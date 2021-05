Limbach/Freiburg. (RNZ/rl) Für die getöteten und verletzten Schafe, die am 26. April auf Limbacher Gemarkung aufgefunden worden sind, ist ein Wolf verantwortlich. Das teilte am heutigen Mittwoch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg mit. Anhand der genetischen Proben, die das Senckenberg-Institut in Gelnhausen in Folge des Angriffs analysiert hatte, konnte ein Wolf mit dem Haplotyp HW22 nachgewiesen werden. Dieser Genotyp kennzeichnet die italienische und Alpenpopulation. Eine genaue Identifizierung war allerdings nicht möglich. Die Fachleute der FVA vermuten jedoch, dass es sich um den bekannten, territorialen Wolfsrüden GW1832m handelt.

Limbach liegt im Fördergebiet "Wolfsprävention Odenwald"

Die Gemeinde Limbach liegt innerhalb des im März ausgewiesenen Fördergebiets Wolfsprävention Odenwald. Das Land unterstützt in diesem Gebiet Nutztierhalter bei der Finanzierung von Herdenschutzmaßnahmen.

Das Umweltministerium empfiehlt dringend, den Herdenschutz dort wolfsabweisend zu gestalten. Im Fördergebiet Wolfsprävention bekommen Nutztierhalterinnen und -halter bis zu 100 Prozent der Kosten für einen wolfsabweisenden Grundschutz erstattet. Bezuschusst werden unter anderem die Kosten der Anschaffung und Installation von entsprechendem Material.

Die Verbände der Koordinationsgruppe Wolf sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über das Ereignis informiert. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden: info@wildtiermonitoring.de oder 0761/4018-274

Update: Mittwoch, 12. Mai 2021, 18 Uhr

Land fördert nach Schafriss Schutzmaßnahmen gegen Wölfe

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Die vergangene Woche auf Limbacher Gemarkung tot und verletzt aufgefundenen Schafe sind offensichtlich gerissen worden. Die vier vom Fachdienst Veterinärwesen zur Diagnostik an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe gelieferten Kadaver wiesen Einbisse auf. Das bestätigt die vor Ort gewonnene Einschätzung des Wildtierbeauftragten Tobias Kuhlmann. Ob die Tiere, wie vermutet, tatsächlich Opfer des im Landkreis heimisch gewordenen Wolfes geworden sind, können aber erst die genetischen Untersuchungen bestätigen.

"Es ist jetzt wichtig, dass Halter von Weidetieren ihre Weiden ausreichend wolfssicher machen, damit der Wolf sich nicht an diese Art von Beute gewöhnt und Schäden bei unseren Landwirten die Ausnahme bleiben", betont der Leiter des Fachdienstes Landwirtschaft des Landratsamts, Bernhard Heim. Er ist daher froh, dass entsprechende Förderprogramme vom Land auch für den Neckar-Odenwald-Kreis aufgelegt worden sind, um hier die Tierhalter umfangreich finanziell zu unterstützen. So gehört der Kreis, mit Ausnahme der Gemeinde Ravenstein, seit Kurzem zum "Fördergebiet Wolfsprävention" des Landes, das zweite nach dem Gebiet im Schwarzwald. Anlass war der Wolfsrüde "GW1832m", der seit einigen Monaten im Raum Mudau, Limbach und Waldbrunn beobachtet und regelmäßig genetisch nachgewiesen werden konnte.

Die Tierhalter werden durch die neue Gefährdungssituation enorm gefordert. Herkömmliche Zaunanlagen bieten in der Regel keinen ausreichenden Schutz. Es müssen zusätzliche Elektrozäune angebracht und die Anlagen regelmäßig kontrolliert und gewartet werden.

Zu den Fördermöglichkeiten gehören aktuell die Nettokosten, die bei der Anschaffung von Materialien für wolfsabweisende Herdenschutzmaßnahmen entstehen. Dies betrifft insbesondere die Weidehaltung von Schafen, Ziegen, Lamas, Alpakas und Gehegewild sowie Abkalbe- bzw. Abfohlweiden. Zusätzlich übernimmt das Land auch anteilig die Kosten für Neubau oder Nachrüstung wolfsabweisender Zäune sowie eine Pauschale für den Unterhalt von zertifizierten Herdenschutzhunden.

Weidetierhalter können sich auf der Homepage des Umweltministeriums informieren.

> Beim Landratsamt steht Lukas Schäfer, Telefon 06281/52121612 für Fragen zur Antragstellung zur Verfügung.

Hinweise zum Wolf, insbesondere bei Nutztierrissen, sollen dem Wildtierbeauftragen des Landratsamts unter 06261/841735 gemeldet werden bzw. der Forstlichen Versuchsanstalt (Wildtierinstitut) unter 0761/4018274.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 17.50 Uhr

Sechs Schafe wurden angegriffen - Es deutet auf einen Wolfsriss hin

Limbach. (pm/rnz) Auf Gemarkung der Gemeinde Limbach sind am Montag sechs Schafe angegriffen und zum Teil tödlich verletzt worden. Das teilte das baden-württembergische Umweltministerium am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Zwei der Tiere waren demnach sofort tot, zwei mussten wegen ihrer schweren Verletzungen getötet werden. Zwei weitere Schafe konnte ein hinzugerufener Tierarzt noch retten. Die Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) halten es für möglich, dass der im Odenwald sesshafte Wolfsrüde "GW1832m" der Angreifer war.

Klarheit sollen nun Untersuchungen der Tierkörper ergeben, die bereits an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) in Karlsruhe überführt worden sind. Genproben von den Bisswunden werden vom Senckenberg-Institut in Gelnhausen analysiert.

Da Limbach innerhalb des vor wenigen Wochen ausgewiesenen Fördergebiets Wolfsprävention Odenwald liegt, gilt noch eine Übergangsfrist für die Installation eines wolfsabweisenden Grundschutzes bis zum 23. März 2022.

Umweltminister Franz Untersteller wies auf die praxisnahen Hilfen des Landes für die Herdenschutzmaßnahmen im Odenwald hin: "Es gilt jetzt, Schafe, Ziegen und auch Gehegewild möglichst schnell mit einem wolfsabweisenden Grundschutz zu schützen. Dabei übernehmen wir beispielsweise bis zu 100 Prozent der Kosten zur Anschaffung und Installation von entsprechendem Material." Die Verbände der Koordinationsgruppe Wolf sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über das Ereignis informiert.

Info: Eventuelle Wolfssichtungen sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden – per E-Mail an info@wildtiermonitoring.de oder unter der 0761/4018274.

Update: Dienstag, 27. April 2021