Von Joachim Casel

Buchen/Hardheim. Kurz vor den Sommerferien hat die Europäische Union (wieder einmal) mit einem Paukenschlag für Aufsehen gesorgt. So sehen die vor wenigen Tagen veröffentlichten EU-Pläne die Einschränkung von Mikroplastik vor. Also jenem Material, das in geballter Form in allen Kunstrasenplätzen von einigen tausend Fußballvereinen anzutreffen ist. Vom Jahr 2022 an soll das Gummi-Granulat, das auf diesen Plätzen verwendet wird, nicht mehr zulässig sein. Gefährden die Pläne der Herren aus Brüssel den Spielbetrieb und im schlimmsten Fall gar den Fortbestand zahlreicher Amateur-Fußballvereine in der Region? Die RNZ sprach mit dem Buchener Fußball-Kreisvorsitzenden Klaus Zimmermann (Rosenberg) über diese Problematik:

Herr Zimmermann, Brüssel hat vor dem Sommerloch nochmals ordentlich Gesprächsstoff geliefert. Wie bewerten Sie die EU-Pläne zum Verbot von Granulat auf Kunstrasenplätzen und die Sorge um den Fortbestand der Plätze persönlich?

Meine erste Reaktion: Ich war geschockt! Betrachtet man die Sache allerdings näher, dann ist der Umweltschutzaspekt, der dieser Entscheidung zugrunde liegt, sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Dem kann sich auch der Sport nicht verschließen.

Kritisieren kann man aber sicherlich die Kurzfristigkeit der EU-Bekanntmachung, die ja quasi über Nacht kam…

Ja, genau so war es. Das hat uns vollkommen unvorbereitet getroffen. Ich glaube, es hat keiner vermutet, dass so etwas so ad hoc passieren wird. Über Nacht geht so etwas natürlich gar nicht!

Hat sich der Badische Fußballverband in dieser Frage schon positioniert?

Wir haben die nächste Verbandssitzung im September, also erst nach den Sommerferien. Bis dahin hoffe ich auf mehr Hintergrundinformationen durch die EU. Die bisherige Datenlage ist mehr als dürftig. Mehr als die nackte Entscheidung kennen wir bislang nicht. Die allerdings hat bei mir, wie Sie sicher verstehen werden, wenig Begeisterung ausgelöst.

Zwei Kunstrasenplätze gibt es im Altkreis Buchen: Von den EU-Plänen zur Eindämmung von Mikroplastik könnten der Buchener Platz Am Ring (l.) und der Hardheimer Kunstrasenplatz (r., das Foto entstand bei der Sanierung 2015) betroffen sein. Fotos: Joachim Casel/Rüdiger Busch

Auf rund 5000 wird die Zahl der Kunstrasenplätze in Deutschland beziffert. Bis zu 250 wären es in Nordbaden. Wie viele dieser Plätze haben wir im Altkreis Buchen?

Wir haben im gesamten Fußballkreis Buchen gerade mal zwei, den 2015/2016 neu errichteten Platz Am Ring des TSV Buchen und der Mitte der 90er Jahre gebaute Platz des TV Hardheim. Das Hardheimer Spielfeld wurde aber vor vier Jahren komplett saniert. Zwei Plätze sind im Gesamtergebnis in der Tat recht wenig. Anfragen und Überlegungen zum Bau solcher Kunstrasenplätze gab es aber auch bei uns im Kreis reichlich, realisiert wurden dann aber nur diese beiden.

Die beiden Plätze bei uns im Fußballkreis sind nach Entstehung bzw. Sanierung noch recht jung an Jahren. Ist eine unterschiedliche Handhabung im Hinblick auf die Entstehungsjahre der Plätze vorgesehen, oder ist das verwendete Material in allen Fällen gleich?

Wie gesagt, dazu kann ich nach derzeitigem Kenntnisstand noch nichts sagen.

Der bei uns in Deutschland für den Sport zuständige Innenminister Horst Seehofer hat nach der EU-Bekanntmachung bereits mitgeteilt, dass er sich für eine Übergangsfrist von sechs Jahren für bestehende Kunstrasenplätze einsetzen werde. Befürworten Sie ebenfalls eine Übergangsfrist in diesem Zeitraum?

Ja, eine längere Übergangszeit muss auf alle Fälle her. Die von der EU ins Spiel gebrachten zwei oder drei Jahre sind da deutlich zu kurz. Dies allein schon mit Blick auf die Finanzlage der Kommunen. Seehofer spricht von sechs Jahren. Das sehe ich als unterste Grenze an. Sechs bis acht Jahre wären ein realistisches Zeitfenster.

Gibt es eine Alternative? Was könnte man anstelle der bestehenden Kunstrasenplätze bauen?

Bei uns gibt es neben den Kunstrasenplätzen nur die normalen Naturrasenplätze. Sand ist in den letzten Jahren kontinuierlich verschwunden. Vor 20 Jahren waren die sogenannten "Hartplätze" aber noch sehr weit verbreitet. Aber das ist Vergangenheit. Heute will keiner mehr darauf spielen. - In Sinsheim gibt es im Bundesliga-Stadion der TSG Hoffenheim noch eine ganz interessante Hybrid-Form, das ist eine Mischung aus Natur- und Kunstrasen. Inwieweit die unter das neue Verbot fallen, weiß ich aber nicht.

Fürchten Sie bei einer strikten Handhabung der EU-Richtlinien eine Beeinträchtigung des Rundenbetriebs hierzulande?

Da muss ich etwas weiter ausholen. Einerseits kann man argumentieren, dass das Risiko bei gerade mal zwei Plätzen im Kreis doch recht überschaubar ist. Aber so einfach ist es nicht. Es spielen ja nicht nur die beiden Heimvereine TSV Buchen und TV Hardheim auf diesen Plätzen, sondern auch der TTSC Buchen (in Buchen) bzw. der FC Schweinberg (in Hardheim). Das wären dann schon mal vier Vereine. Außerdem nutzen viele Nachbarvereine die Kunstrasenplätze zu Spielen in der Saisonvorbereitung. Und hinzu kommen auch noch viele Jugendmannschaften und der Trainingsbetrieb all dieser Teams. Von daher würde der Wegfall dieser beiden Kunstrasenplätze schon ein ordentliches Loch reißen. Gar nicht daran denken möchte ich, wenn die in den letzten Jahren angedachten Bestrebungen zum Bau eines Kunstrasenplatzes in der Region alle verwirklicht worden wären. Dann hätten wir hierzulande ein gewaltiges Problem.