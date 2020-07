Lauda-Königshofen/Mosbach. (RNZ) Ein 29 Jahre alter Mann, der im März einen 45-Jährigen mit einem Messer attackiert haben soll, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Landgericht folgte mit diesem Urteil den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Eritreer zur Last gelegt, den Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Lauda-Königshofen in der Absicht angegriffen zu haben, diesen zu töten. Das Opfer erlitt eine stark blutende Schnittwunde am Kopf. Einem Zeugen gelang es jedoch, den Beschuldigten zu fixieren. Der 29-Jährige sei krankheitsbedingt nicht schuldfähig gewesen, so die Einschätzung der Staatsanwaltschaft.