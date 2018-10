Hardheim. (adb) Hatten sich die Besucher des evangelischen Gemeindesonntags dieses Mal etwa in der Tür geirrt? Statt in Kirche und Gemeindesaal strömten sie in die Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums. Aber auch das hatte seinen Grund - dafür, am richtigen Ort zu sein, sprachen zunächst einmal die Begrüßung von Pfarrer Markus Keller und die von Friedhelm Bräuer angespielten Lieder. Ganz gemütlich nahm der Gottesdienst seinen Lauf; den tiefsinnigen Lesungen durch Sieghard Schmidt schlossen sich die mitreißenden Stücke der neu formierten, aus Lars Günther, Norman Volpp sowie Judith und Michael Weller bestehenden "Lobpreisband", an. Schließlich bat Pfarrer Keller einen der Besucher - bis dahin unauffällig als Gast in einer der Stuhlreihen sitzend - zu sich: Aus dem Schwäbischen war der nach seiner Laufbahn als VIP-Bodyguard als Gewaltpräventionsberater und Buchautor tätige Michael Stahl ins Erftal gereist.

Unter dem Motto "Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer" berichtete er aus seinem Leben, von dem er rund 15 Jahre im Sicherheitsdienst verbrachte: "Von Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, bis hin zum von Schülern bedrohten Lehrer habe ich alle betreut", stellte er klar. Mit Falco, der deutschen Fußball-Nationalmannschaft des Jahres 1999, Muhammed Ali oder der Schweizer Garde des Vatikans beschützte er sogar Prominente.

"Dennoch glich mein Leben einer Katastrophe, weil es an der Liebe fehlte", schilderte der Referent und brachte zur Sprache, "dass man oft nur auf Beerdigungen oder an Sterbebetten von Liebe redet". Aber was ist, wenn man auch diese Gelegenheiten verstreichen lässt? Zur Antwort fand Michael Stahl klare Worte: "Söhne und Töchter benötigen lobende Worte durch die Eltern - bekommen sie diese nicht, suchen die Kinder außerhalb nach Anerkennung." Nicht selten enden solche Suchen nach Halt und Liebe darin, "dass die Jungs Drogen nehmen, um wegen ihrer starken Muskeln bewundert zu werden".

Als kritisch bezeichnete er ebenso die neuen Medien: "Konflikte werden zusehends auf digitaler Ebene ausgetragen, bei denen der Blick in die Augen und der Klang der Stimme verloren gehen - aber sehe ich deine Augen und höre dich sprechen, merke ich, wer du bist", erklärte Stahl. So möge man den Dialog suchen, statt Fäuste sprechen zu lassen: "Wer kämpfen muss, hat schon verloren und beweist Schwäche", sagte er und zog Parallelen zu seiner eigenen Vita. "Weil mein Leben ein Kampf war, habe ich Kampfsport trainiert und wurde Personenschützer, weil ich mich stets nach Schutz sehnte, den sich jeder wünscht!"

Allerdings könne jeder Mensch ein "Personenschützer" werden, indem er sich, seine Familie und seine Freunde beschützt. Und das ist gar nicht schwer: "Man muss es nur wollen und miteinander sprechen", zeigte Michael Stahl auf. Schweigen sei das Schlimmste, was man tun könne: "Wer die Welt verändern will, muss mit seinem Umfeld kommunizieren!", appellierte er an seine Zuhörer, "Einerseits möchte man Probleme in Nordkorea oder Syrien lösen, spricht aber andererseits noch nicht einmal untereinander, um Konflikte zu lösen oder zu vermeiden!"

Nach dem gemeinsamen Pizza-Essen bot Michael Stahl Trainingseinheiten zur Gewaltprävention an. Zunächst berief er sich auf Blickkontakte und den Händedruck: "Sobald dir jemand die Hand reicht, weißt du, wen du vor dir hast", klärte er auf. Man solle die Hand seines Gegenübers "weder quetschen noch zu lasch greifen" und ihm dazu in die Augen sehen. Aber auch die Körpersprache verrate Einiges: "Menschen, die Gewalt ausüben oder einen mobben wollen, haben ein Auge für mögliche Opfer", schilderte Stahl - ebenso ist das Selbstbewusstsein mancher Zeitgenossen lediglich ein Schutzwall, mit der man die eigene Unsicherheit zu verstecken versucht. Nach den Übungen reflektierte man bei Kaffee und Kuchen die Eindrücke dieses etwas anderen, aber ungemein sympathischen Gemeindesonntags.