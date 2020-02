Im Merchinger Schloss (Foto) kann die Prunksitzung der „Brogge“ in diesem Jahr nicht stattfinden. Wegen brandschutzrechtlichen Auflagen dürfen dort derzeit nur Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von maximal 200 stattfinden. Die Merchinger Prunksitzung wird daher nun am Samstag in Oberkessach stattfinden. Foto: Helmut Frodl

Von Joachim Casel und Helmut Frodl

Merchingen. Die "Merchemer Brogge" müssen in diesem Jahr auswandern – diese Aussage gilt zumindest für die Prunksitzung am Samstag, 8. Februar, denn die beliebte und jahrzehntelang bewährte Spielstätte, das Merchinger Schloss, steht in diesem Jahr für eine solche Großveranstaltung nicht zur Verfügung. Grund dafür sind erhebliche brandschutzrechtliche Auflagen, die die Baurechtsbehörde des Landratsamts des Neckar-Odenwald-Kreises ausgesprochen hat. Eine Auflage betrifft die personelle Begrenzung: Demnach können im Merchinger Schloss derzeit nur Veranstaltungen stattfinden, an denen maximal 200 Personen teilnehmen dürfen.

Da zur Prunksitzung aber wohl mindestens um die 300 Menschen erwartet werden, schied das Merchinger Schloss als Veranstaltungsort in diesem Jahr aus. Es sei denn, man würde eine Sondergenehmigung bekommen. Und so stellte man den Antrag, die Besucherzahl an diesem Abend erhöhen zu dürfen – zwischenzeitlich hatten die "Brogge" im Vorverkauf schon mehr als 250 Eintrittskarten verkauft – der Antrag wurde aber von behördlicher Seite abgelehnt

Jetzt drängte die Zeit: Denn wenn die traditionelle Prunksitzung in diesem Jahr gestrichen würde, dann würde ein echtes Fastnachtsevent ausfallen, und der Verein müsste zudem einen großen finanziellen Verlust hinnehmen.

Was tun? Die Verantwortlichen setzten sich schnell an einen Tisch, um zeitnah eine praktikable Lösung zu finden.

In der Folge gab es sehr fruchtbare Gespräche zwischen den Verantwortlichen des Fastnachtsvereins "Merchemer Brogge", Merchingens Ortsvorsteherin Anne-Kathrin Kämmer und Ravensteins Bürgermeisterstellvertreter Peter Maurer, bei denen alle Beteiligten schnell überein kamen, dass man alle Hebel in Bewegung setzen wolle, dass man den treuen Fastnachtern in Merchingen weiterhin ihre lieb gewordene Prunksitzung erhalten kann.

Und so intensivierten alle die Suche nach einem Ausweichort. Im Stadtgebiet Ravenstein gibt es mit der Halle in Oberwittstadt aber nur eine mögliche Alternative. Die Verantwortlichen aus Oberwittstadt signalisierten zwar auch sofort, dass sie ihre Halle selbstverständlich zur Verfügung stellen würden, aber auch die Halle in Oberwittstadt hat Kapazitätsgrenzen, die unter der erwarteten Besucherzahl der Merchinger Prunksitzung liegen.

Bei der Suche nach einer Halle, die zum einen nicht zu weit entfernt von Merchingen liegt und zum anderen problemlos 300 Menschen fassen kann, kamen die Verantwortlichen schließlich auf Oberkessach, ein Ortsteil der Gemeinde Schöntal im Hohenlohekreis. Dort stießen die Merchinger bei Bürgermeisterin Patrizia Filz, Ortsvorsteherin Karin Heckmann und Rüdiger Volk vom DJK Oberkessach auf offene Ohren und viel Hilfsbereitschaft.

Ravensteins Bürgermeisterstellvertreter Peter Maurer hob denn auch im Gespräch mit der RNZ hervor: "Ich darf mich an dieser Stelle ausdrücklich bei unseren Freunden aus Oberkessach bedanken, die sich sofort bereit erklärt haben, uns zu helfen. Auch das Zusammenwirken in Merchingen selbst war beispielhaft. Ich denke, die Fastnachter der FG Brogge, Ortsvorsteherin Anne Kämmer und ich haben gemeinsam eine ideale Lösung gefunden, die allen gerecht wird!"

Die Fastnachtfreunde in Merchingen dürfen sich also freuen, Die Fastnacht kann wie gewohnt stattfinden. Und auch in puncto Mobilität lassen die Narren keine Wünsche offen. So wird am Samstag ein Shuttlebus von Merchingen nach Oberkessach (und zurück) eingerichtet.

Die mit Oberkessach gefundene Lösung für die Prunksitzung gilt übrigens auch für die Kinderprunksitzung am Sonntag, 9. Februar. Auch sie wird bei den Freunden in Oberkessach stattfinden.

Ganz fastnachtsfrei wird Merchingen in dieser Kampagne aber natürlich nicht bleiben. Die dritte Großveranstaltung im Ort, der Umzug, wird am Fastnachts-Sonntag in bewährter Weise durch die Straßen und Gassen Merchingens führen mit anschließendem närrischen Treiben auf dem Schlosshof.