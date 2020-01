Von Jörg Zimmermann

Sennfeld. In Sennfeld wohnt die kleine Klara, die bereits in ihren ersten vier Lebensjahren so schwer vom Schicksal getroffen wurde, dass sie und ihre ganze Familie ein Leben lang damit zu kämpfen haben. Klara kann weder laufen noch sprechen und ist rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Dennoch ist sie der Sonnenschein der Familie, denn sie kann sich freuen und gibt der Familie auch viel zurück.

Klara hat sich im ersten Jahr wie ein normales Kind entwickelt, bis die Diagnose Krebs kam. Zunächst musste sie zahlreiche Chemos und über 200 Tage Krankenhaus-Aufenthalt wegen eines Tumors im Brustkorb hinter sich bringen. Als dann auch noch kurz vor ihrer Entlassung das sogenannte Rett-Syndrom diagnostiziert wurde, war kein Tag mehr wie der andere.

"Es war eine normale Geburt und bis zu dem Zeitpunkt war die Welt noch in Ordnung", so Tobias Bischoff, der mit seiner Frau Julia dennoch dankbar ist, die kleine Klara zu haben, die eine ganz große Kämpferin ist, wie die Familie betont. Ohne ihren Überlebenswillen hätte sie die zahlreichen schweren Operationen nicht überlebt.

Klara braucht Tag und Nacht Betreuung, die meist von Mutter Julia geleistet wird. Klara wird nie ein normales Leben führen können und wird immer auf Hilfe angewiesen sein. Typische Symptome ihrer Krankheit sind eingeschränkte motorische Fähigkeiten, Autismus, Parkinson, zerebrale Lähmung, Zähneknirschen, Epilepsie und Skoliose. Jederzeit können sie eintreten.

Die meisten betroffenen Kinder können nicht sprechen und laufen. Sie entwickeln sich zurück. Wie sich die Krankheit aber tatsächlich auswirkt, weiß niemand - selbst die Ärzte nicht. Denn der Gen-Defekt wurde erst 1999 entdeckt, daher gibt es keine Patienten, die über 20 Jahre alt sind.

Erst im Frühjahr wurde durch den Kiwanis Club Möckmühl durch eine Spendenaktion ermöglicht, dass ein Reitzelt in Roigheim errichtet werden konnte und ein Therapiepferd zur Verfügung steht. Nahezu täglich verbringt Klara rund 30 Minuten mit dem Pferd. Sie hat viel Freude mit dem Vierbeiner, ist nach der Therapie erschöpft, aber glücklich.

Das einzige, was Menschen mit dieser Krankheit bisher hilft, sind nachgewiesenermaßen eine Reittherapie sowie eine Delfintherapie. Beides fördert durch den Hautkontakt die Fähigkeit, wieder zu spüren. Gleichzeitig fördern die speziellen Bewegungen sowohl Koordination als auch ein Bewusstsein für den eigenen Körper.

Leider werden diese Therapien durch das Gesundheitssystem der Krankenkassen nicht getragen. Die inzwischen allseits bekannte Therapie-Methode mit Delfinen ist im Moment das einzige, was die Sinne der Patienten fördert und sie wieder empfänglicher für die Reize ihres alltäglichen Umfelds macht.

Im Rahmen einer Delfintherapie werden positive Veränderung erreicht und die Erfolgsrate ist hoch. Die Patienten zeigen deutliche Fortschritte in Fein- und Grobmotorik, Sprache, in der kognitiven Entwicklung, die soziale und funktionale Lebenskompetenzen werden unterstützt. Dies wirkt sich positiv auf die physische Entwicklung aus, verbessert die Kommunikation, schafft mehr Selbstbewusstsein und mehr Entspannung. Eine große Wende zum Besseren im Leben der kleinen Patienten und ihrer Eltern.

Delfine sind starke Motivatoren und spielen eine zentrale Rolle im Programm. Sie sind wichtige Helfer, unter anderem in der operanten Konditionierung, das heißt, dass die Interaktion mit dem Delfin auch als Belohnung eingesetzt wird.

Dies geschieht folgendermaßen: Der Therapeut bittet ein Kind mit motorischen Schwierigkeiten, seinen Arm zu heben. Sobald es das tut, reagiert der Delfin und so wird das Kind motiviert, die Übung zu wiederholen. Auf diese Art und Weise gewinnt das Kind schnell und einfach Kontrolle über die neue Situation und baut Selbstbewusstsein auf.

Doch bei einer solchen Therapie belaufen sich die Kosten schnell einmal auf rund 20.000 Euro. Dieser Betrag ist für betroffene Familien in unerreichbarer Ferne. Unterstützung gibt es hier vom Verein Dolphin aid in Düsseldorf. Dolphin aid hat sich zum Ziel gesetzt, so vielen Kindern und Erwachsenen wie möglich eine tiergestützte Intensivtherapie mit Delfinen zu ermöglichen.

Im Rahmen des Sommerfestes des Seniorenzentrums Residenz Sonneneck (Osterburken), konnte ein Spendenscheck in Höhe von 7000 Euro für Therapien für Klara übergeben werden. Foto: Jörg Zimmermann

Tobias Bischoff zeigt sich im Gespräch mit der RNZ sehr dankbar für die große Welle der Hilfsbereitschaft, insbesondere lobte er das Engagement der Familien Schaffer und Spiesberger, die, nachdem sie von Klaras Schicksal erfuhren, ihr traditionelles Sommerfest des Seniorenzentrums Residenz Sonneneck (Osterburken) genutzt und eine Spendenaktion ins Leben gerufen haben.

Tolle Unterhaltung genossen die Gäste mit dem Fanfarenzug Osterburken, der Musikschule Heilig, einem Drehorgelspieler, der Mädchentanzgruppe des SVO und der Damentanzgruppe (Leitung I. Bischopp), einer Hüpfburg, Kinderschminken und einer Tombola. Die Spendenaktion stand unter dem Motto "Sie spenden - wir verdoppeln", wobei sich auch zahlreiche Firmen und Handwerksbetriebe aus der Region beteiligten. Kürzlich konnte Familie Bischoff den stattlichen Spendenbetrag in Höhe von 7000 Euro in Empfang nehmen.

Außerdem wurden beim Dorffest Sennfeld im Rahmen eines Dorfabends mit Feuerschau ein Spendenbetrag von rund 1100 Euro gespendet.

Überwältigt von der Unterstützung durch Bevölkerung und Betriebe sind Tobias und Julia Bischoff mit ihren Töchtern Leni und Klara. Für sie rückt die Delfintherapie nun in greifbare Nähe. Geplant ist der 14-tägige Aufenthalt auf Curacao auf den Niederländischen Antillen in den Pfingstferien 2020.

Eine Benefiz-Schlagerparty, initiiert von Familie Walch und Christine Adam (Leibenstadt), findet am Samstag, 21. September, im Mühlenhof, Weinbergstraße (zwischen ehemaliger Volksbank und Gasthaus Engel) in Sennfeld statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Erlös kommt der Delfintherapie von Klara zugute. Unter anderem wird als Stargast Alena (bekannt aus "immer wieder Sonntags", ARD) zu Gast sein. Karten gibt es im Vorverkauf in Sennfeld bei Bäckerei Dörr, Adelsheim (Metzgerei Eberle im Rewe), Osterburken ("Fitness Life") und in Leibenstadt bei "Die Werbemacher".

Info: Spenden für die Delfintherapie von Klara sind möglich über das Spendenkonto: Kiwanis Förderverein, IBAN: DE79.6209.1600.0065 8830 04, Volksbank Möckmühl, Verwendungszweck "Klara". Eine weitere Möglichkeit zu spenden besteht hier