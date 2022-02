Mudau-Donebach. (lm) Was für die Innenentwicklung in Donebach wichtig ist und was bei der künftigen Planung umgesetzt werden könnte, das liegt allein bei den Donebachern. Das machte Nadja Kasper-Snouci als verantwortliche Geografin von der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit Baden Württemberg den zahlreich erschienenen Bürgern bei der Infoveranstaltung im Sportheim deutlich. Denn das überprüfte sechs Hektar große Gebiet ist ausschließlich in der Hand der Bürger. Und die können sich nun überlegen, wie sich ihr Dorf weiterentwickeln soll.

Ursächlich für die Untersuchung war der Auftrag der Gemeindeverwaltung an die KE-Technologie GmbH, den Bestand zu prüfen, auch als eventuelle Grundlage für die Abgrenzung eines neuen Sanierungsgebiets, und Vorschläge für eine sinnvollere Strukturierung zu machen.

Bund und Land wollen die Entwicklung des Flächenverbrauchs von derzeit täglich 70 Fußballfeldern unterbrechen und auf maximal 30 Fußballfelder reduzieren. Das ist mit ein Grund, weshalb es immer schwieriger wird, Bauflächen im Außenbereich anzubieten. Hierbei könnte die Innenentwicklung in Dörfern wie Donebach eine Alternative bieten.

Wie Nadja Kasper-Snouci erläuterte, gibt das untersuchte Gebiet (Odenwaldstraße, Amselstraße, Fasanenstraße) in Donebach mit neun leer stehenden und zahlreichen nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Nebengebäuden ein Potenzial von 17 bis 34 Wohneinheiten. Je nachdem, ob man ein strukturiertes Gelände mit 17 Einfamilienhäusern oder alternativ 34 Wohneinheiten in Reihen- und/oder Mehrfamilienhäusern in der Zukunft anlegt.

Aktuell hat man an 14 Gebäuden schwerwiegende Mängel festgestellt, an 25 starke, an 14 leichte Mängel und nur fünf waren nicht zu beanstanden. Hier müsste man auf jeden Fall in irgendeiner Form aktiv werden. In einem Zukunftskonzept ist man bestrebt, neuen Wohnraum in Baulücken durch leer stehende oder marode Gebäude zu schaffen, die grünen Strukturen zu erhalten, Fuß- und Radwege sowie Kommunikationsplätze zu schaffen.

Ziel ist es weiter, den Ortskern zu stärken, der ansonsten ausblutet und an Bedeutung verliert. Dazu sollten Bestandsgebäude restauriert und durch neue Bebauung ergänzt und attraktiv gemacht werden, vor allem auch für junge Familien. Gleichzeitig sieht Nadia Kasper-Snouci in diesem Flächengewinn Landschaftserhalt, Kostenersparnis und auch eine Stärkung der Dorfgemeinschaft.

Die Punkte entsprachen ganz den Wünschen der anwesenden Bürger, die Folgendes als besonders wichtig erachteten: Den Ort für junge Leute attraktiv machen, das Loslassen von bestehenden Strukturen, Instandhaltung bzw. Sanierung bestehender Gebäude, Stärken der Dorfgemeinschaft und Integration von Neubürgern durch Beleben der Vereine.

Abschließend forderte die Referentin die Bürger auf, auf einer Luftaufnahme mit roten Punkten Stellen zu markieren, an denen nach ihrer Meinung dringend Handlungsbedarf besteht.

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger hatte erfreut die große Resonanz bei seiner Begrüßung angesprochen. Er merkte an, dass es auch in kleineren Ortschaften einen steigenden Bedarf an Wohnungen gebe, und die Bürger nach der ausgiebigen Vorstellung der neuen Entwicklungsmöglichkeiten Zeit genug hätten, die Planmöglichkeiten durchzusprechen. Er empfahl Interessierten, sich in Sachen Fördermittel von Hauptamtsleiterin Bianca Groß beraten zu lassen.