die Fortschreibung zum Bebauungsplan "Feldwegsäcker" mit Billigung zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Ausgewiesen ist somit eine Wohnbaufläche von rund 4,11 Hektar und Grünflächen in der Größenordnung von 1,22 Hektar. Weiter billigte der Gemeinderat zudem den Vorentwurf des Bebauungsplans "Industriegebiet" als dritte Änderung und Erweiterung. Dieser wird nun ebenfalls der Öffentlichkeit zur Einsicht- und Stellungnahme vorgelegt. Dieser Bebauungsplan soll der ortsansässigen Firma LeuBe Zeltlogistik OHG Erweiterungsmöglichkeiten ihrer Betriebsfläche sowie den Bau eines weiteren Gebäudes ermöglichen.

Positiv nahm man in der Odenwaldhalle die Ergebnisse des Projekts "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" für die Ortsteile Mudau und Donebach zur Kenntnis, das die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH unter Mitwirkung der Anwohner erarbeitet hatte. Dabei sind in Donebach 53 Gebäude mit erkennbaren bis starken Mängeln, hier wären hier 5 bis 22 Wohneinheiten realisierbar. In Mudau sind 257 Gebäude untersucht worden, wovon 90 erkennbare, 115 starke und 38 schwerwiegende Mängel aufweisen. Möglich wäre ein Innenentwicklungspotenzial von 70 bis 80 neuen Wohneinheiten. Das erfordert eine Menge Neuordnung, Neugestaltung, Umnutzung, Abrisse usw. Darum hat die Gemeindeverwaltung bereits für beide Ortsteile einen Förderantrag für dieses Programm des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg gestellt. Gefördert werden hierbei umsetzbare städtebauliche Planungen für flächeneffizienten Wohnungsbau mit unmittelbarer Umsetzungsmöglichkeit und Verfügbarkeit von Flächen.

Um die Pumpen des Regenüberlaufbeckens Mörschenhardt auch bei Regenwetter zugänglich zu machen sowie die Arbeitssicherheit zu erhöhen, soll eine Erhöhung des Pumpenschachts erfolgen. Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung ging der Auftrag für die Betonarbeiten an die Firma August Mackmull GmbH & Co KG aus Dallau zum Angebotspreis von 40.113 Euro, für die Metallarbeiten an die Firma Wilhelm Walz aus Donebach für 28.506 Euro und schließlich die Elektroarbeiten an die Firma Kuhn GmbH aus Höpfingen für 6000 Euro.

Mit einem finanziellen Kraftakt von 127.518 Euro (davon 43.000 Euro als Fördermittel des Landes) werden im Rahmen des "Digital-Pakts Schule 2019 bis 2024" die beiden Grundschulen Mudau (insgesamt sechs Klassenzimmer) und Schloßau (insgesamt vier Klassenzimmer) auf den derzeit möglichen neuesten Stand der Digitalisierung gebracht, wie Christoph Müller bereits vorgestellt hatte. Der Gemeinderat beauftragte nun nach der Ausschreibung die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken aus Tauberbischofsheim mit der Lieferung und Installation der Hard- und Software zum Preis von 79.230 Euro und die Firma CS Communikation Systems aus Pleidelsheim mit den Verkabelungsarbeiten für 48.288 Euro.

Für die Erschließung des Baugebiets "Feldwegsäcker" in Mudau wurde das Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim mit der Ausführung der Ingenieurleistungen für voraussichtlich 95.000 Euro betraut, die man gerne als Pauschale sichern möchte. Die Erschließungskosten für die 38 Bauplätze wurden mit 2,1 Millionen Euro kalkuliert, wobei die Hälfte davon, nach derzeitigem Stand, voraussichtlich auf die Abwasserbeseitigung inklusive Oberflächenwasser entfällt.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung unter der Leitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger ging es um die Innenentwicklung eines Anwesens in der Amorbacher Straße. Nach dem gemeindlichen Erwerb des Grundstücks sollen nun die darauf befindlichen Gebäude abgerissen und das gesamte Areal baureif gemacht werden. Mit den Planungsarbeiten wurde ebenfalls obiges Ingenieurbüro beauftragt.

Kämmerin Marianne Neubauer gab einen kurzen Zwischenbericht über den Haushalt 2020. Demnach wird das Ergebnis – auch dank Fremdunterstützung – weitaus besser ausfallen als geplant. Das Defizit wird also nicht so hoch wie wegen Corona befürchtet.