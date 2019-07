Külsheim. (pol) Sechs Schwerverletzte waren am Montag das Ergebnis eines Überholfehlers bei Külsheim: Gegen 9 Uhr scherte ein 44 Jahre alter Kleinbusfahrer auf der L504 nach Tauberbischofsheim auf den Gegenspur aus, um einen Lastwagen zu überholen. Jedoch hatte er nach Angaben der Polizei auf der eigentlich übersichtlichen Gefällstrecke einen Hyundai übersehen, den er frontal rammte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuglenker eingeklemmt, die Feuerwehr befreite sie. Die 55 Jahre alte Fahrerin des Hyundais und ihr Beifahrer sowie der Fahrer und die drei Mitfahrer im Kleinbus, 63 Jahre, 43 Jahre und 40 Jahre alt, wurden allesamt schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ein Rettungshubschrauber flog die Fahrerin des Hyundais nach Würzburg. Nach ersten Erkenntnissen schätzt die Polizei den Sachschaden auf mindestens 30.000 Euro. Die Fahrbahn an der Unfallstelle war für drei Stunden voll gesperrt.