Adelsheim. (pol/rl) Zu mehreren Fällen von Sachbeschädigungen kam es am Samstagabend in Adelsheim. Die Polizei vermutet dabei, dass für die Taten ein und dieselben Personen verantwortlich sind.

In der Weinbergstraße rissen die Täter zwischen 21 und 22 Uhr ein Zaunelement aus einem Gartenzaun. Das zuvor fest an der Hauswand verankerte Bauteil wurde am Tatort liegengelassen.

In der nahegelegenen Kelterstraße wurde zwischen 19.30 und 23.30 Uhr ein Anhänger gestohlen und in die Seckach geworfen. Der Anhänger musste mit einem Frontlader geborgen werden. Möglicherweise wurde dabei die Bremse des Fahrzeugs zerstört.

Ebenfalls in der Kelterstraße und lösten die Täter die Handbremse eines geparkten Renaults. Der Wagen rollte daraufhin gegen eine Mauer sowie eine Regenrinne. Auch dabei entstand Sachschaden.

Info: Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der 06291/648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.