Die „Jubilee Jumpers“ werden in der „Schüttelbar“ die Swing-Ära aufleben lassen.

Buchen. (adb) Musikfans werden bei der "Jazz’n more"-Veranstaltung im Rahmen des "Goldenen Mai" in der Buchener Innenstadt auf ihre Kosten kommen. Am Freitagabend, 6. Mai, lädt die Buchener Gastronomie mit sieben Bands quer durch die Vielfalt der Jazz, Blues-, Pop und Rock-, Flamenco-, Latin- und Swing-Musikrichtungen zum Musik- und Kneipenfestival ein.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause steigt zum 17. Mal das beliebte Buchener Event. Das Jazzfestival, früher bekannt als "Jazz-Night", wurde zum festen Bestandteil des Buchener Veranstaltungskalenders, ist aus der Kulturszene nicht wegzudenken und wird von den Stadtwerken, der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Distelhäuser Brauerei gefördert. Die Umbenennung von "Jazz-Night" zu "Jazz’n more" erfolgte 2019, da auch Bands mit anderen Musikrichtungen an der Veranstaltung teilgenommen haben und man das musikalische Angebot erweitern wollte. Das Motto lautet: "Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands". Neben den verschiedenen Musikdarbietungen sorgen die Wirte der sieben Bars und Gastwirtschaften dafür, dass alle Gäste den Kneipenwandertag als Live-Musikerlebnis so richtig genießen können.

Das Programm beginnt ab 20 Uhr und kann sich sehen lassen. Geboten werden Live-Musik von sieben hochkarätigen Bands und jazzige Rhythmen für jeden Musikgeschmack.

Im Gasthaus "Zum Schwanen" spielen "JR & The Jam Gang" – ein kraftvolles Blues-Paket, das sich im süddeutschen Raum einen Namen geschaffen hat. Ob auf Blues und Jazzfestivals, Festen, Partys oder in Live-Clubs — "JR & The Jam Gang" begeistern einfach und finden immer den richtigen Ton. Spielfreude, Dynamik, Seele und Herzblut bilden die Basis dieser außergewöhnlichen Band.

Im Hotel-Restaurant "Reichsadler" tritt die "Monkeyman Band" auf. Ob Pop, Rock, Blues, Eigenkomposition oder Cover – jedes Stück Musikgeschichte wird von der Band "funky" interpretiert. Das Trio aus dem Main-Spessart Kreis tourt seit nahezu zwei Jahrzehnten und sorgt für gute Stimmung.

Im "Brunnencafé" spielt "Das Fischer Duo" aus Buchen. Florens und Max Fischer bieten ein Duett der Extraklasse. Von Jazz und Klassikern des letzten Jahrtausends bis hin zu modernen Schlagern und fetzigen Popsongs der heutigen Zeit wird dem Publikum ein vielfältiges Musikprogramm geboten

Ins "Appennino - Altes Milchhäusle" laden "Rusty Move" zum Tanzen oder einfach nur zum Zuhören ein. Die Songauswahl reicht von absoluten Klassikern aus Rock und Pop über aktuelle deutsche und englische Titel bis hin zu mitreißenden Eigenkompositionen. Das Duo bestehend aus Rainer Schulz (Saxofon) und Kai Karle (Gitarre und Gesang) ist seit über 20 Jahren gemeinsam und in den unterschiedlichsten Formationen live unterwegs. Die Musiker verstehen es, das Publikum als Teil der Band zu integrieren und so den Spaß an der Musik unmittelbar zu transportieren.

Im Hotel-Restaurant "Prinz Carl" werden die "Jazz-Beanzz" mit Swing- und Latinstandards in unterschiedlichen Sprachen gute Laune verbreiten. Den festen Kern bilden Sängerin Sabine Zimmermann und der ideenreiche Schlagwerker Gus Zwingert. Rick von Bracken am Saxofon und Johannes Schaedlich am Kontrabass fanden vor zwei Jahren dazu, Jochen Gärtner am Piano vervollständigt das Quintett.

Für gute Unterhaltung im "Waldeck Bistro & Bar" sorgen ab 21 Uhr Deutschlands angesagteste Flamenco-Gitarristen "Café del Mundo". Die beiden begnadeten Musiker Jan Pascal und Alexander Kilian entlocken einander ihr Bestes – intensiv und explosiv entsteht eine magische Aura, der sich niemand entziehen kann. Sie bieten ein Repertoire, das ein feines Band zwischen Klassik und Jazz, Techno und Weltmusik bindet.

In der "Schüttelbar" werden die "Jubilee Jumpers" aus Frankfurt, ebenso ab 21 Uhr, das Publikum mitreißen. Die Frontline mit dem Saxofonisten Piet Klinger begeistert mal wild, mal "sweet". Begleitet werden sie von einer swingenden Rhythmusgruppe. Gute Laune, swingende Vocals, ausdrucksstarke Solisten, tanzbare Rhythmen und eine Bühnenshow sowie Entertainment im Outfit der Swing-Ära sind die Stärken dieser Band.

Der Eintritt beträgt am Abend 6 Euro, dafür gibt es Eintritt in allen beteiligten Kneipen. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Buchen zum Preis von 5 Euro erhältlich.

Nicht nur Jazz-Fans kommen am 6. Mai in Buchen voll auf ihre Kosten. Vielmehr ist für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas im Repertoire. Das "Jazz’n more"-Festival wird vom Fachdienst Stadtmarketing und Touristik in Kooperation mit der Buchener Gastronomie veranstaltet. "Die Entscheidung, das Event auszurichten, war kurzfristig und hing von diversen Corona-Regeln ab – mit Einlasskontrollen etwa hätte kein ,Goldener Mai‘ realisiert werden können", betont Esther Vaskò. Nun hofft man auf zahlreiche Besucher bei gutem Wetter.