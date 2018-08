Mudau. (dore) Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger sitzt vorne an seinem Schreibtisch neben einer großen grünen Schultafel: Was alles andere als gewöhnlich erscheint, wird in Mudau ein Jahr lang zur Gewohnheit. Da, wo bis Mittwoch vergangener Woche noch die Hauptschullehrer ihre Klassen unterrichtet haben, ist nun die vorübergehende neue Heimat der Gemeindeverwaltung. Seit Montag sind die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vom eigentlichen Rathaus, das für rund 1,8 Millionen Euro saniert wird, in die Räumlichkeiten der ehemaligen Hauptschule umgezogen.

"Für uns sind die Gegebenheiten hier natürlich ein großer Vorteil etwa gegenüber einer Unterbringung in Containern, wie es manche Gemeindeverwaltungen machen mussten, als sie umzogen", zeigt sich Bürgermeister Rippberger beim Besuch der RNZ im provisorischen Rathaus zufrieden. Ganz zu schweigen vom finanziellen Vorteil: Während der vorübergehende Umzug in die ehemalige Hauptschule die Gemeinde laut Rippberger und Rechnungsamtsleiter Gerd Mayer "nur" zwischen 30.000 und 50.000 Euro kostet, wären die Kosten bei einem Umzug in Container deutlich höher gewesen.

Die verschiedenen Ämter seien gut auf die Räumlichkeiten verteilt, alles sei sehr strukturiert und ausreichend Platz vorhanden. Auch Rippbergers Mitarbeiter scheinen sich bereits gut mit der neuen Arbeitsstätte angefreundet zu haben, das wird beim Rundgang durch das vorübergehende Rathaus klar. Die meisten von ihnen haben sich schon komplett eingerichtet, nur wenige müssen noch etwas Ordnung in der neuen Umgebung schaffen. An ein Provisorium erinnern bei der neuen Arbeitsstätte vor allem die Stromkabel, die in einigen Büros an der Decke (herunter)hängen.

"Auch für die Kundschaft ist an den Wartebereichen genügend Platz vorhanden. Damit sich die Bürger gut zurechtfinden, haben wir gleich im Eingangsbereich einen Wegweiser aufgestellt, auf dem alle Ämter und ihre Verortung aufgeführt sind." Im Untergeschoss ist das Bauwesen angesiedelt, im Erdgeschoss findet man Bürgerbüro, Standesamt und Rechnungsamt und im Obergeschoss befinden sich ein Lese- und Aufenthaltsraum, das Hauptamt sowie das Büro von Bürgermeister Rippberger.

Bevor die Arbeit an der neuen Wirkungsstätte aufgenommen werden konnte, war erst einmal Schwitzen angesagt: Von Mittwochnachmittag bis Freitag packten alle Mitarbeiter - vom Bürgermeister bis zum Bauhof - an, um das alte Rathaus leer zu räumen und Vieles davon in mehreren Hundert Umzugskartons in das "neue" Rathaus in der Schule zu bringen. "Alle haben gut mitangepackt. Jeder war natürlich was die Unterlagen und Ordner angeht für sein eigenes Zeug verantwortlich, damit keine Unordnung beim Einrichten der neuen Räumlichkeiten entsteht", erklärt Rippberger. Und glücklicherweise habe man im hauseigenen Bauhof gute Handwerker, die beispielsweise die Mitarbeiter-Teeküche des "alten" Rathauses im "neuen" eingebaut haben.

Dass der Umzug so reibungslos geklappt habe, sei auch ein großer Verdienst von Christoph Müller vom Aufgabenbereich Bauwesen/Geotourismus, der alles "gemanagt habe", lobt Rippberger.

Ein solch großer Umzug könne jedoch natürlich nicht innerhalb von drei Tagen bewerkstelligt werden. So habe man schon seit Wochen Ordner sortiert und in die Schule gebracht. Für die neue Arbeitsstätte seinen zudem frühzeitig Möbel von einem externen Lieferanten gemietet worden.

Damit das "neue" Rathaus auch alle Bedingungen für die kommunale Verwaltungsarbeit erfüllt, haben externe Techniker bereits drei Monate vor dem Umzug Kabel gelegt und so die technischen Voraussetzungen für die PC- und -Internetnutzung geschaffen.

Sorgen, dass es bei Rathausbetrieb und Grundschule unter einem Dach zu Problemen kommen könnte, hat Rippberger nicht, denn: "Die Klassenzimmer der Grundschule befinden sich im hinteren Teil des Erdgeschosses. Die Büros des Rathauses, die im Erdgeschoss angesiedelt sind, sind im vorderen Teil und vom schulischen Bereich abgetrennt."

Gute Bedingungen also im provisorischen Rathaus. Bis im Sommer 2019 sollen die Arbeiten am "alten" Rathaus dann fertig sein. "Begonnen wurde bereits mit den Verlegen des Baustroms. Die Büroabrissarbeiten folgen dann ab dem 13. August", erklärt Rippberger. Ziel sei es, zu den Sommerferien 2019 ins frisch sanierte Rathaus einzuziehen.

Wie die RNZ bereits berichtete, wird auch das provisorische Rathaus in der Schule in Zukunft nicht leer stehen: Dort wird dann ein Teil des Kindergartens untergebracht. Um die Möglichkeiten der Unterbringung optimal auszuloten, werde momentan eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. "Im Anschluss können dann die Planungen beginnen", so Rippberger.