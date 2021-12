Von Andreas Hanel

Krumbach. Heiligabend vor zehn Jahren: Die damals 46 Jahre alte Sabine J. will eigentlich das Fest der Liebe mit ihrer Familie in Schwenningen feiern. Doch sie taucht dort nie auf. Nachdem sie als vermisst gemeldet wurde, macht sich eine Polizeistreife zu ihrem Haus, einer Blockhütte bei Krumbach, auf. Was die Beamten dort im Wohnzimmer entdecken, ist schockierend und das Gegenteil von dem, was man mit der stillen, friedlichen Nacht verbindet: Vor der Couch liegt der leblose Körper von Sabine J. auf dem Boden – mit eingeschlagenem Schädel. Rundherum ist alles blutverschmiert. Wie sich später herausstellt, wurde sie Opfer eines heimtückischen Mordes. "Wir gehen davon aus, dass der Mord am Freitagnachmittag, einen Tag vor Heiligabend, verübt wurde", erklärt der Erste Kriminalhauptkommissar a. D., Thomas Nohe, im Gespräch mit der RNZ.

Der Täter wartet, bis Sabine J. ihm den Rücken zudreht. Dann schlägt er mindestens zehnmal mit einem Drehmomentschlüssel, der zum Festziehen von Radmuttern an Autos verwendet wird, auf den Kopf seines Opfers ein. Und zwar so sehr, dass der obere Teil des Tatwerkzeugs zerbricht und sich zwei Federn aus dem Drehmomentschlüssel lösen. Diese werden später bei der Obduktion in den Haaren des Opfers gefunden. Sabine J. stirbt in ihrem Wohnzimmer an den Folgen der Schläge. "Sie hat mit keinem Angriff auf ihr Leben gerechnet und wurde überrascht. Sie war also arg- und wehrlos", erklärt Nohe den Aspekt der Heimtücke.

Wer hat das Leben von Sabine J. auf dem Gewissen? Und welches Motiv hatte ihr Mörder? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, nehmen die Experten um Thomas Nohe noch am 24. Dezember die Ermittlungen auf.

"Um 19.01 Uhr wurde die Leiche gefunden, um 19.11 Uhr wurde die Kripo verständigt, die um 19.36 Uhr mit dem Bereitschaftsdienst vor Ort war", erinnert sich Nohe. Kurz nach 20 Uhr wurden weitere Kräfte nachalarmiert, Thomas Nohe war gegen 20.30 Uhr am Tatort. Die Kripo beginnt noch an Heiligabend, die Nachbarn über Sabine J. zu befragen. "Das ist eben der Vorteil auf dem Land: Jeder kennt irgendeinen, den man auch am Feiertag befragen kann." So wird auch am Weihnachtsabend noch Kontakt mit dem Arbeitgeber und der Bank des Opfers aufgenommen. Allerdings ohne hilfreiche Hinweise zu bekommen: Sabine J. hat offenbar weder Feinde noch Schulden.

Währenddessen durchsuchen Nohes Kollegen das Wohnhaus des Opfers Zentimeter für Zentimeter. Die Türen und Fenster wurden nicht aufgebrochen. Sabine J. musste ihren Mörder also selbst ins Haus hineingelassen haben. Im Badezimmer werden die Ermittler fündig. Dort hat sich der Täter wohl gereinigt, denn am Waschbecken und an der Toilettenschüssel sind feinste Blutspritzer. Ansonsten hat der Mörder aber kaum Spuren hinterlassen.

Bis auf ein Stück Toilettenpapier, das die Ermittler auf einem Fußabtreter im Eingangsbereich des Hauses finden. "Das war das einzig Auffällige. Das Papier hat der Täter wohl verloren", berichtet der ehemalige Erste Kriminalhauptkommissar Thomas Nohe.

Im Labor finden die Ermittler auf dem Stück Papier eine Misch-DNA, darunter auch eine männliche DNA. "Das Problem war, dass das Toilettenpapier auf dem Fußabtreter lag, über den jeder drüberläuft. Da war die Bewertung schwierig", so Nohe.

Er und seine Kollegen der inzwischen gegründeten Soko "Mühlwiese" stecken in einer Sackgasse. Denn auch das Wissen um eine Diebstahlserie in der Johannes-Diakonie, in der Sabine J. gearbeitet hat, bringt die Ermittler nicht weiter. "Wir wussten, dass die Diebstähle dem Opfer ein Dorn im Auge waren", sagt Nohe, "doch mit wem diese im Zusammenhang standen, wussten wir nicht."

So vergeht einige Zeit, ohne dass der Mord aufgeklärt werden kann. Bis dem Sachbearbeiter Kriminalhauptkommissar Heiko Gieser eines Tages beim abermaligen Durchforsten der Akten auf einem der Tatortfotos etwas Entscheidendes auffällt: An der Hose des Opfers ist ein Hosenbein nach oben über die Wade geschoben. Hat der Täter etwa sein Opfer am Bein über den Boden gezogen?

Eine Untersuchung bestätigt den Verdacht: Die Ermittler finden an der Hose eine männliche DNA-Spur, die mit der auf dem Toilettenpapier identisch ist. Die Kriminaltechniker sind sich nun sicher: Dies ist die DNA des Mörders.

Thomas Nohe veranlasst sofort eine Reihenuntersuchung: Sämtliche Männer aus dem Umfeld von Sabine J. werden vorgeladen. Ihre Handydaten und die Funkzellendaten werden ausgewertet. Rund 4000 Männer aus Mosbach und Umgebung bleiben übrig, die nun eine Speichelprobe abgeben sollen. 80 davon verweigern die Abgabe, was den Verdacht der Ermittler erregt.

Unter den Verweigerern befindet sich ein gewisser Janosch G., der bis Ende Juni 2011 im Berufsbildungswerk der Johannes-Diakonie, in der Sabine J. als Ausbilderin arbeitete, Zivildienst geleistet hat. Allerdings hat er ein Alibi. "Er hat angegeben, dass er am Tattag daheim war und am frühen Abend zu seiner Freundin gefahren ist", erklärt Nohe. Diese Aussage bestätigt seine Familie.

Nach einer weiteren Kontaktaufnahme gibt mehr als die Hälfte der Verweigerer eine DNA-Probe ab. Bleiben rund 30 Verdächtige, die weiterhin überprüft werden müssen. Darunter immer noch Janosch G., der auch bei der zweiten Kontaktaufnahme eine DNA-Probe verweigert. "Wir haben 2,8 Millionen Handydaten ausgewertet", erklärt Thomas Nohe, der in diesem Fall die Ermittlungen leitet. Das Ergebnis: Janosch G. war am Tag der Tat in der Nähe des Tatorts. Sein Alibi, das ihm seine Familie gegeben hat, ist also falsch.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis wird ein Gerichtsbeschluss erwirkt, Janosch G. muss nun eine DNA-Probe abgeben. Ausgerechnet an seinem Geburtstag steht das Ergebnis fest: Die DNA-Spuren am Tatort stimmen mit seinen überein. Er wird sofort festgenommen.

Bei der ersten Vernehmung "hat er allerdings zunächst alles abgestritten", erinnert sich Nohe. Schließlich weiß der Mörder noch nichts von der DNA-Übereinstimmung. "Bei einer Vernehmungspause habe ich mit ihm eine Zigarette geraucht", berichtet der leitende Ermittler. "Hier habe ich ihm zum ersten Mal gesagt, dass wir eine eindeutige DNA-Zuordnung von ihm haben, und habe ihm meine handschriftlichen Notizen gezeigt. Er hat dann erstmals eingeräumt, die Tat begangen zu haben." Der damals 23-Jährige gibt zu, Sabine J. mit einem Drehmomentschlüssel erschlagen zu haben. Zum Motiv macht er, so Nohe, vollkommen unglaubhafte Angaben. Die Tatwaffe hatte er wie andere Gegenstände an verschiedenen Orten entsorgt, sie konnten trotz mehrerer Suchaktionen (rundes Foto) nicht mehr aufgefunden werden.

Bleibt noch die Frage nach dem wirklichen Motiv von Janosch G. Und hier kommt die Diebstahlserie in der Diakonie wieder ins Spiel. Die Ermittler finden in seiner Wohnung Diebesgut im Wert von ein paar Tausend Euro aus dieser Diebstahlserie. "Wir gehen davon aus, dass das Opfer ihm auf die Schliche kam, mit ihm am 14. Dezember auf der Weihnachtsfeier der Diakonie ein persönliches Gespräch geführt hat und ihn aufgefordert hat, die Sache zu klären", nimmt Nohe an. So unter Druck gesetzt, sah Janosch G. dann wohl keinen anderen Ausweg, als Sabine J. zu ermorden, als sich die beiden am Tag der Tag bei ihr zuhause zu einer Aussprache trafen.

Von Reue war bei Janosch G. wenig zu spüren. "Er hat noch zu mir gesagt: ,Jetzt kommt ihr und macht mir mein schönes Leben kaputt‘", berichtet Nohe. Noch am Abend des Tattages hat der Mörder sogar ausgelassen auf einer Geburtstagsparty gefeiert. "Kaltblütiger kann man die Tötung eines Menschen nicht verarbeiten", kommentierte Oberstaatsanwalt Franz-Josef Heering dieses Verhalten bei der Verhandlung vor dem Landgericht Mosbach.

Dieses verurteilt Janosch G. wegen heimtückischen Mords zu einer lebenslangen Haftstrafe. Er sitzt bis heute im Gefängnis. Zudem muss er die Kosten des Verfahrens bezahlen, davon allein 70.000 Euro für die Reihenuntersuchung.

Und so hatte der ehemalige Erste Kriminalhauptkommissar Thomas Nohe wieder einmal einen Fall gelöst – bei einer Zigarette zwischendurch. Übrigens nicht zum ersten Mal, wie er verrät: "Es gab schon einige Geständnisse in Raucherpausen." Für die Profis, wie er und seine Kollegen sind, sei der Mordfall an Sabine J. "eine ganz normale Maßnahme gewesen". Auch wenn der Mord vor Heiligabend passierte. "Das war nicht das erste Weihnachten, das ich im Büro verbracht habe", meint Nohe. Für ihn wird dieses Weihnachten allerdings sicher ruhiger, denn schließlich befindet er sich inzwischen im wohlverdienten Ruhestand. Bleibt zu hoffen, dass für seine Kollegen im Dienst die Stille Nacht morgen auch wirklich still und friedlich bleibt ...