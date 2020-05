Limbach. (RNZ) Schwerste Verletzungen zog sich ein 81-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch kurz nach 7.30 Uhr in der Ortsmitte von Scheringen zu.

Der Mann war mit seinem Audi auf der Dorfstraße in Richtung Einbach unterwegs. In einer leichten Linkskurve im Bereich der Waldhausener Straße kam der Mann aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann schwer.

Der Audi fing durch die Kollision Feuer. Der Mann konnte aus dem Wagen befreit werden, die alarmierte Feuerwehr löschte den Fahrzeugbrand rasch. Bei der Erstversorgung am Unfallort durch Notarzt und Rettungsdienst erwiesen sich die Verletzungen als so schwerwiegend, dass der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.