Dr. Petra Sitterberg und ihr Mann Johannes Sitterberg von der Apotheke an der Post in Hardheim werden auch weiterhin Schnelltests für Bürger durchführen. Ab 11. Oktober sind diese jedoch kostenpflichtig. Archivfoto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder-Ministerpräsidenten haben bei einem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag entschieden: Corona-Bürgertests werden ab dem 11. Oktober kostenpflichtig. Ausnahmen sollen nur für Personen gelten, die nicht geimpft werden können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt. Dazu zählen z. B. Schwangere sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Für die Teilnahme an weiten Teilen des öffentlichen Lebens gilt die 3G-Regel. Geimpfte, Genesene und Getestete sind demnach gleichgestellt: Etwa beim Zugang zu Krankenhäusern und Pflegeheimen, für Innenräume in Restaurants und größere Veranstaltungen, für Indoor-Sport, Friseure oder Kosmetik-Studios. Ungeimpfte brauchen spätestens ab dem 23. August einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen 48 Stunden alten PCR-Test.

Und was könnten diese Tests für Ungeimpfte künftig kosten? Die Regierung ließ bislang nur verlauten, dass für die Tests ein "angemessener Preis" selbst zu zahlen sei. Nach einem Artikel der Berliner Morgenpost lagen die Preise – bevor die Schnelltests im März kostenlos wurden – bei Hausärzten zwischen 15 und 25 Euro, in der Apotheke bei etwa 29 Euro und bei Teststationen oft zwischen 30 und 50 Euro. Ein günstiger PCR-Test kostet laut der Techniker Krankenkasse momentan mindestens 35 Euro.

Die RNZ hat bei einigen Schnelltestanbietern in Hardheim und Höpfingen sowie beim Sozialverband Hardheim-Höpfingen (SoVD) nachgefragt, was sie vom Beschluss des Bund-Länder-Gipfels halten, dass ab 11. Oktober alle Bürgertests kostenpflichtig sein werden.

> Lothar Beger, Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn: "Wir können die Intention des Beschlusses durchaus nachvollziehen, gehen allerdings von einem deutlichen Rückgang der Testzahlen beim Testzentrum aus. Gleichzeitig rechnen wir mit einem personellen Mehraufwand für die Einzelabrechnung eines jeden Tests. Sicherlich bleibt abzuwarten, wie sich die Abrechnung dann künftig gestalten und ob es eine bundeseinheitliche Kostenregelung geben wird. An einem Anbieterwettbewerb nach dem Motto "Wer bietet den günstigsten Test an?" wollen wir uns nicht beteiligen, da uns in erster Linie eine qualitative und verlässliche Testung wichtig ist. Aktuell haben wir weiterhin geplant, an sieben Tagen in der Woche Testmöglichkeiten anzubieten und den Service zunächst nicht einzuschränken."

> Dr. Martin Seitz, Allgemeinarztpraxis Dres. Seitz Hardheim: "Ich habe Verständnis für die Entscheidung und die disziplinarische Wirkung, die dahinter steckt. Will man als Geimpfter für Nicht-Geimpfte zahlen? Eher nicht. Wir werden die Tests natürlich auch weiter anbieten. Ich hoffe aber, vermeiden zu können, Tests machen zu müssen. Ich bin ein Verfechter der Impfungen, ohne Impfungen kommen wir nicht durch. Wenn wir auf Dauer normale Verhältnisse bekommen wollen, müssen sich mehr Leute impfen lassen. Wir haben mehrere tausend Impfungen in unserer Praxis durchgeführt und sind dabei an unsere absoluten Kapazitätsgrenzen gelangt, haben dafür Überstunden gemacht und auch außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit gearbeitet. Aber die Impfbereitschaft bei der Bevölkerung lässt deutlich nach. Wir haben manchmal wahre Glaubenskämpfe wegen den Impfungen zu führen. In den letzten Tagen habe ich wieder positive Fälle unter den Tests gehabt, das waren alles jüngere Menschen. Ältere sind fast gar nicht mehr dabei. Jetzt wäre die Chance da, die Kinder durchzuimpfen."

> Dr. Petra Sitterberg, Apotheke an der Post Hardheim: "Ich sehe ein Für und Wider. Ich kann die Entscheidung schon verstehen, wenn allen Menschen ein Impfangebot gemacht wurde. Ich sehe das Argument, dass der Steuerzahler dann nicht für diejenigen zahlen soll, die das Impfangebot nicht wahrnehmen wollten. Für die Eindämmung der Pandemie hätte ich es aber für wichtig gehalten, dass die Tests kostenlos bleiben. Für das gesellschaftliche Resultat halte ich es für wichtig, dass sich möglichst viele Ungeimpfte auch weiterhin testen lassen. Wenn die Tests kostenpflichtig werden, sehe ich die Gefahr, dass sich auch weniger Leute testen lassen."

> Dr. Tünde Kerteß-Szlaninka, Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Hardheim: "Da Corona tatsächlich das komplette Leben für Groß und Klein seit Monaten lahmlegt und es wirklich schwierig sein wird, aus dieser Situation ohne eine Impfung herauszukommen, empfinde ich ein strengeres Vorgehen für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, für richtig. Ob das dazu animieren wird, dass sich doch mehr impfen lassen, sei mal dahingestellt. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und im Sinne der Kinder und der Gemeinschaft solidarisch handeln. Vor allem die Kinder mussten in den letzten Monaten viel für uns tun und in Kauf nehmen. Nun sind die Erwachsenen dran und wenn diese sich nicht impfen lassen wollen, dann darf es auch für sie entsprechende Einschränkungen geben."

> Das DRK Höpfingen bietet nach Angaben des Vorsitzenden Jens Eiermann bereits seit zwei Wochen keine Bürgertests mehr an, da die Testzahlen sehr niedrig geworden seien. Wenn die Pandemie-Lage sich wieder deutlich verschlechtert, würde das DRK Höpfingen jedoch wieder Tests anbieten.

> Leopold Lokotsch, Vorsitzender des SoVD-Ortsverbands Hardheim-Höpfingen: "Ich halte den Beschluss für verständlich. Wenn man ein Impfangebot bekommen und dieses nicht wahrgenommen hat, muss man eben für die Tests selbst zahlen. Ich habe auch mitbekommen, wie schlecht es Leuten ging, die an Corona erkrankt waren. Von daher habe ich kein Verständnis für die Leute, die sich nicht impfen lassen."