Mudau. (Sti.) Ein Resümee über das Sportabzeichenjahr 2018 ziehen konnte am Freitag der kommissarische Kreissportabzeichenobmann des Sportkreises Buchen Helmut Ebert bei der Jahrestagung der Vereins- und Schulsportabzeichenprüfer des Sportkreises Buchen im Vereinsheim des TSV 1863 Mudau.

Wie in den Jahren zuvor belegte der Sportkreis Buchen auch 2018, gemessen an der Bevölkerungszahl in den Sportkreisen, mit 37 Sportabzeichenverleihungen pro 1000 Einwohnern den ersten Platz im Badischen Sportbund. Der Bundesdurchschnitt liegt bei zehn Verleihungen. Mit dem Gesamtergebnis von 2010 Sportabzeichen lag der Sportkreis im Vergleich zu 2017 mit 2047 Sportabzeichen unter dem Ergebnis des Vorjahres. Bei den Jugendlichen waren es 1679 Sportabzeichen (minus 66), bei den Erwachsenen 331 (plus 29). Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger (Mudau) zeigte sich erfreut über die erstmalige Durchführung der Tagung in Mudau.

Helmut Ebert konnte 17 Sportabzeichenabsolventen ehren: für das 25. Erwachsenen-Sportabzeichen Bernd Roos (TSV Buchen), Karin Schmutz (SpVgg Sindolsheim), Sven Sorge (Bundeswehr Sportkreis Buchen) und Nicole Wagner (TV Hardheim); für das 30. Roland Fischer, Robert Hemberger, Jürgen Linsler (alle TSV Buchen), Sonja Müller (TV Hardheim), Margret Müller-Saum (FC Hettingen), Jürgen Schneider (TV Walldürn) und Achim Wawatschek (TSV Buchen); für das 35. Roswitha Hagenbuch (TSV Rosenberg) und Otto Czech (TSG Reisenbach); für das 40. Reinhold Erg (FC Hettingen), Ursula Geiger (TSV Rosenberg) und Rudolf Knühl (FC Hettingen); für das 45. Peter Marquardt (TV Walldürn). Des Weiteren wurden ehrenamtliche Sportabzeichenprüfer geehrt: für zehnjährige Sportabzeichenprüfertätigkeit Jürgen Giebel (FSV Walldürn); für 20-jährige Winfried Kopanitsak (TSV Höpfingen); für 25-jährige Reinhold Berberich (TSV Buchen); für 40-jährige Reinhold Erg (FC Hettingen).

Es folgte der Jahresbericht von Helmut Ebert über die Sportabzeichenergebnisse auf Vereins-, Schul- und Familienebene: Im Gesamtbereich des Badischen Sportbundes (Nordbaden) war 2018 bei 21.491 verliehenen Erwachsenen- und Jugend-/Schülersportabzeichen im Vergleich zum Vorjahr (21.763 Sportabzeichen) ein Minus von 272 Sportabzeichen zu verzeichnen.

Im Sportkreis Buchen war das Ergebnis mit 2010 Schüler-/Jugend- und Erwachsenen-Sportabzeichen im Vergleich zu 2017 mit 2047 Sportabzeichen um 37 Sportabzeichen schlechter, wobei bei den Jugendlichen/Schülern ein Minus von 66 und bei den Erwachsenen ein Plus von 21 zu verzeichnen war.

Innerhalb des Sportkreises Buchen entfielen 331 Sportabzeichen auf den Erwachsenenbereich sowie 1679 auf den Jugend-/Schülerbereich.

Gemessen an den Verleihungszahlen innerhalb des Gesamtbereichs des Badischen Sportbundes Nord mit neun Sportkreisen rangierte der Sportkreis Buchen auf dem siebten Platz, gefolgt von Sinsheim (1723 Sportabzeichen) und Mosbach (1455).

Am Familien-Sportabzeichenwettbewerb 2018 beteiligten sich aus dem Sportkreis Buchen 39 Familien aus den Sportvereinen TSV Buchen (drei), TV Hardheim (sechs), FC Hettingen (13), SV Osterburken (sechs), TSG Reisenbach/Mudau (eine), SpVgg Sindolsheim (drei) und TV Walldürn (sieben) - fünf Familien mit jeweils fünf Familienangehörigen, zehn Familien mit jeweils vier Familienangehörigen sowie 24 Familien mit jeweils drei Familienangehörigen.

Den Hauptanteil an dem Gesamtergebnis von 2010 Sportabzeichenverleihungen hatten die Schulen. Insgesamt wurden an elf von insgesamt 41 Schulen im Bereich des Sportkreises Sportabzeichenprüfungen abgenommen.

In der Gruppe der Schulen mit bis zu 150 Schülern belegte die Nachbarschaftsschule Götzingen den ersten Platz die Grundschule Rippberg den zweiten und die GWRS Höpfingen den dritten Platz; in der Gruppe B der Schulen mit 151 bis 300 Schülern kam der Walter-Hohmann-Schulverband Hardheim auf den ersten Platz, die Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn auf den zweiten und die Grundschule Walldürn auf den dritten Platz. In der Gruppe der Schulen mit 301 bis 500 Schülern belegte die Realschule Krautheim den ersten Platz; in der Gruppe der Schulen mit 501 und mehr Schülern belegte die Abt-Bessel-Realschule Buchen den ersten Platz. Wie schon im Vorjahr hatte die Realschule Buchen mit 290 verliehenen Sportabzeichen die meistern Sportabzeichen überhaupt, und bei der prozentualen Auswertung lag der Walter-Hohmann-Schulverband mit 88,55 Prozent klar an der Spitze.

Bei den Vereinen nahmen von 128 Sportvereinen des Sportkreises Buchen 16 das Sportabzeichen ab - ein Plus von zwei Vereinen. 2018 führte der FC Hettingen mit 120 Sportabzeichenverleihungen die Rangliste an, gefolgt vom TSV Buchen mit 88 Sportabzeichen und vom TV Walldürn mit 68 auf Rang drei.

Ebert dankte allen Stützpunktleitern, Prüfern, Helfern und Schulen. Miteinbezogen wurden auch der Sportkreis Buchen mit dem Sportkreisvorsitzenden Manfred Jehle an der Spitze, die BSB-Sportkreis-Geschäftsführerin Susanne Süssenbach sowie der TSV Mudau als Ausrichter dieser Sportabzeichenprüfertagung 2019. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Abgabe der Prüfungsbögen 2019 bis 11. Dezember erfolgen muss und dass die Verlängerung der Ende 2019 abgelaufenen Prüferausweise über die BSB-Geschäftsstelle in Buchen erfolgen soll. Helmut Ebert wies noch daraufhin, dass das Provisorium mit ihm als kommissarischer Kreissportabzeichenobmann nicht zum Dauerzustand werden könne. Eine eventuelle Lösung dieses Problems zeichnet sich hier jedoch ab. Zum Schluss erklärte sich der TV Walldürn bereit, die Sportabzeichenprüfertagung 2020 zu übernehmen.