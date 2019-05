Kräftig ausgezählt wurde in den beiden letzten Tagen in den Rathäusern im Kreis. Wie hier in Seckach hatten die Helfer dabei alle Hände voll zu tun. Foto: Joachim Casel​

Seckach. (joc/ahn) Trotz des Rückzugs der Parteiunabhängigen Liste (PuLS) werden mit der CDU, der gemeinsamen Liste von Bürgerliste/SPD und der AfD künftig weiterhin drei Fraktionen im Seckacher Gemeinderat vertreten sein. Zudem gab es in Seckach ein Ausgleichsmandat, so dass dem künftigen Gemeinderat 15 Räte angehören werden, darunter 11 von der CDU, drei von der Bürgerliste/SPD und einer von der AfD.

Stärkste Fraktion bleibt die CDU, die mit 15.679 auch den Löwenanteil der abgegebenen Stimmen erhielt. Das sind über 76 Prozent (!). Die Bürgerliste/SPD erhielt knapp 20, die AfD 4,6 Prozent.

Bei der CDU teilen sich zwei Bewerber den ersten Platz mit den meisten erzielten Stimmen. Das sind Kerstin Köpfle und Reiner Müller mit jeweils 1509 Stimmen. Auf Platz drei folgt mit 1472 Stimmen Großeicholzheims Ortsvorsteher Reinhold Rapp. Der ebenfalls für den Gemeinderat kandidierende Ortsvorsteher von Zimmern, Siegfried Barth, kam auf Anhieb auf 906 Stimmen, was für den Einzug in den Gemeinderat locker reichte. Im Kernort Seckach verbuchte auch Martin Müller ein sehr gutes Ergebnis. Der SVS-Vorsitzende wurde mit 1399 Stimmen in seine vierte Amtszeit gewählt. Auch Newcomerin Angela Philipp schlug sich wacker und knackte ebenfalls die 1100er-Marke. Bemerkenswert ist bei der CDU-Liste der hohe Frauenanteil.

Bei der Bürgerliste/SPD erhielt Peter Bussemer mit 1050 die meisten Stimmen. Es folgte mit Joachim Neureiter (998 Stimmen) ein weiterer Bewerber, der dem aktuellen Gemeinderat bereits angehört. Neu im dreiköpfigen Team ist Florian Kraus, der das einzige Ausgleichsmandat erhielt, mit respektablen 848 Stimmen.

Seckach war eine von insgesamt vier Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis, in denen AfD-Kandidaten versuchten, erstmals in den Gemeinderat zu gelangen. In Seckach ist dies tatsächlich geglückt. Einer der beiden 87 und 88 Jahre alten (!) Bewerber zog mit 505 Stimmen in den Gemeinderat ein. Seine Gattin erhielt 449 Stimmen.