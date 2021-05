Mudau. (lm) Die tägliche Versiegelung von rund 60 Hektar in Deutschland muss dringend eingeschränkt werden. Um das zu erreichen, haben Bund und Länder die Städtebauentwicklung ins Leben gerufen. Damit die Innenentwicklung der Kommunen gefördert werden kann und um vitale Ortskerne mit kurzen Wegen zu schaffen. Auch in Mudau gibt es entsprechende Vorhaben: Die Gemeinde hatte dieser Tage zur "Planungswerkstatt Ortsmitte Mudau" in die Odenwaldhalle eingeladen. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger begrüßte dazu neben der Referentin Nadia Kasper-Snouci vor allem Anwohner, die von den Planungen betroffen sein könnten, sowie Ortsvorsteher Walter Thier, Kämmerin Marianne Neubauer, Hauptamtsleiterin Bianca Groß sowie einige Gemeinde- und Ortschaftsräte.

Nadia Kasper-Snouci als Vertreterin der Kommunalentwicklung GmbH (ein Unternehmen der LB BW Immobilien) stellte die bisherigen Pläne des Projekts im Rahmen des Förderprogramms "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung" unter dem Titel "I³ - Intelligent Innenentwicklung Inklusive" vor.

Bürgermeister Dr. Rippberger stellte voraus, dass die Gemeinde auch weiterhin Wohnbauflächen ausweisen werde. "Wir wollen aber auch, dass der Ortskern lebendig bleibt, und wir müssen uns mit unserer Hauptstraße nicht verstecken. Dennoch gibt es noch Missstände, die wir gerne beseitigen wollen, darum sind wir seit über 30 Jahren in diesem Thema aktiv und wollen die Förderungen ausschöpfen, die es gibt."

Bürger mögen auch den Bereich „Bembel“ . Foto: Liane Merkle

Nadia Kasper-Snouci erläuterte das Projekt. Seit 50 Jahren unterstützt die Städtebauförderung mit bisher rund 8,4 Milliarden Euro in 3350 Sanierungs- und Entwicklungsgebieten die Gemeinden. Mudau profitiere davon seit über 30 Jahren, angefangen mit der Ortskernsanierung, gefolgt von der Langenelzer Straße und Vorstadt-/Amorbacher Straße, die 2022 ausläuft. Jeder investierte Förder-Euro löse das Achtfache an Folgeinvestitionen aus, wovon auch das regionale Handwerk profitiere.

Das nächste Sanierungsgebiet könnte "Ortskern II" sein. Jedes zweite Gebäude habe mindestens Modernisierungsbedarf. Es gäbe es sehr viele erhaltenswerte Gebäude, aber auch Leerstände sowie ungünstige Grundstückszuschnitte. Die Prüfung des Gebiets habe weiter ergeben, dass durch Nutzung aller Leerstände, Baulücken und Nachverdichtungspotentiale in diesem Gebiet 0,7 Hektar oder 50 Wohneinheiten gewonnen werden könnten. Diese Flächen seien wichtig, denn bis 2035 könnte es in Mudau rund 100 Einwohner mehr geben. Weiter habe die Untersuchung ergeben, dass sich die Bevölkerungsstruktur im Untersuchungsgebiet aus vielen ausländischen und vielen jungen Menschen zusammensetze.

Das Handlungskonzept der bisherigen Planung sieht, so Nadia Kasper-Snouci, Folgendes vor: Odenwaldhalle modernisieren oder Neubau mit attraktiveren Parkplätzen und einer Anbindung an den Radweg, Straßen- und Platzgestaltungen an punktuellen Stellen, Schaffung von Wohnraum durch Modernisierung, Leerstandsbehebungen, Neubauten, Belebung der Ortsmitte, Schaffung von Parkplätzen und weitere Verbesserungen.

In der Fettigstraße könnte nach dem Abriss der Scheune Platz für acht Wohneinheiten entstehen. Foto: Liane Merkle

Im Anschluss war die Mitarbeit der Bürger gefragt. Sie waren dazu aufgerufen, die Stärken der Ortsmitte zu notieren. Genannt wurden die Gebäude der beiden Bankfilialen, der Brunnen vorm Alten Rathaus, der "Bembel", Gebäude "Rose", Bäckerei Schlär, "Krone", Metzgerei Hauk, die Verkehrsberuhigung mit den Bäumen, der Spielplatz an der Odenwaldhalle und die Versorgung. Unangenehm aufgefallen ist den Bürgern das zu schnelle Fahren in der Hauptstraße, wildes Parken in engen Straßen, leer stehende und renovierungsbedürftige Gebäude, das Negativ-Image des großen Parkplatzes Amorbacher Straße, fehlende Außengastronomie und fehlende Parkplätze.

Nadia Kasper-Snouci erarbeitete mit den Anwesenden Lösungsansätze für eine lebendige Ortsmitte mit Sitzgelegenheiten, attraktiven und bezahlbaren Wohneinheiten, Stärkung von Dienstleistungen und Tourismus sowie des gesellschaftlichen Lebens durch Treffpunkte z. B. an der Mariensäule, bürokratisch-aktive Unterstützung durch die Gemeinde für Vermieter und Bauwillige, einer attraktiven Gestaltung der Hauptstraße mit Regulierung der Parksituation. Diese Lösungsansätze nahm Nadia Kasper-Snouci als Anregungen für die weitere Planung mit, die der Gemeinde dann als Grundlage für ein neues Sanierungsgebiet dienen wird.

Genauer stellte sie noch die Planungen für das Sägewerk-Areal und die Fettigstraße vor. Die Struktur des ersteren sollte erhalten bleiben, aber durch teilweisen Abbruch und Neuaufbau einer neuen Nutzung mit etwa zehn Wohnungen und vielleicht Arztpraxen sowie Café zugeführt werden. In der Fettigstraße könnten nach Abbruch der alten Scheune acht Wohneinheiten mit einem gemeinschaftlich genutzten Hof entstehen.

Die hervorragende Beteiligung der Bürger begeisterte den Bürgermeister, der sich im Laufe der dreistündigen Planungswerkstatt eine große To-do-Liste erstellte und sich auf die Fortsetzung der gemeinsamen Planung freute in der Hoffnung, dass man mit dem neuen Sanierungsgebiet die Weiterentwicklung der Gemeinde, auch für Privatleute, fördern dürfe und könne.