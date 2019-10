Von Harald Berlinghof

Buchen. "Oh guck mal Papi, eine Tastatur". Für Kinder, die gewohnt sind, ihre Smartphones mit Hilfe von Touchscreen-Bildschirmen zu bedienen und ihre Nachrichten direkt am Bildschirm einzugeben, werden herkömmliche Tastaturen nach und nach zu dem, was alte Schreibmaschinen für die ältere Generation geworden sind - historische Artefakte aus einer anderen Zeit. Da wird gewischt und berührt, aber nicht mehr gedrückt. "Touchscreen und Bildschirm-Displays lassen die Tastaturen mehr und mehr verschwinden", erklärt Ralf Krippner, Geschäftsführer der Hoffmann und Krippner GmbH aus Buchen. Die Firma ist eines der Unternehmen, die von der IHK Rhein-Neckar ausgewählt wurden für einen Besuch der jährlich stattfindenden IHK-Fahrt in den Neckar-Odenwald-Kreis. Aber die Entwicklung bei Eingabesystemen bleibt nicht stehen. "Die Zukunft gehört der Sprachsteuerung", glaubt der Unternehmenschef.

Noch ein Beispiel von High-Tech aus dem Odenwald: Michael Repp von der Firma Weiss in Buchen macht ein Drehtisch-Gehäuse zur Vermessung bereit. Nur wenige hundertstel Millimeter Toleranz sind gestattet. Foto: IHK/Kapferer

Vor beinahe 50 Jahren ist die Firma als Druckerei entstanden. Als hätte man die Krise der Druckereibranche vorausgesehen hat sich die Firma früh der gedruckten Elektronik zugewandt. Und folgerichtig entwickelt man inzwischen die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine weiter. Je enger und direkter der Kontakt wird, umso größer wird die Harmonie zwischen Mensch und Maschine, ist man in der Firma überzeugt.

Bereits 1979 hat man die erste Folientastatur entwickelt. Heute baut man rund um die Schnittstelle Mensch-Maschine beginnend von der benötigten Software, bis zum passenden Gehäuse alles selbst. Rund um das Betätigen, Drücken und Bedienen dreht sich das Produktportfolio des Unternehmens. Elektronik, Design und IT-Entwicklung gehören zur Komplettlösung der Firma dazu. "Aber bislang ist die Taste als Technologieprodukt noch nicht völlig verloren", betont der Vertriebsgeschäftsführer Frank Wahlandt. "Bei einer Taste fühle ich, wenn ich sie gedrückt habe. Das kann bei der Maschinenbedienung von Vorteil sein", so Wahlandt. Man erhalte eine haptische und taktile Rückmeldung, zusätzlich zur rein optischen auf einem Bildschirm. An der Sprachsteuerung arbeite man, aber in diesem Bereich sind Sicherheitsfragen eine große Herausforderung. Bis die Sprachsteuerung im medizinischen Bereich eingesetzt werden kann und Roboter mit Hilfe sprachlicher Anweisungen der Ärzte operieren, wird es noch eine Weile dauern.

Ein ganz spezielles Problem dabei sind nicht die gängigen Sprachen wie Englisch, Deutsch oder Spanisch. Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung sind dabei die Dialekt-Ausprägungen der Sprachen. Kurpfälzisch, sächsisch oder bayerisch unterscheiden sich schließlich stark in der jeweiligen Aussprache. Man habe dazu eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom, spreche aber auch mit anderen Kunden, die an Sprachsteuerung interessiert sind.

Hintergrund "Die Bezeichnung "hidden champions - also versteckte Gewinner - gefällt mir gar nicht. Ich hätte es lieber, wenn wir unsere Fähigkeiten offensiver nach außen kommunizieren würden", meint Landrat Achim Brötel am Rande der 21. Pressefahrt der IHK Rhein-Neckar. "Jung dynamisch, digital" lautet das Motto des Tages, auf dessen Programm der Besuch einiger im Neckar-Odenwald-Kreis ansässiger Firmen [+] Lesen Sie mehr "Die Bezeichnung "hidden champions - also versteckte Gewinner - gefällt mir gar nicht. Ich hätte es lieber, wenn wir unsere Fähigkeiten offensiver nach außen kommunizieren würden", meint Landrat Achim Brötel am Rande der 21. Pressefahrt der IHK Rhein-Neckar. "Jung dynamisch, digital" lautet das Motto des Tages, auf dessen Programm der Besuch einiger im Neckar-Odenwald-Kreis ansässiger Firmen steht. "Wirtschaft zum Anfassen", will IHK Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke bieten. Der Neckar-Odenwald-Kreis gehört neben dem Rhein-Neckar-Kreis und den beiden Städten Heidelberg und Mannheim zum Zuständigkeitsbereich der IHK Rhein-Neckar. 47000 versicherungspflichtige Arbeitsplätze seien dort angesiedelt, in den letzten 10 Jahren seien 7000 Arbeitsplätze neu geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,1 Prozent besser als der Landesdurchschnitt und es gab noch nie so wenige Empfänger von Hartz IV im Kreis wie heute. "Der Neckar-Odenwald-Kreis ist mehr Sein als Schein", meint Brötel. Immerhin liegt man rechnerisch fast in der Mitte Deutschlands und sogar der EU. "Es ist wichtig zu wissen, wer man selbst ist, und wo man zu Hause ist. Nicht so sehr, wo man sich gerade befindet", bricht Uwe Weiss von der Firma Weiss GmbH aus Buchen eine Lanze für die Heimat Neckar-Odenwald-Kreis. Ein ganz wichtiger Standortfaktor für den Landkreis sei, so Brötel, die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach. Deren Ausstoß an Fachkräften deckt einen Grundbedarf der regionalen Unternehmen ab. Trotzdem drücken viele Unternehmen Personalsorgen. Positiv bewertet Marcus Siegel, Geschäftsführer der Goldschmitt GmbH, dass es noch Grundstücke für Wachstum gibt und dass die Gehaltsstruktur im NOK bezahlbar sei.

Ein wichtiges Zukunftsfeld neben der Eingabetechnologie ist bei Hoffmann + Krippner die Welt der gedruckten Sensorik. Die Bestückung von Leiterplatten mit Hilfe von hochmodernen Lötpastendruckern ist ein gängiges Verfahren. In der Produktionshalle wird verpresst, kaschiert und laminiert.

Vieles geschieht aber auch noch in diffiziler Handarbeit bis hin zur Arbeit mit der Pinzette, weil man Kundenaufträge auch in Kleinserien im 100er Bereich abarbeitet. "Bei solchen Kleinserien ist die Automatisierung nicht das Mittel der Wahl", so der Geschäftsführer. Im Geschäftsbereich der High-Tech-Sensorik ist man mittlerweile bis in den Weltraum vorgestoßen. Es ist die eigene amerikanische Tochterfirma, die sich in diesem High-Tech-Markt bewegt. Eine Reihe von Positionssensoren für Raumfahrtanwendungen im Satellitenbereich sind bereits im Orbit unterwegs. Dort müssen sie unter extremen Anforderungen wie hoher oder tiefer Temperaturen genau und zuverlässig arbeiten.

Am Hauptsitz in Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis arbeiten etwa 40 Mitarbeiter in der Fertigung und der Entwicklung, weltweit ist die Zahl der Beschäftigten in vier Ländern auf 420 angestiegen.

Genauigkeit und Exaktheit sind auch ein großes Thema bei der Firma Weiss in Buchen, die Drehtische für die industrielle Produktion herstellt. Bei jeder Fertigung vor allem mit Hilfe von Industrierobotern ist das exakte und schnelle Positionieren der Werkstücke ein wichtiger Teil des automatisierten Produktionsvorgangs. Weiss macht mit seinen Produkten schwere Lasten mobil. Dabei liegen die Anforderungen der Kunden bei weitgehend verschleißfreien Rotationsbewegungen unter Tonnenlasten verbunden mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks, wie Geschäftsführer und Mitinhaber Uwe Weiss erläutert. "Uns sieht man nicht. Unser Produkt sitzt oft im Herzen einer Maschine. Uns will man auch gar nicht sehen. Von uns verlangt der Kunde nur, dass die Maschine funktioniert", so Weiss.

Tisch, Kurve, Teller. Das sind die drei Bestandteile eines industriellen Drehtisches. Der Tisch ist in der Produktion mit dem Boden verbunden, der Tisch obenauf ist frei auf verschleißarmen Wälzlagern beweglich. Über die so genannte "Kurve" spricht man nicht so gerne. Dort stecken viele Firmengeheimnisse, die es zu wahren gilt. Die Kurve steuert mechanisch die Art der Bewegung des Tisches. Weiss fertigt die Drehtische in Größen zwischen 12 Zentimeter und 2,20 Meter Durchmesser. Viele Aufträge werden entsprechend der Anforderungen und Vorgaben der Kunden als Einzelstücke gefertigt.

Die Stadt Buchen wird von der Firma in eine Reihe gestellt mit Schanghai und Cleveland/USA. An diesen drei Standorten hat die Firma Weiss wichtige Fertigungswerke. Vor zwei Jahren hat man in Buchen 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Gegründet wurde die Firma 1967 in Ludwigsburg, 1981 sei man nach Buchen umgezogen. Heute zählt die Firmengruppe mit Vertriebs-, Entwicklungs- und Fertigungsstandorten in 17 Ländern rund 550 Mitarbeiter. Man habe in den letzten Jahren ökonomisch eine dynamische Entwicklung erfahren und 2018 einen Umsatz von 120 Millionen Euro erzielt.