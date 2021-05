Erwin Nentwich, Inhaber des Reisebüros „Extra-Tour“ in Höpfingen, ist seit mehr als 30 Jahren in der Touristikbranche tätig. Mit der RNZ sprach er über die Folgen der Corona-Pandemie für die Reisebüros. Foto: Adrian Brosch

Adrian Brosch

Höpfingen. Seit mehr als 30 Jahren ist Erwin Nentwich in der Touristik tätig. Hatte der 68-Jährige sich anfangs auf Gruppen- und Busreisen spezialisiert, machte er sich als Betreiber des Reisebüros "Extra-Tour" in Höpfingen zwischenzeitlich als Türkei-Spezialist einen Namen. "Es gibt nur wenig, was ich nicht kenne", räumt er ein. Dennoch stellte Corona auch ihn und mit ihm die ganze Branche vor eine noch nie da gewesene Situation – und das über Nacht.

"Die Touristikbranche war im März 2020 die erste, die Corona richtig zu spüren bekam, und wird die letzte sein, die einen Aufwind bemerkt", prognostiziert er und spricht von einem "offenen Dilemma", durch das vielerorts keinerlei Einnahmen mehr zu verzeichnen gewesen seien. Wobei Erwin Nentwich noch Glück im Unglück hatte: Da sich seine Büroräumlichkeiten in seinem Eigenheim befinden und er keine Angestellten beschäftigt, liefen hier keine weiteren Kosten auf. Gerade diese Fakten tragen jedoch dazu bei, dass vielen Mitbewerbern das Wasser bis zum Hals steht: "Miete, Pacht, Personal und laufende Kosten laufen weiter, während kein Kunde kommt", schildert er.

Auch eine branchenspezifische Problematik von 2020 wirke nach: "Das eigentliche Drama besteht darin, dass über Nacht alles storniert wurde und im Voraus an die als Vermittler tätigen Reisebüros ausbezahlten Provisionen an die Gesellschaften teilweise zurückerstattet werden mussten." Im selben Atemzug durften Hotels keine Gäste mehr bewirten, während ganze Reisebus-Flotten abgemeldet wurden. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange: "Das Erwachen kommt erst noch. Viele kleine Reisebüros und auch mancher Alteingesessene werden die Pandemie nicht überleben – die Spreu trennt sich in Kürze vom Weizen", betont Nentwich.

Lediglich an große Netzwerke angeschlossene Konzern- und Kettenreisebüros gehe es wirtschaftlich dank ihrer finanziellen Rückendeckung besser. Andererseits seien die Corona-Soforthilfen "recht überschaubar und nur bedingt kostendeckend" ausgefallen, wenngleich man nicht nur kritisieren dürfe: "In Baden-Württemberg ging es vergleichsweise rasch und unbürokratisch vonstatten", merkt der 68-Jährige an und spricht von Existenzängsten vieler Veranstalter und Reisebüros. "Das betrifft aber auch andere Branchen", lenkt er ein.

Wie geht es weiter? Eine Frage, auf die Erwin Nentwich nur bedingt antworten kann. "So viel ist sicher: Das Reisen wird anders", schildert er knapp und bezeichnet Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Schlagwörter der Stunde, nach denen sich die Branche zu richten habe. Eine große Rolle dürfte künftig auch der EU-Reisepass spielen: "Es ist davon auszugehen, dass er sich über die Pandemie hinaus als weiteres Reisedokument etablieren wird", vermutet er. Schließlich sei die reine Lust am Reisen ungebrochen und werde nur durch die Angst vor Quarantänemaßnahmen oder Probleme bei der Rückkehr nach Deutschland sowie die Zahlen in Zielgebieten gedämpft.

Aber gerade die Türkei gehe mit bestem Beispiel voran: Das Zertifikat "Safe Tourism" beinhaltet die Umsetzung aller erdenklichen Hygienemaßnahmen in den Hotels. "Wer es dennoch nicht lassen kann, bevorzugt aktuell Europa und sucht sich Ziele fernab von Massentourismus und Menschenmassen", erklärt der Insider. Ein neuer Trend sei beispielsweise das sogenannte "Clamping". Darunter verstehe man eine komfortablere Variante des klassischen Campings mit Resorts und Lodges, in denen es an nichts fehlt: "Bis zur ausgedehnten Badelandschaft und einem Kinderprogramm ist hier alles vorhanden", so Erwin Nentwich, dessen Angebot derartige Anlagen in 14 Ländern aufweist.

"Mit typischem 08/15-Pauschaltourismus lockt man heute kaum noch Leute an", führt er aus und stellt klar, dass Corona auch die kommenden Reisesaisons indirekt beeinflussen werde. "Der Fokus liegt eindeutig auf sanftem Tourismus und den früher als Autoreisen bekannten ,erdgebundenen Reisen‘", betont der gebürtige Walldürner, der vor seiner Selbstständigkeit unter anderem das auf dem Frankfurter Flughafen eingerichtete Büro des früheren Reisekonzerns Neckermann betreut hatte. "In diesem Sinne erleben kleine Ferienhäuser, Almhütten und Chalets sowie Radurlaube in Deutschland und Europa ihre Renaissance", informiert er.

Auch die Kreuzfahrtschiffe drehen unter verschärften Hygienebedingungen und mit verringerter Gästezahl wieder ihre Runden. "Beliebt sind darüber hinaus Inseln, deren Coronazahlen im Vergleich mit den Binnenländern einfacher zu kontrollieren sind", informiert Erwin Nentwich, der neben seinem eigenen Reisebüro noch freiberuflich als Vertriebsmanager unter anderem für den Türkei-Spezialisten Bentour Reisen rund 900 Reisebüros in Süddeutschland betreut.