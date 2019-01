Buchen. (Wd) Während der Gemeinderat am Montagabend bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung die Ertüchtigung von zwei unbeschrankten Bahnübergängen auf der Gemarkung Bödigheim beschloss und hierfür die Planungsleistungen vergab, was zu einer langfristigen Sicherung des Schienenpersonennahverkehrs auf der Madonnenlandbahn dienen soll, sieht Stadtrat Max Fischer (SPD) keinen triftigen Grund, den Schienenverkehr dort aufrecht zu erhalten. Die Zugverbindung Seckach-Miltenberg müsse "zum Wohl der Bevölkerung, aus Kosten- und Umweltgründen möglichst bald stillgelegt" werden.

"Wir sollten in der Gemeinderatssitzung ein klares Zeichen setzen, das wir nicht mehr bereit sind, Geld für den unnötigen Schienenpersonennahverkehr der Madonnenlandbahn zu bewilligen", forderte Fischer. Mit Ausnahme der Schülertransporte würden die meisten Züge ohne oder mit weniger als fünf Fahrgästen fahren. Die Dieseltriebwägen stammten aus dem letzten Jahrhundert. Nach heutigen Maßstäben würden sie als "Dreckschleudern" gelten. Der Schienenverkehr auf der Strecke Seckach-Miltenberg sei deshalb umweltfeindlich. Stattdessen könne man moderne Busse einsetzen. Die Ertüchtigung der Bahnübergänge bedeute "ein weiteres Verschwenden von Steuern in Millionenhöhe", so Fischer.

Doch mit seiner Ansicht stand er allein da, denn das Gremium folgte seiner Ansicht nicht. Und Bürgermeister Roland Burger bezeichnete die Forderung nach Schließung der Strecke als eine "kommunalpolitische Geisterfahrt". Schließen könne man jeden Tag, aber das helfe niemand. Zudem sei für eine Schließung das Land zuständig und nicht der Gemeinderat. Er sprach sich vehement dafür aus, die Strecke leistungsfähiger zu machen, denn diese habe Potenzial. Unbeschrankte Bahnübergänge führen jedoch zu Langsamfahrstrecken.

Einige sollen deshalb geschlossen und weitere verkehrssicher umgestaltet werden, so wie die beiden verbleibenden Übergänge auf Bödigheimer Gemarkung. Die seien ein Sicherheitsrisiko, besonders für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr. Mit der Westfrankenbahn werde derzeit an einem Konzept gearbeitet. Ziel sei es, in planerische Vorleistung zu gehen. Besonders im Fokus der Verkehrssicherheit stehe der Bahnübergang in Bahn-km 5,130. Die Ausfahrt auf die L519 sei für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge nicht ungefährlich.

Allerdings muss die Stadt Buchen sämtliche Kosten für eine Trassenänderung der L519 übernehmen. Im Dezember wurde allen Beteiligten das Ergebnis der Variantenprüfung vom Ingenieurbüro "Dreikant" aus Weikersheim vorgestellt, die den aktuellen verkehrstechnischen und straßenbaulichen Belangen gerecht wird. Man einigte sich mit den Vertretern der Westfrankenbahn auf eine Variante.

Nach der Planungsvereinbarung veranlasst die Stadt die Planungen für die Straßenanlagen der L519 inklusive des Einmündungsbereiches und der Wirtschaftswege westlich der L519. Die Westfrankenbahn ist für die Planung der Sicherungsanlagen und der Wirtschaftswege östlich der Landesstraße zuständig. Wenn die Vorplanung vorliegt, können weitere Entscheidungen getroffen werden.

Der Gemeinderat stimmte nun dieser Planungsvereinbarung zu und beauftragte das Planungsbüro "Dreikant" mit der Erstellung der Planungsunterlagen. Die Planungskosten werden für die Stadt rund 30.000 Euro kosten und für die Westfrankenbahn rund 20.000 Euro. Die Kostenteilung der Baukosten und weitere Planungsphasen werden hingegen nach Vorliegen der Planungen separat vereinbart.

Ebenfalls gehört auch der Bahnübergang km 2,100 "Sägmühle" zum Optimierungsprogramm der Westfrankenbahn (WFB). Auch hier ist die Stadt Buchen als Baulastträger des öffentlichen Wegenetzes nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz Maßnahmebeteiligte. Bereits 2008 wurde eine Planungsvereinbarung abgeschlossen. Die Stadt Buchen hat die Planunterlagen erstellt, diese mit den Fachbehörden abgestimmt und auch hier das Einvernehmen erhalten. Die vollständigen Unterlagen wurden der WFB übergeben. Aus der Stadt Buchen nicht näher bekannten Gründen wurde das Projekt seitens der WFB nicht weiterverfolgt, sodass über Jahre keine Antragstellung zur Genehmigung der Maßnahmen beim Eisenbahnbundesamt (EBA) erfolgte.

Im Zuge der Wiederaufnahme der Bahnprojekte auf diesem Streckenabschnitt (2017) betrachtet die WFB den BÜ km 2,100 jetzt als vorrangig. Die aktualisierten Kosten für die Maßnahme liegen bei 1,1 Mio. Euro. Diese werden unter den Beteiligten Bund, WFB und der Stadt Buchen zu je einem Drittel aufgeteilt. Danach verbleiben bei der Stadt Kosten in Höhe von rund 370.000 Euro, wobei hier eine Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 75 Prozent in Aussicht gestellt ist. Der Eigenanteil läge dann bei rund 95.000 Euro. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 unter den Optionen der Bereitstellung von Haushalts- und Fachfördermittel beabsichtigt.

Der Gemeinderat stimmte der Kreuzungsvereinbarung bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme zu. Die Umsetzung der Maßnahmen steht unter haushaltsrechtlichem Vorbehalt.

Zuvor hatte auch der Bödigheimer Ortsvorsteher Hermann Fischer verdeutlicht, dass er eine Zukunft für die Bahn sieht. Von einst fünf unbeschrankten Bahnübergängen bleiben die besprochenen zwei übrig. Diese gelte es aber sicher auszubauen. Wie Bürgermeister Burger ergänzte, wolle man das Land mit ins Boot holen, was noch nicht geschehen sei. Die angestrebten Lösungen müssten nicht nur Verkehrssicherheit und die Strecke leistungsfähig machen. Sie würden auch "erhebliches Geld kosten".