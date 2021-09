Die Arbeiten für den neuen Netto-Markt in Höpfingen liegen in den letzten Zügen. Nächste Woche ist die Eröffnung. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (pm) Die Bürger von Höpfingen mussten lange darauf warten, in gut einer Woche ist es nun so weit: In der Heidelberger Straße 49 öffnet der neue Netto-Markt – nach vielen Jahren ohne Lebensmittelmarkt in der Gemeinde – am Mittwoch, 28. September, seine Türen. Die neue Netto-Filiale ist eine von über 4260 bundesweit. Vor dem Markt stehen 65 Kundenparkplätze zur Verfügung.

Neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten sowie Brot- und Backwaren bekommen die Kunden in der neuen Filiale auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte.

Über 5000 Artikel auf 1110 Quadratmetern Verkaufsfläche

Über 5000 Artikel gibt es auf einer Verkaufsfläche von rund 1110 Quadratmetern zu kaufen. Mehr als 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst werden angeboten. Rund 300 Produkte tragen zudem das Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF. An ihm erkennen die Kunden die nachhaltigeren Lebensmittel. Neben den Backwaren aus dem "Bake-Off"-Regal hat auch die Bäckerei-Kette "Götz Brot" mit Hauptsitz aus Waldbüttelbrunn bei Würzburg in der Vorkassenzone des neuen Netto-Markts eine Filiale, wo frisches Brot und Co. gekauft werden können.

Die Bezahlung ist für die Kunden nicht nur bar oder per EC- und Kreditkarte möglich, sondern auch kontaktlos via NFC (Near Field Communication) oder mobil mit dem Smartphone per PayPal, Apple Pay und Google Pay.