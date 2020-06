Die Nachfrage nach Baukrediten und nach Bauplätzen ist in der Region ungebrochen hoch. Das Foto zeigt das boomende Baugebiet „Hühnerberg“ in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (ar/rüb) Der Traum lebt: Viele Bürger wollen in der eigenen Immobilie wohnen – trotz gestiegener Kaufpreise. Über Jahre hinweg kennt der deutsche Immobilienmarkt vor allem in den Städten nur eine Richtung: nach oben. Doch das Coronavirus legt nun die Gesellschaft weitestgehend lahm. Bleibt der Immobilienmarkt in der Region verschont oder hat die Corona-Krise längst auch diese Branche erreicht?

"Durch die Pandemie wird wohl der Preisanstieg am deutschen Wohnungsmarkt enden, der insbesondere den Immobilienmarkt in den Ballungszentren mit dominierte", so Karin Fleischer, Vorständin der Volksbank Franken eG. Am ehesten drohe ein Preisrückgang in den teuren Großstädten. Perspektivisch dürfte der Immobilienkauf für Privatnutzer aber attraktiv bleiben, schließlich seien die Finanzierungsraten oft niedriger als die Miete vergleichbarer Wohnungen.

"Trotz der erwarteten Rezession erwarte ich für den Immobilienmarkt in unserer Region keine größeren Preiskorrekturen", so Fleischer. Ein moderater Preisrückgang sei jedoch möglich, auch wenn der Immobilienmarkt im Geschäftsgebiet der Volksbank Franken eG nach wie vor von einem knappen Wohnungsangebot geprägt sei. In den ersten vier Monaten des Jahres 2020 sei die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten bei der Volksbank trotz der Corona-Situation um drei Prozent gestiegen. Grund hierfür seien die aktuell günstigen Rahmenbedingungen mit einem historisch niedrigen Zinsniveau. So trifft der Wunsch nach den eigenen vier Wänden oder nach Renovierungen und Sanierungen bestehenden Wohnraums für viele auf günstige Bedingungen.

Auch die im Baugewerbe tätigen Firmenkunden der Volksbank bestätigten eine nach wie vor gute Nachfrage. Die Auftragslage sei gut und Wartezeiten für Baudienstleistungen müssten weiterhin eingeplant werden. Zudem werden die begonnenen kommunalen Erschließungen von Wohnbaugebieten fortgeführt, um der hohen Wohnungsnachfrage gerecht zu werden.

"Vereinzelt kamen Kunden, die aufgrund von Kurzarbeit oder sonstigen Corona-Einflüssen Einkommenseinbußen hinnehmen mussten, mit dem Wunsch auf Tilgungsaussetzungen auf die Volksbank zu. Diesen Wünschen sind wir gerne nachgekommen", erklärte die Bankvorständin.

Ob sich die Verunsicherung der Menschen und Unternehmen im Zuge der Corona-Krise dauerhaft auf den Immobilienmarkt auswirken wird, ist abhängig von der Krisendauer und der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Durch die rechtzeitig erfolgten staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Rezessionsfolgen, dürfte ein prägnanter Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert werden, resümierte Karin Fleischer.

"Die Entwicklung wird sicherlich auch am Immobilienmarkt nicht spurlos vorbeigehen, wobei sowohl der Wohnungsmarkt insgesamt, als auch in unserer Region voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden könnte", sagt Martin Graser, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Jedoch hänge die weitere Entwicklung aus Sicht des Sparkassendirektors unter anderem davon ab, wie lange diese Krise dauern und inwieweit sie sich auf den Arbeitsmarkt und die Einkommenssituation auswirken wird.

"Da es auf dem Wohnungsmarkt in der Region im Vergleich zu Ballungsgebieten bisher moderatere Preisentwicklungen gab, dürfte auch ein Rückschlagpotenzial gemäßigter ausfallen", erwartet Martin Graser. Preise und Miethöhen würden sich in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Auswirkungen, unter anderem der Kurzarbeit und Arbeitslosenquote, entwickeln. Doch: "Einen anhaltenden Schaden sehen wir für den Wohnungsmarkt in der Region derzeit nicht", verdeutlicht Sparkassendirektor Graser.

Für die Sparkasse Neckartal-Odenwald habe sich der Markt für Immobilienkredite in der Region im bisherigen Verlauf dieses Jahres mit positiven Wachstumsraten entwickelt, erklärt Martin Graser. "Sowohl die Darlehenszusagen als auch die Darlehensauszahlungen unserer Sparkasse für Wohnungsbaukredite sind im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gestiegen." Aufgrund der Entwicklung in der Corona-Krise und damit verbundenen Maßnahmen habe sich im April die Nachfrage nach Immobilienkrediten aber reduziert, so Graser.

Ein schlagartiges Abrutschen der Immobilienpreise sieht auch Dr. Klaus-Dieter Roos, Vorstand der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach, nicht auf die Region zukommen. Im Bundesgebiet könnte sich der Immobilienmarkt insgesamt zwar deutlich abkühlen, allerdings auf einem relativ hohen Niveau bleiben, schätzt der Experte.