Besondere Ehrung: Oberstleutnant d. R. Joachim Fallert überreichte das Wappenschild in Bronze an Oberstleutnant Christoph Werle. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti) Anlässlich des Jubiläumsjahres "1225 Jahre Walldürn" fand am im Anschluss an den Verabschiedungsappell für die Einsatzsoldaten des Logistikbataillons 461 ein gemeinsamer Jahresempfang von Stadt und Bundeswehr in der Nibelungenhalle statt, der vom Blechbläser-Ensembles des Heeresmusikkorps 12 Veitshöchheim musikalisch umrahmt wurde.

Bürgermeister Markus Günther begrüßte dazu zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft, von Behörden, Verwaltungen und von der Bundeswehr sowie aus den Kirchen, Schulen, Vereinen und Verbänden. Dieser gemeinsame Jahresempfang sei ein sichtbares Zeichen der Gemeinsamkeit und der schon traditionellen starken Verbundenheit zwischen Garnison, Stadt und Bürgerschaft.

In diesem Jahr feiere man gemeinsam das 1225-jährige Bestehen der Stadt Walldürn, deren erste urkundliche Erwähnung auf das Jahr 794 datiere, als der Weiler Turninu im Lorscher Kodex zum ersten Mal genannt worden sei. Dieser geschichtlich bedeutende Anlass sei aber nicht nur Grund zum Feiern, sondern auch zum Nachdenken, zur Rückbesinnung, denn ein altes Sprichwort sage: "Wer der Vergangenheit nachgeht, erfährt auch stets einiges über die Zukunft!"

Es sei ein schönes Zeichen der Verbundenheit und des Heimatbewusstseins, dass sich viele Vereine, Organisationen und Gruppierungen spontan dazu bereit erklärt hätten, das Jubiläum zum Anlass zu nehmen, um an die Vergangenheit der dörflichen Gemeinschaft zu erinnern und voller Hoffnung in die Zukunft zu blicken. All diesen Mitbürgern gelte es, ein öffentliches Dankeschön dafür zu sagen, dass sie bereit dazu sind, Verantwortung zu übernehmen und dieses Jubiläumsjahr zu gestalten.

Zahlreiche Gäste waren der Einladung von Stadt und Bundeswehr zum gemeinsamen Jahresempfang in der Walldürner Nibelungenhalle gefolgt. Foto: Bernd Stieglmeier

Einen Blick in die Zukunft richtend, verwies Bürgermeister Günther auf drei Ziele, die man unbedingt verfolgen solle: Infrastruktur, Bildung und Wohnen. Oberstes Ziel müsse es sein, die Leistungsfähigkeit und Attraktivität Walldürns als Wirtschaftsfaktor zu erhalten und auszubauen. Nur wo Geld verdient werde, könne auch welches ausgegeben werden.

Der Kommunalpolitik sei es in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, wirtschaftliche Standortfaktoren und Lebensqualität so zu steigern, dass nicht das eine auf Kosten des anderen gegangen sei. Darauf sei man besonders stolz.

Ziel des Stadtjubiläums sei es, die Identifikation der Bürger mit der Stadt und ihren Ortsteilen zu stärken, ein "Wir-Gefühl" durch positive Erlebnisse und Erfahrungen zu erzeugen, und andererseits diese schöne Stadt nach außen hin überregional positiv sichtbar zu machen.

Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih betonte, dass die Stadt Walldürn im 1225. Jahr ihres Bestehens ein attraktiver Lebensmittelpunkt für ihre Bürger sei, die vorbildlichem Gemeinschaftssinn und Engagement an den Tag legen würden. Mit diesem Gemeinschaftssinn könne Walldürn optimistisch auf die nächsten 1250 Jahre blicken.

Der Kommandeur des Logistikbataillons 461, Oberstleutnant Christoph Werle, sagte, dass die Soldaten des Bundeswehrstandortes Walldürn sehr stolz darauf seien, ein anerkannter und voll integrierter Bestandteil der Wallfahrts- und Garnisonsstadt zu sein. Zum Stadtjubiläum habe Walldürn von der Bundeswehr bereits ein sehr schönes Jubiläumsgeschenk erhalten, als Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen entschieden habe, das Munitionsdepot in Altheim wieder in Betrieb zu nehmen. Damit verbunden seien Investitionen in Höhe von zwölf Millionen Euro und die Schaffung von 65 Dienstposten.

Bei diesem Jahresempfang stehe aber nicht nur das Stadtjubiläum, sondern auch die Verabschiedung von Soldaten des Logistikbataillons 461 in die Einsatzgebiete im Mittelpunkt. Zur Vorbereitung auf die Einsätze hätten die Soldaten eine Reihe von anspruchsvollen Aus- und Weiterbildungen absolviert, informierte Werle. Absoluter Höhepunkt sei von September bis Dezember die Teilnahme von 150 Soldaten des Verbandes an der Nato-Großübung "Trident Juncture" in Norwegen gewesen.

Trotz all dieser militärischen Einsätze seien die Bundeswehrangehörigen am Standort Walldürn fest verankert. Dies zeige sich an den zahlreichen gemeinsam durchgeführten Veranstaltungen, aber auch am sozialen Engagement zahlreicher Soldaten, das teilweise weit über den dienstlichen Auftrag hinausgehe. Vierteljährlich würden sich jeweils rund 150 Soldaten an den Blutspendeaktionen des DRK-Ortsvereins beteiligen. Zudem hätten sich schon einige geschulte Soldaten auf der Smartphone-App "Mobile Retter" registriert, um rasch Erste Hilfe leisten zu können. Diese wohltätigen Aktionen stünden im Einklang mit dem soldatischen Selbstverständnis: "Dem Schutz der Bürger zu dienen!"

Der Neckar-Odenwald-Kreis profitiere derzeit wie keine andere Region in der Bundesrepublik von den jüngsten Standortentscheidungen. Er sei davon überzeugt, dass die Angehörigen der neuen Dienststellen (6. Panzerbataillon in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim, Wiederinbetriebnahme des Materiallagers auf dem Wurmberg und des Munitionsdepots in Altheim) im Neckar-Odenwald-Kreis herzlich willkommen seien.

Als letztem Redner war es dem Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Oberstleutnant d. R. Joachim Fallert, vorbehalten, das Logistikbataillon 461 auf Initiative der Kreisgruppe Rhein-Neckar-Odenwald und der Ortsgruppe mit der höchsten Auszeichnung der Landesgruppe der Reservisten, dem Wappenschild in Bronze, auszuzeichnen. Dieses Wappenschild überreichte Fallert, unter dem Beifall aller Anwesenden an den Kommandeur des Logistikbataillons 461, Oberstleutnant Christoph Werle.