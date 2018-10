Joan "The Voice" Faulkner ist bei der Jazzgala in Lauda dabei.

Lauda. (rnz) Seit 65 Jahren steht die "Barrelhouse Jazzband" in der Tradition des klassischen Jazz und Swing. Gemeinsam mit vier internationale Top-Jazzsolisten ist die Formation am Sonntag, 21. Oktober, um 18 Uhr in der Gymnasiums-Aula in Lauda zu erleben.

Seit 1963 ist Klarinettist und Saxophonist Reimer von Essen Bandleader, noch ein Jahr länger ist Saxophonist Frank Selten dabei und seit 1971 Trompeter Horst Schwarz. In der Rhythmusgruppe spielen die jüngeren, aber höchst erfahrenen Lindy Huppertsberg "Lady Bass" (Kontrabass), Christof Sänger (Piano), Roman Klöcker (Gitarre und Banjo) und Michael Ehret (Schlagzeug).

Die Gaststars 2018 sind: Bria Skonberg (Trompete und Gesang), die junge, aber schon mehrfach ausgezeichnete Musikerin der New Yorker Jazzszene. Joan "The Voice" Faulkner (Gesang). Joan ist eine geballte Kraft aus Gesang und Show. Die lebensfrohe, stimmkräftige Amerikanerin kam in den 70er Jahren nach Europa und wurde bald zum Topstar der Jazz- und Showszene. Für "Milli Vanilli" lieh sie ihre Stimme aus, mit Harald Juhnke und Hans-Jürgen Wussow spielte sie die Krankenschwester Ella in der TV-Serie "Unter Palmen".

Mit dabei ist auch Tenorsaxophonist Nicholas Montier. Er hat seit den 70er Jahren den Ruf als einer der Top-Swingmusiker Frankreichs. Bert Boeren (Posaune), Absolvent der renommierten Musikhochschule Utrecht, ist seit den 80ern Lehrer am Königlichen Konservatorium in Den Haag.

Info: Karten gibt es in Lauda bei der Buchhandlung Moritz und Lux, in Tauberbischofsheim bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß, in Bad Mergentheim beim Verkehrsamt. Telefonische Bestellung: Hanni Schifferdecker, Telefon 09343/3077.