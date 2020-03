Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist die Ungewissheit, die man im Moment überall auf den Gängen der Neckar-Odenwald-Kliniken mit Händen greifen kann. Alle elektiven Eingriffe wurden verschoben, alle Routine-Untersuchungen verlegt. Auf einen späteren Zeitpunkt. Auf ein Danach. Auf die Zeit nach der Coronavirus-Welle, die die deutschen Krankenhäuser erwartet – und die von den Häusern, den Ärzten und dem Pflegepersonal erwartet wird.

"Auch für uns ist diese Situation neu", sagt Rüdiger Mahler. Mahler ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin an den beiden Standorten in Mosbach und Buchen. Gemeinsam mit Oberarzt Samah Zein-Eddine betreut er die ersten Covid-19-Patienten im Kreis, die ins Krankenhaus mussten. Zein-Eddine leitet die Isolierstation für diese Patienten in Buchen. "Wir haben ein Extra-Team für diese Station zusammengestellt", erklärt er. Erfahrene Assistenzärzte, er selbst und Mahler kümmern sich aktuell um (noch) wenige Patienten. Aber es werden mehr, da sind sich alle sicher.

Die Bilder und Berichte der Ärzte aus Italien sind alarmierend, das Gesundheitssystem des Landes mit der Pandemie überfordert. Aber Rüdiger Mahler stellt klar: "Ich denke, wir sind in einer guten Ausgangslage. Die Situation wird sich in der nächsten Zeit entscheiden. Ich hoffe, dass wir durch unsere Maßnahmen die massive Wucht schaffen." Zein-Eddine schiebt gleich ein Lob an das Gesundheitsamt des Kreises hinterher: "Die Patienten in der häuslichen Quarantäne werden sehr gut versorgt. Das entlastet uns sehr."

Überhaupt mischt sich im Gespräch mit Mahler und Zein-Eddine immer wieder Zuversicht unter die Ungewissheit. "Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen", sagt etwa Mahler. Ausrüstung und Personal seien da. "Und ich glaube, je mehr Routine und Erfahrung wir im Umgang mit dem Virus sammeln, desto stabiler werden wir es hinbekommen." Dass diese Routine, dieses Vorbereitet-Sein nicht von Ungefähr kommen, auch das wird im Gespräch mit den Internisten klar. "Welches Privatleben?", antwortet Zein-Eddine etwa auf die Frage, wie das Virus sich auf sein Privatleben ausgewirkt habe.

Er und Mahler seien 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche auf Abruf. "Ich bin durchgehend zuständig", sagt Zein-Eddine. Aber auch, dass er zuhause vorsichtiger ist, seine Familie schützen will. "Und ich bin mit den Gedanken fast immer im Krankenhaus." Auch Rüdiger Mahler berichtet davon, "sehr eingespannt" zu sein. Aber natürlich schränkt auch er seine sozialen Kontakte ein, Besuche bei den Eltern sind tabu. "Sie gehören zur Risikogruppe", sagt Mahler. Alles ist auf die zu erwartenden Corona-Patienten ausgerichtet. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe der betreuenden Ärzte, um schnelle Kommunikation zu ermöglichen. "Wir sind immer abrufbar, für unsere Mannschaft hier", bekräftigt Mahler.

Ein paar Mal kam das Team um Samah Zein-Eddine schon zum Einsatz. "Verdachtsfälle werden an einen separaten Eingang gebracht. Die Kollegen legen dann die Schutzkleidung an und empfangen die Patienten direkt im Isolierzimmer", berichtet Zein-Eddine. Dann werde eine erste Einschätzung vorgenommen, welche Behandlung angebracht ist. "Und dann wird das im Team entschieden", so Zein-Eddine. Überhaupt hat man den Eindruck, diese zwei Ärzte sind nur das Sprachrohr eines ganzen Teams von Menschen, die sich kümmern. Auf der Station angekommen, werden die Patienten dann betreut wie alle anderen auch – aber immer unter Vollschutz der Pflegekräfte und Ärzte. "Das nötigt mir den größten Respekt ab", sagt Mahler. Dieses Prozedere koste Zeit, noch dazu sei die Arbeit in der Schutzkleidung auch körperlich anstrengend.

In einem Krankenhaus fällt aber mehr an, als das Warten auf Corona-Patienten. Andere Patienten müssen ebenso betreut werden. "Wir haben versucht, das hier strikt zu trennen. Räumlich und personell. Umso mehr bin ich stolz auf unsere Mannschaft", sagt Mahler. Man habe sich Freiräume geschafft. Alle anderen Abteilungen im Hause ziehen mit, sagt Mahler. "Wir wollen alle Kapazitäten ausschöpfen, um solche Bilder zu vermeiden, wie sie uns aus Italien und Spanien erreichen", sagt Mahler. Wenn die Welle komme, da ist sich Mahler sicher: "Da werden wir alle einfach nur Ärzte sein, alle nur Personal sein, das diese Patienten betreut". Ganz egal ob Orthopäde, Chirurg oder Internist.

Der Druck sei da, sagt auch Samah Zein-Eddine. "Wir wissen, dass diese Welle kommen könnte. Und wenn es so ist, werden wir ruhig bleiben und unsere Arbeit machen." Dass die Kollegen aller Fachrichtungen zur Verfügung stünden, das entlaste. "Wir wissen, dass wir nicht alleine kämpfen müssen", ist Zein-Eddine sicher. Rüdiger Mahler ergänzt: "Unsere wesentliche Aufgabe ist es, für die Patienten da zu sein. Mit dem emotionalen Druck müssen wir umgehen." Die Erfahrungen, die man im Medizinerleben sammle, die bereiteten einen auch auf diese Situation vor. Auch wenn sie anders ist. Auch wenn sie noch nie da gewesen ist. Die Ungewissheit, sie ist nach wie vor da. Aber sie wirkt nicht mehr ganz so beängstigend.