Miltenberg. (pol) Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Miltenberg am Samstagabend hat ein Unbekannter mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Der bewaffnete Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Eine groß angelegte Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat eine männliche Person gegen 18.45 Uhr am Samstagabend den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Mainzer Straße und bedrohte unvermittelt einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Unter Vorhalten der Waffe zwang der Unbekannte den Kassierer zur Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung des angrenzenden Edeka-Supermarktes.

Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen der örtlichen Polizeiinspektion und angrenzender Dienststellen zur Tatörtlichkeit. Die groß angelegte Fahndung, in die auch das Polizeipräsidium Heilbronn eingebunden wurde, verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und erhofft sich hierbei nun auch Hinweise aus der Bevölkerung: Wem ist die männliche Person bereits vor oder im Nachgang der Tat im Bereich der Tankstelle in der Mainzer Straße oder des angrenzenden Edeka-Supermarktes aufgefallen? Wer kann Hinweise zu einem möglichen Fluchtfahrzeug geben? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Info: Zeugen melden sich unter Tel. (06021) 8571732 bei der Kripo Aschaffenburg.