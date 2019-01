Höpfingen. (rüb) Es gehört zur Höpfemer Fastnacht wie der Dom zu Köln: das Narrenschiff der "Schnapsbrenner". Bei den Umzügen in der Region zieht das Gefährt alljährlich die Blicke der Besucher auf sich. Kein Wunder, denn auf dem Wagen findet nicht nur die Loge des reizenden Prinzenpaares Platz, sondern auch das Karussell des Elferrats, das beim ein oder anderen allein schon vom Zuschauen einen Drehwurm auslöst. Rechtzeitig zum 40-jährigen Bestehen des Gefährts haben die "Schnapsbrenner" das Narrenschiff komplett überholt und modernisiert. Die wichtigste Neuerung: Statt per Handbetrieb wird das Karussell nun mit einem Elektromotor angetrieben.

"Der erste Vorläufer des heutigen Narrenschiffs stammt aus dem Jahr 1978", erklärt Vorsitzender Günter Schell bei einem Vor-Ort-Termin in der FG-Halle, in der die fleißigen Aktiven gerade die letzten Arbeiten an den Umzugswägen erledigen, damit bei der Premiere am morgigen Sonntag auch alles glattgeht.

Während das Karussell in den Anfangsjahren noch auf einem landwirtschaftlichen Wagen transportiert wurde, gab es 1995 eine wichtige Neuerung: Die FG baute einen Anhänger, auf den das drehende Gestell fest montiert wurde. Ergänzt wurde das Narrenschiff mit der Loge des Prinzenpaars. Seither sind die jeweiligen Regenten der "Schnapsbrenner" gemeinsam mit dem Elferrat auf einem Wagen vereint.

Da das Narrenschiff inzwischen in die Jahre gekommen war und der Drehmechanismus immer schwergängiger wurde, habe man sich entschieden, die Aufbauten zu überholen, berichtet Günter Schell. So wurden die Bleche komplett erneuert und mit einem modernen Design versehen. Das Karussell erhielt als Unterbau den Drehkranz eines Baggers. Angetrieben wird es von einem Elektromotor. Beheizbare Handläufe, eine Halterung für einen großen Schirm, damit die Narren vor Regen geschützt sind, und eine Musikanlage mit Funklautsprechern runden die Palette der Neuerungen ab.

Rund 350 Arbeitsstunden haben die Wagenbauer seit Anfang Oktober in die anspruchsvolle Aufgabe investiert. Neben Günter Schell brachten sich an vorderster Front Sven Dargartz, Wolfgang Enders, Thomas Farrenkopf, Stefan Hirning und Rainer Popp engagiert mit ein. Wertvolle Unterstützung erfuhr die FG ferner von den Firmen Alutechnik (Aschaffenburg) und Firma Kuhn (Höpfingen) sowie von Sebastian Bayer, hebt der Vorsitzende dankbar heraus.

Nun freuen sich Günter Schell und seine Mitstreiter auf die Premiere am morgigen Sonntag beim Umzug in Schweinberg. Dann werden die Höpfemer Elferräte das närrische Fußvolk wieder aus dem drehenden Karussell begrüßen. Doch wie schaffen es die "Schnapsbrenner" eigentlich, den ganzen Umzug zu überstehen, ohne dass ihnen von den dauernden Drehbewegungen schlecht wird? "Man darf nicht dehydrieren", sagt Günter Schell scherzhaft, "und man sollte nicht nach unten schauen, sondern den Blick eher in die Weite richten."

Ist aber trotz dieser Verhaltenstipps mal etwas passiert? Musste ein Elferrat wegen Schwindelgefühlen vorzeitig aufgeben? "Das nicht", erinnert sich der langjährige Elferrat Manfred Bayer, "aber einer meiner Kollegen musste mal so dringend austreten, dass er während der Fahrt aus dem Karussell gesprungen ist!" Zum Glück ist alles gutgegangen.

Doch wie fühlt es sich im Karussell wirklich an? Günter Schell bittet zur Testfahrt, und schon nach wenigen Sekunden wird klar, dass der Rat des Vorsitzenden vielleicht doch nicht nur scherzhaft gemeint war. Denn ganz nüchtern ist die rasante Fahrt wirklich nur schwer auszuhalten. Zum Glück haben die "Schnapsbrenner" die nötige hochprozentige "Medizin" immer an Bord ...