Hardheim. (zeg) "Wir sind natürlich trotz Corona weiter aktiv da", das machten die "Hordemer Wölf" am Sonntag zunächst mit einem nachmittäglichen Flashmob auf dem Schlossplatz und im weiteren Verlauf des Nachmittags mit der Präsentation des neuen und wieder von Lena Gärtner entworfenen Jahresordens deutlich. Im Foyer des Rathauses fand sich eine im Gegensatz zu den Gepflogenheiten der letzten Jahre kleine Gruppe Aktiver der FG und geladener Gäste ein, denen als ersten der Orden der laufenden Kampagne präsentiert wurde. Der Orden wird im Laufe der nächsten närrischen Wochen dann auch allen anderen verdienstvollen Aktiven zukommen.

Der Jahresorden. Foto: Elmar Zegewitz

Daniel Weber, Präsident der "Hordemer Wölf", freute sich, zur Vorstellung des neuen Ordens die närrisch gestimmten Aktiven und Gäste namentlich willkommen heißen zu können. Die "Hordemer Wölf" seien keineswegs bereit, wegen Corona den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wollten Aktivität beweisen. Besonders erfreut zeigte er sich in dem kleinen, aber feinen Rahmen u. a. über die Präsenz von Bürgermeister Volker Rohm, der Repräsentanten der Gruppe "mit Herz und Zylinder", Fritz-Peter Schwarz und Josef Ruppert, des DRK- Vorsitzenden Joachim Sieber, der Ehrenmitglieder Bernd Spatz und Rudi Malcher, des Ehrenpräsidenten Joachim Egenberger und insbesondere des Ritterpaars in Person von Ralf Schmollinger als "Ritter Wolf von Hardheim" und von Sandra Erhard als dessen Gemahlin "Margarethe". Der Präsident sprach die durch Corona verursachte Situation an und betonte mit Nachdruck: "Uns allen fehlt die Fastnacht".

Anschließend erläuterte der Präsident die Bedeutung und den Wert eines närrischen Ordens. Er charakterisierte diesen sowohl als Auszeichnung und Anerkennung närrischer Aktivität als auch als närrisch-historische Erinnerung und informatives humorvolles "Geschichtsbuch".

Nach einem humorvollen Hinweis des Ehrenpräsidenten Joachim Egenberger und einem gemeinsamen humorvollen Grußwort des Ritterpaars leitete der Präsident auf die Präsentation des Ordens über und erinnerte in Verbindung mit einem Rückblick daran, dass sich in der Vergangenheit die Aktiven Oskar Großkinsky, Andreas Pitz und Hans Brüstle mächtig ins Zeug legten, einen einfallsreichen Orden zu kreieren. Nun sah Weber seit 2014 einen neuen Trend dadurch gegeben, dass der FG mit Lena Gärtner eine junge und zudem weibliche Aktive erwachsen sei, die sich als Ordensschöpferin bereits bestens bewährt habe, worüber sich der Präsident nachdrücklich freute.

Lena Gärtner stellte dann auch den neuen Jahresorden der FG "Hordemer Wölf" vor. Sie verwies zunächst auf die rasch verlaufene Zeit nach der Vorstellung des letztjährigen Ordens und auf die inzwischen für Hardheim und insbesondere für den Ortskern behandelten bedeutungsvollen Themen. Im neuen Orden habe sie daher nach den erfolgten Abbruchmaßnahmen in der Würzburger Straße die erahnte Zukunftsentwicklung des Hardheimer Ortszentrums in einer Wahrsagerkugel dargestellt. Dies stehe unter dem Motto "Ihr glaubt nicht, was in Horde geht, der Ortskern wird auf links gedreht?!".

Dem Dank des Präsidenten für den neuen Orden schloss sich Ehrenpräsident Joachim Egenberger begeistert an, ehe das Ritterpaar die neue Auszeichnung zunächst an die Teilnehmer der Veranstaltung in Verbindung mit seinen eigenen Dankesgaben überreichte.

Bürgermeister Volker Rohm nahm anschließend die Möglichkeit wahr, den neuen Orden als tolle Leistung zu würdigen und die Anziehungskraft der FG- Veranstaltungen zu betonen. Er bezeichnete die FG als Garant für hochwertige Prunksitzungen sowie treffsicheren Humor und erinnerte sich an die beeindruckenden Leistungen während seiner Zeit als Bürgermeister in den vergangenen acht Jahren. Rohm lobte zudem die Jugendarbeit und den stets respektvollen, fairen Umgang miteinander.

In humorvollen Versen bedauerte Fritz-Peter Schwarz namens der Gruppe der "Herren mit Herz und Zylinder": "Zum zweiten Mal, o Graus, fällt die Fastnacht wieder aus." Er freute sich aber, dass sich die FG auch in diesen Zeiten um Aktivität bemühe: "Auch in schweren Zeiten, Humor und Fastnacht darf nicht leiden" und erklärte in diesem Sinne: " Fastnacht aus den Angeln heben – die FG hält dagegen".

Zum Abschluss des Abends kündigte Präsident Weber noch Online-Vorhaben der FG am Fastnachtssamstag an. Zudem werde sich eine Kommission mit dem Ritterpaar bei Ortsrundgängen darum bemühen, herauszufinden, wo die besten närrischen Dekorationen in "Wolfsheim" gelungen sind.