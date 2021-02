Buchen. (tra) In Teilen der Kernstadt kam es am Dienstagnachmittag gegen 13.33 Uhr zu einem Stromausfall. Es war ein größeres Gebiet betroffen, das sich im Bereich Einhardtstraße, Am Himmelreich, In der Hainsterbach, am Krankenhaus sowie im Bereich Heinrich-Lauer-Straße befindet. "Die Stromversorgung konnte durch Netzumschaltungen wieder hergestellt werden, so dass nach rund 50 Minuten alle betroffenen Haushalte wieder Strom hatten", erklärte Hubert Henn, Abteilungsleiter Strom bei den Stadtwerken Buchen, auf Nachfrage der RNZ. Teilweise war die Stromversorgung bereits nach 30 Minuten wieder hergestellt.

Die Ursache des Stromausfalls sei ein Kabeldefekt in einer Trafostation in der Göttweiger Straße gewesen. Der Defekt wurde bis Mittwochabend behoben. Die genaue Ursache des Kabeldefekts war am Mittwoch bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. "Es könnte sein, dass Kabelverschleiß der Grund war", vermutete Henn. Vom Stromausfall sei auch das Buchener Krankenhaus betroffen gewesen, das jedoch über ein eigenes Notstromaggregat verfüge. Auch auf die Aldi-Filiale habe sich der Stromausfall ausgewirkt. "Ansonsten waren jedoch vor allem Wohnhäuser betroffen", so Henn.