Höpfingen. (rüb) 13 Prozent haben die Christdemokraten bei der Europawahl in der einst schwarzen Hochburg Höpfingen verloren. Was für die CDU vor Ort aber noch viel einschneidender ist: Auch bei der Gemeinderatswahl büßte die CDU 13 Prozent der Stimmen ein und kam nur noch auf 33,7 Prozent. Sie verlor die Mehrheit an den großen Wahlgewinner, die SPD. Die bundesweit so gedemütigten Sozialdemokraten feierten in Höpfingen einen bemerkenswerten Erfolg. Ihre 43,9 Prozent (plus 9,4) ergeben sechs Sitze (plus einen). Die CDU kommt auf fünf (minus zwei), während die Freien Wähler (22,4 Prozent) unverändert drei Mandate haben.

Dass bei der SPD mit Roland Stolz einer der Stimmenkönige von 2014 nicht mehr angetreten ist, konnte sie gut kompensieren. Sie stellt mit Birgit Müller (1567) die absolute Stimmenkönigin 2019. Auch Helmut Häfner und Thomas Greulich erzielten ein vierstelliges Resultat. Daneben zogen auch die Newcomer Dominik Mechler und Lukas Frisch (Waldstetten) sowie der von der CDU zur SPD gewechselte Paul Hauk ins Gremium ein. Ein stolzes Ergebnis!

Bei der CDU-Bürgerliste verteidigte Andreas Fürst seinen Status: Er holte mit 1548 Stimmen die meisten für seine Partei. Die bewährten Kräfte Josef König und Martin Sauer sowie die neu angetretene Daniela Kaiser-Hauk haben den Sprung ins Gremium souverän geschafft. In Waldstetten stellten die Christdemokraten nur noch einen Kandidaten respektive eine Kandidatin: Dr. Stefanie Baumann kam aus dem Stand auf respektable 1136 Stimmen.

Die Freien Wähler konnten sich um knapp vier Prozent verbessern, was besonders Saskia Dargatz zu verdanken ist, die ihre Stimmausbeute auf 1105 fast verdoppelte. Die meisten Stimmen für die Freien holte aber Herbert Frisch in Waldstetten: 1464. Ute König komplettiert das Trio. Den Sprung in den Gemeinderat knapp verpasst hat dagegen Dieter Goldschmitt.

Dem neuen Höpfinger Gemeinderat gehören somit 14 Mitglieder an - eines weniger als bisher. Dies liegt darin begründet, dass es diesmal keinen Ausgleichsitz gibt.