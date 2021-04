Höpfingen. (adb) Am 13. Juni findet die Bürgermeisterwahl in Höpfingen statt, eine mögliche Nachwahl wäre am 4. Juli. Seit Mittwoch sind der seit 2013 als Nachfolger von Ehrenfried Scheuermann tätige Amtsinhaber Adalbert Hauck und Kämmerer Christian Hauk als Herausforderer nicht mehr allein im Rennen: Mit Michael Volk (Foto: privat), Vorstand Sportanlagen und Liegenschaften des TSV Höpfingen, reichte ein weiterer Bewerber seine Unterlagen beim Wahlausschuss ein, der von Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Häfner geleitetet wird. Einen ausführlichen Artikel dazu gibt es in einer kommenden Ausgabe der RNZ.