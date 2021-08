Merchingen. (ahn) "Mit der Menge und dem Zuspruch haben wir nicht gerechnet", freut sich Sandra Schimmel aus Merchingen. Und darauf kann sie stolz sein. Denn sie hat eine Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe in der Eifel auf die Beine gestellt, bei der einige Tonnen an Material zusammenkamen. Das Besondere dabei: Sie und ihre fleißigen Helfer haben ihr Augenmerk auf Tiernahrung gelegt. Am vorvergangenen Wochenende haben sie sich mit zwei Lkw und einem Transporter auf den Weg ins Flutgebiet gemacht.

"Am Samstagmorgen um 1 Uhr sind wir losgefahren. Um 7 Uhr waren wir oben und um 14 Uhr wieder zuhause", berichtet die Merchingerin. Doch ganz so schnell und mühelos, wie sich das anhört, ging die Spendenaktion nicht über die Bühne. Denn dahinter steckte eine Menge Arbeit und Organisationsaufwand. Schließlich mussten Fahrzeuge und Fahrer organisiert werden, und für das Entgegennehmen und Verladen der Spenden brauchte es auch einige zupackende Kräfte.

Außerdem kamen noch Unwägbarkeiten wie das Fahrverbot für Lkw an Samstagen hinzu. "Das bedeutete zum einen mögliche Wartezeiten, und zum anderen hätten wir auf der Rückfahrt mit leeren Lkw und ohne Lieferschein beweisen müssen, dass wir aus dem Flutgebiet kommen, wenn wir angehalten worden wären", so Schimmel. Von den zuständigen Stellen habe man bei diesen Fragen nicht gerade viel Hilfe bekommen.

Besser war dafür die Kommunikation mit den Menschen im Überschwemmungsgebiet. "Ich bin im Gespräch mit einer Freundin, die in der Eifel wohnt, auf die Idee gekommen", berichtet Schimmel. Diese wiederum habe nämlich einige Freunde, die direkt vom Hochwasser betroffen sind.

"Unser Gedanke war dann, dass wir uns auf Tiernahrung spezialisieren wollen." Denn schließlich seien ja für andere notwendige Dinge schon viele Spenden im Hochwassergebiet angekommen. Es wurde also für alles gesorgt – außer Tiernahrung.

"Wir haben selber Tiere", berichtet die Initiatorin der Spendensammlung. Nämlich ein Pferd und ein Pferd in Pflege. "Früher hatten wir auch Hund und Katzen." Deshalb kann Schimmel auch nachvollziehen, welche Auswirkungen das Hochwasser auf die Ernte und somit auf das Futter hatte. "Die Nahrungsgrundlage für Großtiere ist dort für die nächsten zwei Jahre kaputt."

"Um zu helfen, haben wir gedacht, dass ein Ballen Heu als Spende keinem wehtut. Und wenn da jeder mitmachen würde ...". Also hat Sandra Schimmel per Whatsapp Bekannte angeschrieben, ob sie etwas Tierfutter spenden würden. "Dass das dann so ausartet, hätten wir nicht gedacht."

Foto: Zg

"Das kam so ziemlich alles zu uns", berichtet sie. "Die Spenden standen überall herum." Stellenweise sei sogar das Wohnzimmer belegt gewesen. "Es ist schön, dass so viel Leute mitgemacht haben. Auch Leute, die gar keine Tiere haben. Sie haben gesagt, dass sie helfen wollen, und da hat es auch kein großartiges Dankeschön gebraucht."

Dennoch gilt Schimmels Dank allen Spendern, darunter den Landwirten aus der näheren Umgebung, die Heu und Stroh gespendet haben, dem jungen Start-Up-Unternehmen Pellfa aus Merchingen, das mit seinen Heupellets den Großteil der zwei Tonnen an gepresstem Heu gestellt hat, der ZG Osterburken, die eine Spendenbox aufgestellt hatte, der Firma ABS Silo- und Förderanlagen aus der Römerstadt, die den Transporter gestellt hat, sowie den Logistikfirmen M-Tra-Log aus Osterburken und Hofmann Transport aus Merchingen, die jeweils einen Lkw zur Verfügung stellten.

An deren Steuer saßen Felix und Jan Tungel, während Sandra Schimmel mit zwei weiteren Helfern im Transporter fuhren. Im Gepäck hatten sie dabei: 32 Heu- und Strohballen im ersten Lkw, ebenfalls Stroh und Heu sowie palettenweise Hunde- und Katzenfutter im zweiten Lkw und insgesamt dreieinhalb Tonnen abgepacktes Futter.

Dies alles luden sie in Gütersloh auf einem ehemaligen Militärgelände ab. Hier ist ein Umschlagplatz für Tierfutter eingerichtet, von wo aus es dann dorthin gebracht wird, wo es am meisten benötigt wird. Die Verteilung und Logistik übernimmt Equiwent, eine internationale Hilfsorganisation für Tiere und Menschen in Not. "An die kann man sich wenden, wenn man spenden will. Das haben wir auch gemacht", erklärt Sandra Schimmel. "Unser Gedanke war nämlich, die Futterspenden organisiert ins Krisengebiet zu bringen und nicht einfach ohne Sinn und Verstand hoch zu fahren. Denn man braucht ja auch zum Beispiel Lagerflächen vor Ort."

In Gütersloh angekommen, "wurden wir sehr freundlich empfangen". Und zwar von Maik Hanhart von Equiwent, der zusammen mit Frau und Kind ehrenamtlich die Verteilung der Spenden organisiert. Wie Hanhart in den sozialen Medien postete, seien die ersten Futterspenden aus Merchingen noch am Liefertag verteilt worden. "Ihr seid wirkliche Helden, sammelt wie die Weltmeister und bringt die ganzen Sachen auch noch in eurer Freizeit zur Halle, Danke an euch alle!", heißt es im Post weiter.

Und Hanhart ist nicht der einzige, der sich für die Spendenaktion bedankt. Denn auch MdB Alois Gerig ist sie zu Ohren gekommen. "Eine Sekretärin von ihm hat bei uns angerufen und sich in seinem Namen für die tolle Aktion bedankt", berichtet Schimmel.

Dennoch weiß sie auch: "Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deswegen hoffen wir, dass auch noch andere so eine Aktion starten."