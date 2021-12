Höpfingen. (dore) 68 Prozent der Wähler haben am 13. Juni ihr Vertrauen in den damaligen Kämmerer Christian Hauk gesetzt. Mittlerweile ist der 34-Jährige seit 100 Tagen im Amt des Bürgermeisters, seinem "Traumberuf", wie er selbst sagt. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung blickt er auf die ersten Wochen und Monate als Gemeindeoberhaupt von Höpfingen zurück und spricht über künftige Ziele und Herausforderungen.

Herr Hauk, wie fühlt es sich nach 100 Tagen im Amt an, Bürgermeister von Höpfingen zu sein?

Ich fühle mich sehr gut. Mittlerweile bin ich in meinem neuen Amt angekommen und es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe: mein Traumberuf.

Hat Sie bislang etwas an der Arbeit überrascht?

Ja, aber positiv. Ich habe von Beginn an gleich ganz viel Unterstützung erhalten. Sei es aus dem Kreis der Mitarbeiter, meinen früheren Kollegen oder dem Gemeinderat und meinen Bürgermeisterkollegen. Über meine neue Tätigkeit wusste ich durch meinen Verwaltungshintergrund mit Ausbildung und Studium ja Bescheid.

Gehen die Menschen anders mit Ihnen um, seit Sie Bürgermeister sind?

Ich war auch vorher schon im Ort unterwegs, aber als Bürgermeister wird man anders wahrgenommen. Egal ob das beim Einkaufen oder in einem Gasthaus ist: Man ist jetzt der Bürgermeister und nicht Christian Hauk. Erfreulich ist, dass ich aus den Gesprächen mit den Bürgern direkt erfahren kann, was im Argen liegt oder auch ein Dank oder Lob höre für gute Arbeit der gesamten Gemeindeverwaltung.

Für den Fall, dass Sie Bürgermeister werden, haben Sie angekündigt, wieder in Ihren Heimatort zu ziehen. Wohnen Sie schon in Höpfingen?

Noch nicht. Es läuft gerade alles stufenweise an. Ich hoffe, dass wir alles so realisieren können, wie wir uns das vorstellen.

Wenn Sie auf die 100 Tage zurückblicken: Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

Die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen. Ich habe zum Beispiel sehr viele Generalversammlungen besucht und konnte so die Vereine und Institutionen kennenlernen und viele persönliche Kontakte knüpfen. Wir haben auch schon einen ersten Meilenstein geschafft: Der erste Förderantrag für das Dorfgemeinschaftshaus in Waldstetten ist eingereicht. Sobald die Förderzusagen vorliegen, werden wir die Bevölkerung über die weiteren Schritte informieren.

Welche Ziele haben Sie für die nächsten Jahre?

Es stehen sehr viele Maßnahmen auf der Agenda: das Familienbad, die Festhalle, das Feuerwehrgerätehaus in Höpfingen als Pflichtaufgabe, die Sanierung von Straßen und Feldwegen. Zudem ist auch die Nachfrage nach Bauplätzen sehr groß. Wie ich bereits bei der Kandidatenvorstellung angekündigt habe, möchte ich die Innenentwicklung voranbringen, und hierzu werden wir zeitnah ein entsprechendes Konzept ausarbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich die Gemeinde zur ELR-Schwerpunktgemeinde machen.

Bereits in den ersten Wochen meiner Amtszeit wurde das Thema Windkraft mit neuen Potenzialflächen im Distrikt "Anwande" auf der Gemarkung Waldstetten aktuell. Bisher sind wir noch ganz am Anfang ohne konkrete Planungen. Wir möchten die Bevölkerung von Anfang an mit einbinden und eine transparente Gemeindepolitik machen. Die Bürger sollen darüber entscheiden, ob die Planungen für die Windräder beginnen. Alles, was wir bisher wissen, sind mögliche Stellen, wo die Anlagen hinkommen könnten.

Im nächsten Jahr stehen auch noch so einige interne Maßnahmen an. Die Einführung des Ratsinformationssystems, die Überarbeitung der Homepage, um diese für die Bürger transparenter und informativer zu machen, und die Verwaltung muss digitalisiert werden. Sie sehen, es gibt viel zu tun. Aber wir sind ein sehr motiviertes Team, wir möchten etwas bewegen. Aber schon aufgrund der eingeschränkten Finanzkraft können wir in einem Jahr nicht alles schaffen.

Wie sieht es mit weiteren, auch kleineren Projekten aus?

Wir wollen auch einige Kleinprojekte umsetzen. Ich denke da an die Jugend von Höpfingen und Waldstetten. Angedacht ist ein Bikepark oder Mountainbiketrail. Dazu müssen wir aber auch schauen, dass dies finanziell machbar ist.

In einer kleinen Kommune wie Höpfingen sind die finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Wie geht man damit um und wie wollen Sie es dennoch schaffen, die Kommune vielleicht (noch) attraktiver zu machen?

Die Gemeinde Höpfingen hat die gleichen Aufgaben wie eine große Gemeinde – nur mit weniger finanziellen Möglichkeiten. Wir müssen genau überlegen, wofür wir unser Geld ausgeben, und möchten in diesem Zusammenhang vorausschauend und nachhaltig agieren. Die Bürger sollen gerne in Höpfingen und dem Ortsteil Waldstetten leben, das liegt mir sehr am Herzen.