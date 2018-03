Aufgrund der schlechten Witterung haben sich die Sanierungsarbeiten am immer noch blau eingerüsteten Turm der Kirche St. Sebastian in Seckach etwas verzögert. Foto: Joachim Casel

Seckach. (RNZ) Noch ist der blau verhüllte Turm der Kirche St. Sebastian in Seckach weithin sichtbar, da die Natursteinsanierung noch nicht abgeschlossen werden konnte, weil aufgrund der Witterungsbedingungen und anderer Unwägbarkeiten sich die Fertigstellung noch etwas verzögern wird. Dennoch hat das Gemeindeteam am Samstag-Abend in der Kirche einen Dankgottesdienst zur bisher erfolgreichen Turmsanierung gefeiert.

Die gut besuchte Wortgottesfeier, geleitet von Matthias Nasellu, war vom Gemeindeteam gut vorbereitet worden. Der Singkreis Seckach unter der Leitung von Franziska Mayr gestaltete ihn musikalisch mit.

Im Vorfeld hatte das Fundraising-Team alle bisherigen Spender mit einem Brief persönlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. So nahm das Gemeindeteam den derzeitigen Sachstand der Sanierung zum Anlass, Danke zu sagen, zum einen bei Gott für das gute und bisher unfallfreie Gelingen der Sanierungsarbeiten am Kirchturm und zum anderen auch bei all denen, die die Turmsanierung bisher finanziell mit einer Spende unterstützt haben, denn inzwischen ist die Spendensumme auf über 30.000 Euro angestiegen.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand im Pfarrheim ein Begegnungsabend mit der Gemeinde St. Sebastian statt, bei dem Gelegenheit bestand, sich über den aktuellen Stand der Turmsanierung zu informieren. H. Grünewald, ausführender Steinmetz der mit der Natursteinsanierung beauftragten Firma Fehr aus Mosbach, stand Rede und Antwort.

Auch das Wirken des Gemeindeteams wurde vorgestellt. Das Fundraising-Team verwies zudem auf die geplante Sanierung und Erweiterung des Pfarrheims, die bald in Angriff genommen werden sollen. Für das leibliche Wohl war gesorgt. Glühwein und Punsch wurden in Tassen ausgeschenkt, auf denen der Kirchturm samt Logo "St. Sebastian - Mein Stück Heimat" abgebildet ist. Gegen eine Spende durften die Besucher diese mit nach Hause nehmen, so dass das im Foyer der Seckacher Kirche angebrachte Spendenbarometer nach diesem Abend ein bisschen mehr anzeigen kann.