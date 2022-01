Hardheim. (RNZ) Arne Bieling hat zum 1. Januar die Nachfolge von Dr. Herbert Schmid als Leitender Arzt am Krankenhaus Hardheim angetreten. Darüber informierte der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Bieling werde im Rahmen einer coronabedingt kleinen Feier am Donnerstag, 20. Januar, "förmlich zur Übernahme dieser Aufgaben berufen und zum neuen Leitenden Arzt ernannt". Dr. Herbert Schmid ging zum 1. Januar in den beruflichen Ruhestand, im März soll eine feierliche Verabschiedung stattfinden.

Chirurg Arne Bieling ist seit 1. Juli 2017 als Belegarzt am Krankenhaus Hardheim und in der Chirurgisch-Orthopädischen Gemeinschaftspraxis am Krankenhaus tätig.

Der aus Hannover stammende Mediziner studierte von 1993 bis 2000 Humanmedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Nach fünfjähriger Assistenzarzttätigkeit am Klinikum Wetzlar-Braunfels wechselte Bieling von 2006 bis 2008 als Assistenzarzt an die 1. Orthopädische Klinik der Hessing-Stiftung nach Augsburg. Von 2008 bis 2010 war er Funktionsoberarzt an der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Kreiskrankenhaus Groß-Gerau, ehe er an die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Rotkreuzklinik Wertheim wechselte, wo er zunächst als Oberarzt und ab 2012 als Chefarzt der Abteilung wirkte und dort den neuen Bereich der Schulterchirurgie aufbaute.

Im Jahr 2005 erlangte Arne Bieling die Anerkennung der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, 2009 folgte die Anerkennung als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie schließlich 2013 die Anerkennung der Schwerpunktbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie.

Arne Bieling verfügt über Kenntnisse in der gesamten Traumatologie einschließlich sämtlicher Möglichkeiten der endoprothetischen Versorgung von Schulter und Hüfte. Zudem beherrscht er die Versorgung von Brüchen an der Wirbelsäule mittels Kyphoplastie. Im Bereich der Schulter kann der Mediziner das komplette konservative und operative Spektrum abdecken - und zwar bei allen Krankheitsbildern des Gelenks, ob Brüche, Sehnenverletzungen oder Verschleißerscheinungen.